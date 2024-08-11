¿Un gran capo del narcotráfico que evadió la justicia por años hasta que lo traicionó el hijo mayor de su socio? Ese parece el caso del narcotraficante mexicano Ismael "El Mayo" Zambada, fundador del cartel de Sinaloa junto a Joaquín “El Chapo” Guzmán, y quien estuvo prófugo por cuatro décadas. Hasta que el pasado 25 de julio lo detuvieron en El Paso, Texas, justamente en compañía del hijo mayor del Chapo, Joaquín Guzmán López.

En la primera declaración que hace desde su arresto, “El Mayo” sostuvo que llegó a Estados Unidos "secuestrado y por la fuerza" por el hijo de su socio, bajo el engaño de que iba a participar en una reunión con el gobernador del estado mexicano de Sinaloa.

"Fui secuestrado y traído a Estados Unidos por la fuerza y contra mi voluntad", señaló en un comunicado. Zambada llegó a El Paso con Guzmán López en un vuelo privado.

El narcotraficante, de 76 años, relató en el comunicado que el hijo de su socio, a quien conoce "desde niño", le pidió asistir a una reunión para "ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos" de su estado.

Según Zambada, se trataba de una "disputa en curso entre Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuén Ojeda, exdiputado federal, alcalde de Culiacán y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), sobre quién debería dirigir esa institución”.

Además de Cuén Ojeda y Rocha Moya, a la reunión asistiría Iván Guzmán Salazar, un narcotraficante.

Rocha Moya respondió al relato de “El Mayo” en un acto público: "No tiene nadie del crimen organizado que citarme a una reunión (...) no tenemos nosotros complicidad con nadie",

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó en Culiacán, capital de Sinaloa, tener "toda la confianza" en el gobernador. La mandataria electa, Claudia Sheinbaum, también mostró su respaldo.

El relato de una "emboscada"

En su declaración, “El Mayo” contó cómo llegó al lugar de la cita, en Huertos del Pedregal, en las afueras de Culiacán, un poco antes de las 11 de la mañana. Había "un gran número de hombres armados con uniformes militares verdes que supuse que eran pistoleros de Joaquín Guzmán y sus hermanos".

Joaquín Guzmán López le "hizo un gesto para que le siguiera", aseguró el capo mexicano. "Confiando en la naturaleza de la reunión y en las personas implicadas, le seguí sin dudarlo". Pero lo llevaron a una sala que estaba a "oscuras", donde le tendieron una "emboscada", indicó.