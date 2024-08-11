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¿Traición? Capo mexicano “Mayo” Zambada dice que hijo de Chapo lo secuestró
Ismael “El Mayo” Zambada, fundador del cartel de Sinaloa junto al famoso Chapo Guzmán, dijo en su primera declaración desde que lo detuvieron que el hijo de su socio lo llevó por la fuerza a EE.UU.
¿Traición? Capo mexicano “Mayo” Zambada dice que hijo de Chapo lo secuestró
Estas imágenes sin fecha de Ismael "El Mayo" Zambada García fueron proporcionadas por la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México el 1 de agosto de 2003. / Foto: Archivo AFP / Photo: AFP Archive / AFP Archive
Por Redacción

¿Un gran capo del narcotráfico que evadió la justicia por años hasta que lo traicionó el hijo mayor de su socio? Ese parece el caso del narcotraficante mexicano Ismael "El Mayo" Zambada, fundador del cartel de Sinaloa junto a Joaquín “El Chapo” Guzmán, y quien estuvo prófugo por cuatro décadas. Hasta que el pasado 25 de julio lo detuvieron en El Paso, Texas, justamente en compañía del hijo mayor del Chapo, Joaquín Guzmán López.

En la primera declaración que hace desde su arresto, “El Mayo” sostuvo que llegó a Estados Unidos "secuestrado y por la fuerza" por el hijo de su socio, bajo el engaño de que iba a participar en una reunión con el gobernador del estado mexicano de Sinaloa.

"Fui secuestrado y traído a Estados Unidos por la fuerza y contra mi voluntad", señaló en un comunicado. Zambada llegó a El Paso con Guzmán López en un vuelo privado.

El narcotraficante, de 76 años, relató en el comunicado que el hijo de su socio, a quien conoce "desde niño", le pidió asistir a una reunión para "ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos" de su estado.

Según Zambada, se trataba de una "disputa en curso entre Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuén Ojeda, exdiputado federal, alcalde de Culiacán y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), sobre quién debería dirigir esa institución”.

Además de Cuén Ojeda y Rocha Moya, a la reunión asistiría Iván Guzmán Salazar, un narcotraficante.

Rocha Moya respondió al relato de “El Mayo” en un acto público: "No tiene nadie del crimen organizado que citarme a una reunión (...) no tenemos nosotros complicidad con nadie",

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó en Culiacán, capital de Sinaloa, tener "toda la confianza" en el gobernador. La mandataria electa, Claudia Sheinbaum, también mostró su respaldo.

El relato de una "emboscada"

En su declaración, “El Mayo” contó cómo llegó al lugar de la cita, en Huertos del Pedregal, en las afueras de Culiacán, un poco antes de las 11 de la mañana. Había "un gran número de hombres armados con uniformes militares verdes que supuse que eran pistoleros de Joaquín Guzmán y sus hermanos".

Joaquín Guzmán López le "hizo un gesto para que le siguiera", aseguró el capo mexicano. "Confiando en la naturaleza de la reunión y en las personas implicadas, le seguí sin dudarlo". Pero lo llevaron a una sala que estaba a "oscuras", donde le tendieron una "emboscada", indicó.

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"Un grupo de hombres me asaltó, me tiró al suelo y me colocó una capucha de color oscuro en la cabeza. Me ataron y esposaron, y luego me obligaron a meterme en la caja de una camioneta", relató. Después, lo llevaron a una pista de aterrizaje y lo obligaron a subirse a un avión privado, donde se le "ató con bridas al asiento".

Unas tres horas después, "El Mayo", Guzmán López y el piloto aterrizaron en El Paso, Texas, donde los agentes federales estadounidenses los detuvieron.

"La idea de que me entregué o cooperé voluntariamente es completa e inequívocamente falsa", aseguró Zambada.

“El Mayo” pide la verdad sobre “su secuestro”

Según las autoridades, al exdiputado Cuén Ojeda, una de las personas que iba a asistir a la reunión que relató “El Mayo”, lo asesinaron el mismo 25 de julio, durante un intento de robo de su camioneta. Sin embargo, Zambada sostuvo que "lo mataron a la misma hora y en el mismo lugar" donde lo "secuestraron" a él.

El capo afirmó además que no se conoce la suerte de dos miembros de la seguridad que entraron con él al lugar de la cita: "José Rosario Heras López, comandante de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa, y Rodolfo Chaidez, un miembro de mi equipo de seguridad desde hacía mucho tiempo", agregó.

Ante el temor de que se desate un ajuste de cuentas en Sinaloa, Zambada hizo un llamado a la "mesura y a mantener la paz" en su estado. "Nada se resuelve con violencia. Ya hemos recorrido ese camino y todos perdemos", aseguró.

También pidió a los gobiernos de México y Estados Unidos "transparencia" y "la verdad" sobre su secuestro y "sobre las muertes de Héctor Cuén, Rosario Heras, Rodolfo Chaidez y cualquier otra persona que haya perdido la vida ese día", dijo.

El proceso judicial en EE.UU.

Según se infiere de documentos judiciales, Zambada, que se ha declarado inocente de los cargos por narcotráfico, blanqueo de dinero y conspiración para cometer asesinato, se sentará en el banquillo en el mismo tribunal de Nueva York que juzgó y condenó a cadena perpetua a su socio de larga data, "El Chapo".

Por su parte, Joaquín Guzmán López, que también se declaró inocente, será juzgado en Chicago.

FUENTE:TRT Español y agencias
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