Durante las últimas tres décadas, las sanciones se han convertido en la herramienta más importante de la política económica de Estados Unidos y de sus aliados occidentales.

El objetivo ha sido enfrentar desafíos internacionales a la paz y la seguridad que van desde poner fin a los conflictos internos y la agresión territorial hasta intentar impedir la proliferación nuclear, las violaciones masivas de derechos humanos y el terrorismo.

La primera década de estas sanciones económicas, impulsadas por la cooperación entre las superpotencias y el optimismo de que la Guerra Fría había terminado en los años 80, se originó en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y llevó a un éxito relativo en la erradicación del apartheid en Sudáfrica y en las guerras en los Balcanes, Sierra Leona, Liberia y Angola.

Con Estados Unidos y Gran Bretaña tomando el liderazgo en ese momento, todos los miembros de la ONU acordaron implementar y hacer cumplir estas medidas. Con este respaldo, Washington diversificó el tipo de sanciones que imponía y amplió drásticamente el número de entidades e individuos a las que apuntaban.

Cuando comenzó la era de las sanciones en la década de 1990, menos del 10% de la economía mundial enfrentaba estas medidas. En comparación, ahora, casi un tercio de la economía mundial opera bajo sanciones.

A lo que se suma que en 2024 las sanciones son una realidad estructural en ocho de los peores casos de desastres humanitarios rastreados por Concern Worldwide y están vigentes en 10 de los conflictos violentos del mundo identificados por el International Crisis Group.

Las mayores críticas

En la última década, se han planteado múltiples críticas sustanciales y válidas a las sanciones internacionales, y, con especial énfasis a las sanciones autónomas de Estados Unidos. Justamente, se cuestiona la eficacia de estas medidas y su efecto negativo sobre los derechos humanos y el bienestar.

Un argumento sostiene que Washington les ha impuesto sanciones a 38 países y también las ha utilizado en asuntos como el terrorismo y el tráfico de personas, lo que demuestra que se usan en exceso porque se ha vuelto demasiado fácil que el presidente de EE.UU. o el Congreso las puedan implementar. Además, estas medidas no han logrado sus objetivos en prácticamente ningún caso de la última década.

La evidencia es convincente, ya que las sanciones estancadas e interminables contra objetivos como Cuba, Venezuela, Irán y Corea del Norte se han convertido en disputas insolubles.

La segunda crítica identifica el gran impacto negativo que tienen las sanciones sobre el bienestar socioeconómico de civiles inocentes dentro de la nación contra las que se imponen.

En concreto, imponer sanciones a los bancos y restringir el acceso a los mercados financieros internacionales puede estimular la inflación y el deterioro en general de la calidad de vida económica. Esto, con frecuencia, empeora los derechos humanos en un país administrado por gobiernos represivos.

Además, en las sociedades que sufren una guerra, las sanciones crean importantes barreras para proporcionar ayuda humanitaria a los inocentes atrapados en la violencia.

Estos señalamientos revelan la dura realidad de que los fracasos y la magnitud de las sanciones han tenido un efecto nocivo sobre la política exterior de Estados Unidos en general, dañando su prestigio y poder a nivel global. El uso excesivo de estas medidas también ha contribuido a profundas divisiones en el Consejo de Seguridad de la ONU, poniendo fin a la era de la eficacia de las sanciones y de la legitimidad global.

Además, las sanciones han permeado tanto el entorno internacional que sus vínculos con otras tendencias y crisis globales resultan chocantes.

El camino a seguir

Para que el próximo presidente de Estados Unidos y el Congreso corrijan el atolladero de sanciones ineficaces y continuas, y además puedan establecer nuevos medios y estructuras que mejoren el éxito de estas medidas o contribuyan a su desaparición, ofrezco tres recomendaciones.

La primera es crear una comisión independiente que haga una revisión a nivel de todo el gobierno sobre el papel y el propósito de las sanciones en la política exterior de EE.UU.