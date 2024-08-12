El grupo de resistencia palestino Hamás exigió que los mediadores para lograr el alto el fuego en Gaza presenten un plan de implementación de la propuesta que respalda el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la cual se había acordado el pasado 2 de julio.
El grupo emitió un comunicado este domingo en el que solicitó a los mediadores "presentar un plan para implementar lo que ofrecieron al movimiento y que fue acordado el 2 de julio, basado en la propuesta respaldada por Biden y la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, y para obligar a la ocupación (israelí) a adherirse a ellos, en lugar de proceder con más rondas de negociaciones o nuevas propuestas que permitan encubrir la agresión de la ocupación y le den más tiempo".
Israel "ha escalado su agresión contra nuestro pueblo y ha cometido más masacres, incluido el asesinato del líder del movimiento Ismail Haniyeh, lo que confirma sus intenciones de continuar la agresión y no alcanzar un acuerdo de alto el fuego", añadió Hamás.
Los mediadores de Egipto, Qatar y Estados Unidos instaron el jueves a Israel y Hamás a alcanzar un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes sin más demoras ni excusas.
"No hay más tiempo que perder ni excusas de ninguna de las partes para más demoras", decía una declaración trilateral conjunta publicada por Amiri Diwan, la oficina del emir de Qatar.
“Un acuerdo sin demora”
Los mediadores expresaron su disposición "a presentar una propuesta final de acuerdo que resuelva las cuestiones pendientes de implementación de una manera que satisfaga las expectativas de todas las partes".
También pidieron a Israel y Hamás "que reanuden las conversaciones urgentes el 15 de agosto en Doha o El Cairo para cerrar todas las cuestiones restantes y comenzar la implementación del acuerdo sin más demora".
En su declaración, Hamás también mencionó el brutal bombardeo que Israel lanzó a primera hora del sábado contra una escuela donde se refugiaban personas desplazadas. El ataque mató al menos a 100 palestinos e hirió a decenas más.
"El enemigo cometió un crimen atroz, llevando a cabo una masacre contra personas desplazadas en una escuela en el barrio de Daraj de Gaza", dijo. Hamás
Sobre los esfuerzos anteriores por lograr un acuerdo de alto el fuego, el movimiento dijo que había participado en "numerosas rondas de negociaciones y había proporcionado toda la flexibilidad y positividad necesarias para lograr los objetivos e intereses de los palestinos, incluida la facilitación de un intercambio de rehenes, la ayuda a nuestro pueblo, el regreso de las personas desplazadas y la reconstrucción de lo que fue destruido por la agresión".
Durante meses, Egipto, Qatar y Estados Unidos han liderado negociaciones indirectas entre Israel y Hamás, pero no se ha llegado a ningún acuerdo, pues Tel Aviv se ha negado a cumplir con las demandas del grupo palestino de poner fin a la guerra, retirar las tropas de Gaza y permitir que los palestinos desplazados regresen al norte del enclave.
En mayo pasado, Biden dijo que Israel había presentado un acuerdo de tres fases que pondría fin a las hostilidades en Gaza y garantizaría la liberación de los rehenes israelíes en el enclave costero.
El plan incluye un alto el fuego, un intercambio de rehenes por prisioneros y la reconstrucción de Gaza.
¿Qué plantea el plan propuesto por Biden?
La propuesta de tres fases empezaría con una tregua que incluye el retiro de las tropas israelíes de las “zonas pobladas” de Gaza por seis semanas y la liberación de algunos rehenes.
De acuerdo a lo anunciado por Biden, la retirada sería de "todas las áreas pobladas de Gaza", mientras que sus funcionarios aclararon que esto incluye "áreas densamente pobladas" donde las fuerzas israelíes están operando actualmente.
Asimismo, se liberaría un número no especificado de rehenes durante el período inicial, entre ellos mujeres, ancianos y heridos, a cambio de la liberación de “cientos” de prisioneros palestinos, según las declaraciones del presidente estadounidense.
El acuerdo culminaría con un proceso de varios años para reconstruir el enclave ampliamente dañado, en el que las naciones árabes y la comunidad internacional también participarán de una "manera que no permita que Hamás se rearme”.
Añadió que Washington trabajará con sus socios para reconstruir viviendas, escuelas y hospitales en Gaza, donde Israel ha desplazado a casi toda la población de 2,4 millones y ha causado una gran hambruna.
Ese proceso "bastante extenso" está delineado en la propuesta y se estima que tomará entre tres y cinco años, dijeron los funcionarios de Biden a los periodistas en una sesión informativa en mayo pasado.
Ministro israelí pide cortar suministro de combustible y ayuda a Gaza
Josep Borrell, vicepresidente de la Comisión Europea, rechazó duramente las declaraciones del ministro israelí Ben Gvir sobre cortar el suministro de combustible y de ayuda a Gaza.
“Mientras el mundo presiona para que se produzca un alto el fuego en Gaza, el ministro Ben Gvir pide que se corte el combustible y la ayuda a los civiles. Al igual que las siniestras declaraciones del ministro Smotrich, esto es una incitación a los crímenes de guerra. Las sanciones deben estar en la agenda de la UE”, escribió en X.
Y luego sostuvo: “Insto al gobierno israelí a que se distancie inequívocamente de estas incitaciones a cometer crímenes de guerra y le pido que participe de buena fe en las negociaciones facilitadas por Estados Unidos, Qatar y Egipto para un alto el fuego inmediato”.
Este lunes, Francia, Alemania y el Reino Unido respaldaron los esfuerzos de los negociadores Qatar, Egipto y Estados Unidos "hacia un acuerdo sobre un alto el fuego y la liberación de los rehenes" en Gaza.
Una declaración conjunta firmada por el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Olaf Scholz y el primer ministro británico Keir Starmer dijo que respaldaban una declaración conjunta del emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad al Thani, el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, "pidiendo la reanudación inmediata de las negociaciones".
"Estamos de acuerdo en que no puede haber más demoras", dijo, y agregó que "han estado trabajando con todas las partes para evitar la escalada y no escatimarán esfuerzos para reducir las tensiones y encontrar un camino hacia la estabilidad".
La brutal ofensiva de Israel contra Gaza
En noviembre se acordó una tregua de una semana que permitió intercambiar algunos de los cerca de 250 rehenes tomados durante la incursión de Hamás en octubre pasado, a cambio de prisioneros palestinos retenidos por Tel Aviv.
Desacatando una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige un alto el fuego inmediato, Israel ha enfrentado la condena internacional por su continua y brutal ofensiva en Gaza desde el 7 de octubre de 2023.
En los 10 meses que han pasado, la brutal agresión israelí ha matado a unas 39.800 personas, en su mayoría mujeres y niños, y ha herido a más de 92.000 personas, según las autoridades de salud de Gaza.
Vastas extensiones del enclave se encuentran en ruinas en medio de un bloqueo devastador de alimentos, agua potable y medicinas. Israel está acusado de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que le ordenó detener de inmediato su operación militar en la ciudad de Rafah, sur de Gaza, donde más de un millón de palestinos habían buscado refugio de la guerra antes de ser invadida el 6 de mayo.
