Un incendio se desató en la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, ubicada en el sur de Ucrania. Por el momento, la agencia de la ONU encargada de monitorear la energía atomónica señaló que no hay impactos a la seguridad nuclear.

Los expertos de la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA) "vieron una densa columna de humo negra” salir del área norte de la planta nuclear tras haber oído "múltiples explosiones por la noche", indicó la agencia en la red social X. Luego agregó: “No se ha reportado ningún impacto para la seguridad nuclear".

Ucrania y Rusia se han culpado mutuamente por el incidente.

"Seis unidades de la central nuclear se encuentran detenidas por completo en frío, no ha habido otra explosión ni hay ningún otro peligro", dijo el gobernador de Zaporiyia nombrado por Rusia, Evgeny Balitsky, en un comunicado.

También agregó que el incendio se produjo en el sistema de refrigeración de la central debido al bombardeo del Ejército ucraniano contra la cercana ciudad de Enerhodar, que como la planta nuclear fue capturada por Rusia poco después de su incursión en febrero de 2022.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, acusó a Rusia de empezar el incendio que, aseguró, era visible desde la ciudad de Nikopol, bajo control ucraniano. En esa línea dijo que se "han recibido registros desde Nikopol de que los ocupantes rusos han provocado un incendio en el territorio de la central nuclear de Zaporiyia".

"Desde el primer día que la capturó, Rusia ha estado utilizando la central nuclear de Zaporiyia sólo para chantajear a Ucrania, a toda Europa y al mundo", añadió Zelenskyy en X.

Por su parte, el jefe de la administración militar del distrito de Nikopol, Yevhen Yevtushenko, dijo en Telegram que la instalación está actualmente "funcionando lo más normal posible en las condiciones de ocupación", según Ukrinform.