La política le proporcionó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, una coartada para encubrir el genocidio y el genocidio, a su vez, le entregó a la política su propia coartada.

Antes del 7 de octubre de 2023, Israel ya había empujado los límites del derecho internacional de manera irreconocible, usando una narrativa de seguridad política que alineó a la comunidad internacional con sus objetivos colonialistas.

Cuando lo logró, Israel recurrió al genocidio –el mayor crimen contra la humanidad– para eliminar a los palestinos en Gaza. Mientras el mundo debate el genocidio, la Knesset, la autoridad legislativa israeli, aprobó una resolución para rechazar el establecimiento de un Estado palestino como parte de cualquier negociación con Tel Aviv.

"El establecimiento de un Estado palestino en el corazón de la Tierra de Israel supondrá un peligro existencial para el Estado de Israel y sus ciudadanos, perpetuará el conflicto palestino-israelí y desestabilizará la región", señala la resolución, copatrocinada por Netanyahu y partidos de derecha, que obtuvo 68 votos a favor y 9 en contra.

Según la resolución, un Estado palestino sería aprovechado por Hamás “para eliminar el Estado de Israel” en coordinación con Irán.

Sin embargo, Israel únicamente equipara a Irán con Hamás y Palestina para desviar la atención sobre el hecho de que el objetivo máximo del Estado colonialista es borrar completamente a Palestina y reemplazar a su población autóctona con sus colonos.

En Gaza, esto se está logrando a través de un genocidio que la comunidad internacional se niega a frenar. En la Cisjordania ocupada, que Occidente ha vinculado con la diplomacia y la construcción del Estado, Israel planea la eliminación palestina restringiendo aún más las negociaciones políticas, para así erosionar el control de la Autoridad Palestina.

La resolución de la Knesset sella décadas entera de opresión colonialista y reafirma el plan sionista de limpieza étnica: el Plan Dalet.

Cuando la ONU reconoció a Israel en 1949, también reconoció una entidad de colonos que se estableció en la tierra palestina. Con lo que, a su vez, legitimó el proyecto colonial sionista, la Nakba de 1948 y una secuencia de erradicación palestina que impactó todas las áreas de esa sociedad y las aspiraciones de tener una autonomia política, una liberación y una condición de nación.

Según la Oficina Central de Estadísticas de Palestina, en 1948 los paramilitares sionistas hicieron una limpieza étnica de casi un millón de palestinos y asumieron el control de 774 ciudades y pueblos, de los cuales 531 fueron destruidos.

Los paramilitares sionistas cometieron más de 70 masacres, que llevaron al asesinato de más de 15.000 palestinos.

Lo que el plan de partición de 1947 significó para los palestinos

El 29 de noviembre de 1947, la ONU aprobó Resolución 181, que determinó la división desigual de Palestina a favor de los colonos judíos, que obtuvieron el 56% de la tierra.

El movimiento sionista tuvo un gran aliado en Guatemala, cuyo embajador ante la ONU, Jorge García Granados, también miembro de la UNSCOP, defendió la colonización sionista de Palestina en un momento en que la lucha anticolonial aún no se había afianzado.

“No se debe permitir que una mayoría ignorante imponga su voluntad”, declaró García Granados sobre los palestinos, difundiendo la narrativa sionista de superioridad racial, económica y cultural.

En contraste, el representante de Cuba ante la ONU, Ernesto Dihigo, se opuso al tan mencionado derecho de las potencias coloniales para disponer de Palestina. “Hemos proclamado solemnemente el principio de la libre determinación de los pueblos, pero con gran alarma vemos que cuando ha llegado el momento de aplicarlo nos olvidamos de él.”

En diciembre de 1947, pocos días después de que la ONU aprobara Resolución 181, conocida como el Plan de Partición, David Ben Gurion aconsejó la Haganah, un grupo paramilitar sionista: “Adoptamos el sistema de defensa agresiva; a cada ataque árabe debemos responder con un golpe decisivo: la destrucción de un lugar o la expulsión de los residentes junto con la toma del lugar".

Además de la expulsión de la población palestina indígena durante la Nakba y sus consecuencias, la entidad colonial establecida en tierras palestinas robadas también buscó reemplazar a los palestinos con colonos.

Este proceso impulsó la construcción de asentamientos en ciudades y pueblos palestinos destruidos que alteró la topografía y el paisaje, además de destruir el patrimonio escrito y cultural palestino, las tierras y las tradiciones agrícolas.

Israel también impidió que la población palestina desplazada por la fuerza regresara a su tierra. Esto último no sólo violó la Resolución 194 de la ONU que establecía el derecho condicional al retorno de los palestinos, sino que también buscaba garantizar una mayoría demográfica judía.