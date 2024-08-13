Las protestas que estallaron en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio, en las que los resultados oficiales declararon al presidente Nicolás Maduro ganador, dejan hasta el momento al menos 25 muertos, 192 heridos y 2.200 detenidos, de acuerdo a cifras del gobierno.

Según Maduro, en el marco de las manifestaciones se registraron “delitos de odio” por lo que pidió a los poderes del Estado actuar con "mano de hierro".

"Exijo a todos los poderes del Estado mayor celeridad, mayor eficiencia y mano de hierro frente al crimen, frente a la violencia, frente a los delitos de odio; mano de hierro y justicia severa", sostuvo el mandatario durante una reunión con autoridades. Y a las 2.200 personas arrestadas las tildó de "terroristas" .

"¿Dónde están los autores intelectuales de esta violencia? ¿Dónde están los financistas de esta violencia? (...) ¿Dónde está el señor Edmundo González Urrutia? ¿Por qué huye?”, preguntó Maduro en referencia al candidato opositor en las elecciones. La última vez que se vio en público a González –quien se lanzó a los comicios en reemplazo de la líder de la oposición inhabilitada María Corina Machado– fue hace casi dos semanas. Por su parte, Machado dijo que se mantiene en la clandestinidad, asegurando temer por su vida tras una "masiva represión".

Según el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, de los 25 muertos en las protestas dos son militares. Y de los 192 heridos, 97 pertenecen a los "cuerpos de seguridad del Estado".

