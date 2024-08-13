En medio de las crecientes tensiones en Medio Oriente, buques de asalto anfibio británicos llegaron frente a la costa del Chipre administrado por Grecia. También hay más de 1.000 comandos posicionados en el aeropuerto de la base militar del Reino Unido en Akrotiri, según medios locales.

De acuerdo a un artículo del periódico Havargi, llegó más de un buque de asalto anfibio británico a la costa de la parte sur de la isla, pero no se proporcionó información sobre la cifra exacta.

Algunos medios locales también han confirmado el repote, citando fuentes militares.

El pasado viernes, otro buque de asalto anfibio de la Armada de Estados Unidos, atracó en el puerto de Limassol, también en el Chipre administrado por Grecia.

Mientras los partidos de oposición y algunos activistas protestaron por la llegada del buque de guerra estadounidense al puerto, el portavoz de la administración, Konstantinos Letimbiotis, afirmó que los recientes movimientos de barcos y aviones forman parte del papel humanitario de la isla a la luz de los acontecimientos en la región.

También, según informaron medios de la República Turca de Chipre del Norte (RTNC), un kayakista avistó un submarino no identificado frente a la costa de Limassol.

Luego de los incesantes ataques de Israel a Gaza desde el 7 de octubre, así como las tensiones de Tel Aviv con Irán y Líbano, la prensa criticó el refuerzo militar de Estados Unidos y varios países europeos en el Chipre administrado por Grecia. En especial, los cuestionamientos vinieron del Partido Progresista de los Trabajadores (AKEL), la principal fuerza de oposición al gobierno.

La advertencia de Hezbollah

Ante el creciente apoyo militar de EE.UU. y Chipre administrado por Grecia a Israel, el líder del grupo libanés, Hassan Nasrallah, había advertido hace un mes que tomaría represalias contra la isla si su gobierno autoriza a Tel Aviv a usar sus aeropuertos y bases para atacar.

"Abrir aeropuertos y bases chipriotas al enemigo israelí para atacar a Líbano significaría que el gobierno grecochipriota es parte de la guerra y la resistencia lo considerará como parte de la guerra", advirtió Nasrallah en un discurso televisado.

En respuesta, el presidente de la administración grecochipriota Nikos Christodoulides declaró en un comunicado que “Chipre no está implicada de ninguna forma en esta guerra”.

Una región inestable

A principios de este mes, el Pentágono anunció que Estados Unidos desplegará activos militares adicionales en Oriente Medio ante una posible represalia iraní.

Las tensiones aumentaron en la región desde los asesinatos a manos de Israel del líder de Hamás, Ismail Haniyeh, el 31 de julio en la capital de Irán y del alto comandante de Hezbollah, Fuad Shukr, en un ataque aéreo en un suburbio del sur de Beirut el 30 de julio.

Irán prometió un "duro castigo" para Israel y también se espera que Hezbollah tome represalias por el asesinato de Shukr.