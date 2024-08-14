El Partido de la Justicia y el Desarrollo (AK) de Türkiye celebra su aniversario número 23. Desde su fundación, el país ha vivido un período caracterizado por estabilidad, progreso y victorias electorales.
Fundado el 14 de agosto de 2001, el Partido AK irrumpió en la escena política bajo el liderazgo del presidente Recep Tayyip Erdogan, quien fue elegido primer ministro en 2003 y asumió la Presidencia en 2014.
El 3 de noviembre de 2002, el partido logró una victoria aplastante: aseguró dos tercios de los escaños del Parlamento y obtuvo la mayoría absoluta, algo que no había ocurrido en más de una década.
El Partido AK participó y salió victorioso en 7 elecciones generales —2002, 2007, 2011, 2015—, y en las elecciones de noviembre de 2015, junio de 2018 y mayo de 2023.
Desde la fundación del AK en 2001, bajo el liderazgo del presidente Erdogan, Türkiye se posicionó como un actor destacado en el escenario global, adoptando un enfoque multidireccional y proactivo en asuntos internacionales y regionales.
A lo largo de los años, el país fortaleció sus lazos con naciones europeas, túrquicas y musulmanas, y asumió un papel de liderazgo en la región. Además, ha ampliado sus relaciones con otros actores globales, mejorando su posición en el escenario internacional.
En ese marco, comenzó a contribuir a la resolución de problemas globales y a desempeñar un papel significativo en organizaciones internacionales.
Los éxitos clave de los 23 años de mandato del Partido AK
Durante su proceso de adhesión a la Unión Europea (UE), Türkiye inició importantes reformas políticas y económicas. Las negociaciones formales para convertirse en miembro comenzaron en 2005, marcando un hito en las relaciones entre ese país y la UE.
Por otro lado, Türkiye desempeñó un papel clave en la solución de conflictos regionales y en sus esfuerzos de mediación en Oriente Medio, facilitando conversaciones de paz entre Israel y Siria en 2008, y entre varios grupos en el Líbano.
Türkiye también hizo esfuerzos por minimizar las tensiones con los países vecinos a través de la "Política de Cero Problemas con los Vecinos", que buscaba resolver disputas de larga data y fortalecer la cooperación regional.
En lo que respecta a economía, el país amplió sus vínculos en todo el mundo, principalmente con países en África, Asia y América Latina, con el foco en el beneficio mutuo, en la apertura de nuevos mercados para negocios turcos y africanos, y el incremento de la huella comercial de Türkiye a nivel mundial.
Además, Türkiye superó a economías prominentes del mundo, convirtiéndose en el país que más ayuda brindó en proporción a su ingreso nacional, recibiendo a refugiados sirios y participando en esfuerzos humanitarios internacionales.
Bajo la conducción del Partido AK, Türkiye se posicionó como un líder regional en energía: se convirtió en un centro de tránsito de energía entre Oriente y Occidente a través de megaproyectos, tales como el Oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan y el Gasoducto Transanatoliano de Gas Natural.
Asimismo, fortaleció sus lazos con Oriente Medio y África, estableciéndose como un actor influyente en estas regiones a través del comercio, la diplomacia y los intercambios culturales.
A pesar de las tensiones ocasionales, Türkiye mantuvo y equilibró su compleja relación con Rusia, cooperando en proyectos de energía, como el gasoducto TurkStream, y manejando diferentes crisis, entre ellas, la Guerra Civil Siria.
Türkiye reforzó su imagen internacional como líder en esfuerzos humanitarios a través de una postura proactiva en iniciativas humanitarias globales, como proporcionar ayuda a los musulmanes rohinyás en Myanmar y a naciones africanas, y defender la causa palestina.
En 2022, el país negoció el Acuerdo de Granos del Mar Negro, facilitando la exportación segura de granos y productos alimenticios desde los puertos de Ucrania durante la guerra. Esto subrayó aún más el rol de Türkiye como un mediador crucial en las crisis globales.
Estos éxitos en política exterior, logrados durante el Gobierno de Erdogan y bajo el partido AK, contribuyeron a que el país tenga una creciente influencia en el escenario internacional.
Éxito económico
Antes de que el AK llegara al Gobierno, la economía turca estaba marcada por varios problemas, entre ellos, una inflación extraordinariamente alta, tasas de interés insostenibles y un desempleo constante, combinado con inestabilidad política.
Luego de su llegada al poder en 2002, el AK se centró en asegurar la estabilidad macroeconómica y financiera, enfatizando la disciplina fiscal.
Asimismo, los gobiernos de Erdogan han adoptado un papel regulador en la supervisión del sistema financiero, particularmente dentro del sector bancario.
Junto con la disciplina fiscal y los esfuerzos comerciales, durante los primeros años del AK se implementaron otras medidas significativas, como la eliminación de seis ceros de la lira turca en 2005 y la reducción de la inflación a un solo dígito. Estas acciones fueron cruciales para mejorar la credibilidad de la lira turca en los mercados internacionales.
Además, en 2013, Türkiye completó la devolución de su deuda con el FMI, liquidando 23,5 mil millones de dólares en deuda desde 2002.
Los primeros años del 2000 vieron un auge en la economía del país. Entre 2002 y 2007, la economía creció a una tasa anual del 7,2%, convirtiéndose en uno de los principales mercados emergentes del mundo.
El país también sobrevivió a la crisis global de 2008 con daños mínimos.
Desde que el Partido AK llegó al poder en 2002, el PIB turco aumentó de 415 mil millones de dólares a más de mil millones de dólares en 2024. Por otro lado, el PIB per cápita se duplicó durante el mismo período.
Logros en defensa
Türkiye también dio pasos significativos en la industria de defensa. Los proyectos implementados y los éxitos alcanzados durante este período transformaron al país en una potencia regional y redujeron significativamente su dependencia de sistemas de defensa extranjeros.
Durante los gobiernos del AK, las inversiones en esta industria crecieron considerablemente. Mientras que el presupuesto asignado a proyectos de la industria de defensa era de 5.5 mil millones de dólares en 2002, esta cifra alcanzó los 75 mil millones de dólares en 2023.
El presupuesto asignado a actividades de I+D aumentó significativamente y allanó el camino para avances tecnológicos en ese sector. La capacidad de producción nacional y doméstica mejoró y se desarrollaron nuevas tecnologías.
Además, el desarrollo de sistemas de defensa de producción nacional progresó significativamente durante la era del Partido AK. En este ámbito, se inició el proyecto TF-X, el primer avión de combate originario de Türkiye, y se fabricaron vehículos aéreos no tripulados (UAV) y vehículos aéreos no tripulados armados (AUAV) nacionales.
Los UAV y AUAV como Bayraktar TB2 y ANKA se utilizaron eficazmente en operaciones antiterroristas, particularmente contra el PKK/YPG y sus ramificaciones, mejorando las capacidades de defensa de Türkiye.
Asimismo, el gobierno del partido AK lanzó proyectos de barcos y submarinos para fortalecer las fuerzas navales de Türkiye.
Como parte del proyecto MILGEM (Barcos Nacionales), el primer buque de guerra nacional turco, el TCG Heybeliada (F-511), comenzó a brindar servicio en 2011. También se lograron avances significativos en proyectos de submarinos y se fabricaron a nivel nacional.
Por otro lado, se alcanzaron éxitos significativos en el desarrollo de tecnologías de cohetes y misiles. Los sistemas de misiles nacionales, como SOM y ATMACA, han sido incluidos en el inventario de las Fuerzas Armadas Turcas.
Además, se han completado los primeros sistemas nacionales de defensa aérea de Türkiye, Hisar-A y Hisar-O, que se utilizan activamente.
Las exportaciones de la industria de defensa en el país también aumentaron sustancialmente, de 248 millones de dólares en 2002 a 4,4 mil millones de dólares en 2023.
Este éxito posicionó a Türkiye como un actor global en la industria de defensa.