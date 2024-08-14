AMÉRICA LATINA
Panel de ONU expresa dudas sobre “transparencia” en elecciones de Venezuela
Un informe preliminar de ONU elogió la organización logística de la votación en la que Maduro fue declarado ganador por la autoridad nacional electoral, aunque expresó dudas sobre su “transparencia”.
El jefe del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, señaló que "Venezuela rechaza de manera categórica" el informe. / Foto: AA. / Others
Por Redacción
14 de agosto de 2024

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela declaró el pasado 28 de julio que el actual presidente, Nicolás Maduro, ganó la reelección, un resultado que una parte de la oposición rechaza. En este marco, un informe preliminar de la ONU publicado este martes elogió la organización logística de la votación, aunque expresó dudas sobre su “transparencia e integridad”.

De acuerdo con el panel de expertos, "el proceso de gestión de resultados por parte del CNE no cumplió” con medidas “de transparencia e integridad” esenciales para los comicios.

El jefe del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, señaló que "Venezuela rechaza de manera categórica" el informe, asegurando que “mina la confianza en los mecanismos diseñados para la cooperación y asistencia técnica".

Asimismo, detalló que el panel había firmado un acuerdo que establecía que el informe “es privado y que solamente lo conocería el poder electoral de Venezuela y el secretario general de Naciones Unidas (António Guterres)”.

Maduro acudió al Tribunal Supremo de Justicia para pedir que "certificara" la elección, mientras Estados Unidos, países de América Latina y la Unión Europea han pedido que publique el detalle del escrutinio, algo a lo que no está obligado.

A su vez, Colombia, Brasil y México están impulsando negociaciones que permitan establecer un acuerdo entre el actual presidente y la oposición, liderada por María Corina Machado, y su candidato en las elecciones, Edmundo González Urrutia.

Mientras tanto, una serie de protestas que estallaron tras conocerse los resultados han dejado al menos 25 muertos, 192 heridos y 2.400 detenidos, de acuerdo con balances oficiales. Según Maduro, en el marco de las manifestaciones se registraron “delitos de odio”, por lo que pidió a los poderes del Estado actuar con "mano de hierro".

FUENTE:TRT Español y agencias
