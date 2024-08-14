La brutal ofensiva de Israel contra Gaza cuenta con el apoyo e impulso de destacados políticos de extrema derecha, incluido el primer ministro, Benjamín Netanyahu.
Si bien muchos atribuyen el ascenso de la extrema derecha a Netanyahu, su auge no es un fenómeno reciente: comenzó a gestarse hace tiempo y las organizaciones de la sociedad civil han desempeñado un papel significativo en este proceso.
Los políticos israelíes de extrema derecha Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich surgieron dentro de estos grupos.
Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional, y Smotrich, ministro de Finanzas, líderes de los partidos Otzma Yehudit y Sionismo Religioso, respectivamente, pasaron de estar en posiciones marginales a convertirse en figuras centrales del escenario político actual.
En esta línea, la rama académica de la Organización de Inteligencia Nacional de Türkiye (MIT) publicó un informe que analiza la influencia que estos políticos y grupos tienen en la política israelí, en la reforma judicial en este país y en todo su entorno político.
De acuerdo al reporte, ciertos acontecimientos radicalizaron a la extrema derecha en Israel, entre ellos la guerra árabe-israelí de 1973, el Acuerdo de Camp David de 1977, el Acuerdo de Paz de Oslo de 1994 y la retirada de Israel de Gaza en 2005.
Luego, profundiza en la relación entre los grupos radicales de derecha en Israel y el Gobierno de Netanyahu, y destaca la significativa influencia que estos grupos tienen en sus políticas.
El estudio examina ampliamente la red de ONGs de extrema derecha. Hace hincapié en la extensa red que ha permitido a la extrema derecha influir en las políticas de Israel contra los palestinos al imponer el colonialismo de asentamiento, cuyo objetivo es quedarse por la fuerza con las tierras palestinas.
"Otra función de las organizaciones de la sociedad civil y de los centros de estudios de los grupos radicales de derecha en Israel es la difusión de su agenda, que inicialmente puede ser percibida como radical, a través de las voces de actores civiles en los medios de comunicación y la esfera pública", explica el informe.
En este contexto, es esencial examinar algunas de estas organizaciones de extrema derecha, así como sus similitudes y diferencias ideológicas.
Mercaz Harav yeshiva
Después de la guerra árabe-israelí de 1967, la extrema derecha en Israel adquirió mayor protagonismo político. Sin embargo, las instituciones que apoyan ideológicamente a Israel datan de muchas décadas atrás, incluso antes de que el estado sionista fuera creado a expensas de Palestina. La principal y quizás la más importante desde el punto de vista religioso es la Mercaz Harav yeshiva (escuela tradicional judía).
Mercaz Harav (El Centro del Rabino) es una yeshivá -escuela talmúdica- fundada en 1924 por el rabino Avraham Kook, uno de los fundadores del sionismo religioso, durante el Mandato Británico en Jerusalén.
La enseñanza de Kook sobre el sionismo religioso, que asigna un papel mesiánico al estado de Israel, se incorporó al plan de estudios de esta yeshivá. Con el tiempo, Mercaz Harav se convirtió en una de las instituciones de educación religiosa superior más grandes e importantes de Israel.
En los años 1970 y 1980, el movimiento Gush Emunim (Bloque de los Fieles), que encabezó el surgimiento y la expansión de los asentamientos judíos en Cisjordania después de la ocupación israelí, fue fundado por estudiantes del rabino Kook de Mercaz Harav. Algunos miembros del grupo se radicalizaron más, llevaron a cabo varios ataques terroristas y conspiraron para hacer estallar la Cúpula de la Roca.
La escuela también sirve como un “manto de legitimidad” que la extrema derecha utiliza para beneficiarse en las elecciones.
En mayo de 2023, Netanyahu junto a otros miembros de su partido, el Likud, asistió a un acto en esta institución que se llevó a cabo para conmemorar el llamado Día de Jerusalén –en referencia a la ocupación israelí de Jerusalén Este en 1967–. El primer ministro brindó un discurso en el cual señaló que la extrema derecha no podía encontrar un mejor aliado que él.
Consejo de Yesha
El Consejo de Yesha es una organización que engloba y representa a colonos ilegales. Fue establecida en 1980 en reemplazo de Gush Emunim (Bloque de los Fieles).
Gush Emunim trabajó para promover los asentamientos ilegales judíos en la Cisjordania ocupada y Gaza, lo que consideraban como el retorno de los judíos a su patria bíblica.
Asimismo, este consejo ofrece a los colonos una plataforma para participar en la política y ha desempeñado un papel importante en las recientes políticas encaminadas a consolidar la ocupación israelí en Cisjordania y obstaculizar el establecimiento de un Estado palestino. Por ejemplo, presionó a favor de la construcción de una red de carreteras que divide Cisjordania ocupada, en la cual solo pueden circular ciudadanos israelíes.
También presionó al Gobierno de Netanyahu para aplicar la ley interna israelí de forma directa sobre asentamientos ilegales, como Maale Adumim, y que ponga fin a la Presencia Internacional en Hebrón liderada por la ONU, que se estableció después de la masacre de Hebrón de 1994. La moción fue aprobada en 2019.
David Elhayani, presidente del Consejo Yesha, se opuso a la formación del Estado palestino propuesto en el plan de paz del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Oriente Medio.
Elad
Otra institución de la red política de extrema derecha es la Fundación Ir David (Amutat Elad), cuya sede está en la turística Ciudad de David (Ir David), en Jerusalén Este ocupada.
Promueve una narrativa de la historia de Jerusalén basada en excavaciones controvertidas para celebrar únicamente la historia judía de la zona, borrando gran parte de la historia del lugar. La organización estableció un parque temático en Silwan, un barrio palestino de Jerusalén Este ocupada, en el que las excavaciones provocaron daños en viviendas palestinas.
Desde los años 1980, el Fondo Nacional Judío habría financiado a la organización para que lleve acabo acciones de asentamiento. Otro informe afirma que las donaciones se hicieron a través de paraísos fiscales como Bahamas, las Islas Vírgenes y las islas Seychelles, para que no fueran registradas. Y además, las autoridades fiscales israelíes ignoraron el presupuesto de Elad.
Considerada como una de las ONG más ricas, la organización supervisa alrededor de 70 asentamientos en Silwan. Según informes, ha recibido alrededor de 7,9 millones de dólares para apoyar proyectos de judaización en el barrio de Wadi Rababah en la zona.
El método de Elad consiste en aprovechar no sólo la tierra, sino también lo que se encuentra debajo de ella, para generar un revisionismo histórico que fue central para la construcción de la nación israelí. Sin embargo, bajo gobiernos cada vez más de derecha en las últimas décadas, su alcance se ha vuelto aún más descarado.
Foro de políticas de Kohelet
El Kohelet Policy Forum es un influyente think tank de derecha que influye activamente en la agenda legislativa de Israel. Desempeñó un papel crucial en la redacción de la polémica Ley del Estado-Nación de 2018 y las reformas judiciales propuestas en enero de 2023.
También organiza campañas en los medios de comunicación, prepara discursos y artículos de opinión para ministros y miembros de la Knesset para defender estas leyes polémicas. El foro está financiado por los multimillonarios judíos estadounidenses Arthur Dantchik y Jeffrey Yass, y actualmente está dirigido por Moshe Koppel, quien recibió su educación judía tradicional en la Yeshivat Har Etzion, en el asentamiento de Alon Shvut.
Además, tras la propuesta de Trump de reubicar en 2017 la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén, el Kohelet estableció el Foro Shilo, que aboga por la anexión del Área C en la Cisjordania ocupada.
Regavim y Komemiyut
Regavim (Trozos de tierra) es una organización que vigila de cerca las actividades de construcción palestinas tanto en Israel como en la Cisjordania ocupada, denunciando problemas relacionados con permisos de construcción y otras lagunas legales al gobierno israelí. Su objetivo es minimizar las actividades de construcción y urbanización palestinas.
La organización se creó en 2006, justo después de la retirada israelí de Gaza.
Los objetivos declarados de Regavim incluyen "detener la toma de posesión palestina de la Zona C [de Cisjordania ocupada]", "fortalecer la Ley Kaminitz" y "restaurar la gobernanza en el Néguev". Desde sus inicios, Regavim ha empleado drones y fotografías aéreas para monitorear de cerca las construcciones que realizan los palestinos en los territorios ocupados y los ciudadanos palestinos de Israel.
En esta línea, la organización hermana más extremista de Regavim, Komemiyut (Independencia), se estableció poco después de Regavim. Ambos tienen listas de fundadores casi idénticas.
La fundación de Komemiyut se basa en una ONG llamada "Komemiyut–Espíritu y heroísmo judíos". La ONG se creó en 2006 y uno de sus miembros fundadores fue el Ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich.
Smotrich se desempeñó como director de operaciones de Regavimt. El actual ministro de Finanzas y ministro de Defensa israelí está a cargo de los asentamientos ilegales en la Cisjordania ocupada. David Friedman, exembajador de Estados Unidos en Israel durante la presidencia de Trump, también se desempeñó como director de la organización entre 2011 y 2017.
También participa en el movimiento Garin Torani, cuyos miembros se han trasladado a la periferia geográfica y social de Israel, especialmente los miembros no religiosos y liberales. La organización tiene una ideología nacionalista religiosa de extrema derecha en la política israelí.
A diferencia de Regavim, que presenta una cara más “diplomática” de los grupos de extrema derecha pro-asentamientos, Komemiyut declara abiertamente su misión de “reforzar la rectitud judía como una idea nacional central en el Estado de Israel, reforzando los asentamientos judíos y frustrando las intenciones de expulsar a los judíos”. También apoya el establecimiento de un estado basado en la ley religiosa basada en el Talmud y rechaza la idea de que el Estado sea secular.
Entre los rabinos de este movimiento se encuentran Dov Lior, rabino de Kiryat Arba (el asentamiento judío más grande de Hebrón) y el rabino Haim Yerucham Smotrich, de Beit Yatir (asentamiento judío en las colinas del sur de Hebrón), quien es el padre de Bezalel Smotrich.
Noar Hagvaot y Mered
Noar Hagvaot (Juventud de la Cima) es una organización de jóvenes colonos que establece y amplía puestos de avanzada en la Cisjordania ocupada. La organización es seguidora de la ideología del rabino Meir Kahane, quien, en 1971, fundó el partido de derecha Otzma Yehudit (Poder Judío), que aboga por la supremacía judía. El actual líder del partido, Ben Gvir, es el ministro de Seguridad Nacional en el 37º gobierno.
Asimismo, esta organización está dirigida por Meir Ettinger, un activista que persigue la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada y organiza ataques contra las aldeas palestinas.
Meir Ettinger es nieto de Meir Kahane y de Mordechai Ettinger, rabino de la organización Ateret Cohanim, la cual se encuentra alineada con los objetivos de todas las organizaciones mencionadas previamente.
Ettinger también es el líder de Mered (Revuelta), un grupo responsable del incendio provocado en 2015 en la casa de una pareja palestina, matándolos a ellos y a su hijo de 18 meses en Dawabsheh, en la Cisjordania ocupada.
Tras el ataque, las autoridades israelíes descubrieron las actividades de Mered, revelando que Ettinger llama al “despojo de los gentiles” que habitan la Tierra Santa y al reemplazo del moderno Estado israelí por un nuevo “reino de Israel ” gobernado por las leyes de la Torá.
Resto de grupos
Además de los grupos mencionados anteriormente, hay varias organizaciones que impulsan agresivamente la agenda de extrema derecha en Israel, centrándose especialmente en Jerusalén Este ocupada y Cisjordania ocupada.
Ateret Cohanim es una organización ubicada en el barrio musulmán de la Ciudad Vieja de Jerusalén y es conocida por sus esfuerzos por desplazar a los residentes palestinos adquiriendo sus propiedades en Jerusalén Este ocupada.
Torat HaMedina, fundada por Yair Kartman y Yaakov Yakiv, quienes también están asociados con el Movimiento por la Gobernabilidad, la Democracia y Komemiyut, abraza abiertamente su visión de un estado religioso. El sitio web del grupo declara que su misión es "participar en la formulación de políticas públicas basadas en la Torá y promover estas políticas a través del estudio, la investigación, la legislación y las iniciativas públicas".
El movimiento Fieles del Monte del Templo es el más antiguo de los grupos que exigen la retirada de las mezquitas de Al Aqsa y su transformación en un centro judío. El Proyecto de Cribado del Monte del Templo y el Instituto del Templo se dedican al controvertido y provocador objetivo de reconstruir el Templo judío, impulsados por un fanatismo religioso.
Haliba y B'Yadeynu defienden la soberanía israelí y los derechos de oración de los judíos en la mezquita Al Aqsa, atacando frecuentemente la zona e incitando tensiones con la comunidad musulmana.
La organización Lehava, que significa "llama" en hebreo, es el acrónimo de "Prevención de la Asimilación en Tierra Santa". Conocida por sus acciones extremistas y a menudo violentas, el grupo la promueve una ideología que tiene como objetivo de ataque los matrimonios mixtos y la asimilación del pueblo judío. El ministro de Seguridad Nacional, Ben Gvir, es un representante legal y un partidario activo del grupo.