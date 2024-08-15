Hamás no participará en la próxima ronda de negociaciones para un alto el fuego en Gaza y el intercambio de rehenes y prisioneros, anunció un líder del grupo de resistencia palestino este miércoles.

"El movimiento no formará parte de las próximas negociaciones que se reanudarán el jueves, ya sea que tengan lugar en Doha o El Cairo", dijo Suhail Hindi, miembro de Hamás a la agencia de noticias Anadolu.

También explicó que el grupo de resistencia exigió un "compromiso claro de Israel respecto a lo acordado el 2 de julio", que se basó en la propuesta que respaldó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

"Si esto sucede, Hamás está dispuesto a participar en los mecanismos de implementación del acuerdo", añadió.

Este domingo, el grupo de resistencia palestino había solicitado que los mediadores en las negociaciones para el alto el fuego en Gaza presenten un plan que permita implementar la propuesta respaldada por Biden que se acordó el pasado 2 de julio.

La declaración de Hamás se dio después de que mediadores de Egipto, Qatar y Estados Unidos instaran la semana pasada a Israel y Hamás a reanudar las conversaciones para un acuerdo de alto el fuego sin más demoras ni excusas.

Las negociaciones quedaron paralizadas luego de que Israel mató al líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, en un ataque en Teherán.

El asesinato generó el rechazo internacional de muchos países que acusaron a Tel Aviv de no querer “poner fin a la guerra”. El mismo Joe Biden dijo que el ataque contra Haniyeh "no había ayudado" a los esfuerzos de alto el fuego.

Se espera que la nueva ronda de negociaciones empiece este jueves, mientras los incesantes ataques de Israel siguen devastando Gaza.

¿Qué dice la propuesta de alto el fuego respaldada por Biden?

El 31 de mayo, Biden presentó su esfuerzo para intentar un cese al fuego en Gaza. Se trató de una “hoja de ruta” para una tregua duradera que, según aseguró el mandatario en su momento, venía de una propuesta israelí.

La propuesta original se compone de tres fases. La primera se extendería por seis semanas e incluiría un "cese del fuego total y completo", la retirada de las fuerzas israelíes de todas las zonas densamente pobladas de Gaza y la liberación de varios rehenes, entre ellos mujeres, ancianos y heridos, a cambio de la liberación de cientos de prisioneros palestinos.

En esta etapa, los civiles palestinos podrían regresar a sus hogares y se incrementaría la ayuda humanitaria. También las dos partes utilizarían ese período de seis semanas para negociar un acuerdo sobre la segunda fase.

La segunda fase contempla la liberación de todos los rehenes que siguen con vida en Gaza, incluidos los soldados, y la retirada total de Israel del enclave. En esta etapa, el alto el fuego temporal pasaría a ser permanente.

La tercera fase daría inicio a una importante reconstrucción de Gaza, que tardará décadas debido a la devastación causada por la guerra.

Aunque Biden apoyó con fuerza la propuesta, no se ha registrado ningún avance significativo y las partes parecen haberse distanciado aún más en las semanas transcurridas desde entonces.