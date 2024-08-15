El ejército israelí abusa sistemáticamente a civiles palestinos al utilizarlos como escudos humanos durante su invasión en Gaza, reveló una investigación del diario israelí Haaretz.
Esta práctica se realiza con el conocimiento de altos funcionarios militares, incluido el jefe del Estado Mayor del Ejército, Herzi Halevi, señaló el informe publicado el martes.
La investigación, que se basa en testimonios de soldados y comandantes israelíes, reveló que a los civiles palestinos los visten con uniformes militares de Israel, y que muchos de ellos tienen entre 20 y 30 años, indicó el diario.
"La mayoría de ellos no llevan botas militares sino zapatillas deportivas, tienen las manos esposadas a la espalda y sus rostros reflejan miedo", añadió el reporte.
El diario también realtó que “ palestinos escogidos al azar son utilizados por unidades del ejército israelí con un único propósito: servir como escudos humanos para los soldados" durante la ofensiva genocida del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en Gaza.
“Nuestras vidas son más importantes que sus vidas”
El informe describe la manera en que estos civiles son obligados a cubrir a los soldados israelíes durante las operaciones y cómo los ubican delante de ellos, justamente a la forma de escudo, para inspeccionar zonas potencialmente peligrosas.
Para justificar el uso de palestinos como escudos humanos, a los soldados se les dice que “nuestras vidas son más importantes que sus vidas”, según detalla el informe.
"Hay orgullo en ello", dijeron en el reporte algunos de los soldados que seleccionan a los palestinos para sus operaciones de ocupación y los llevan a las brigadas y los batallones.
El medio israelí Haaretz destacó que esta práctica viola el derecho internacional humanitario y los Convenios de Ginebra, que prohíben el uso de civiles como escudos humanos.
A pesar de ello, la práctica parece ser generalizada y sistemática dentro de la invasión militar israelí de Gaza.
"El ejército se muestra como inocente, a pesar de las imágenes que transmitió Al Jazeera hace unos dos meses", afirmó el periódico.
En las imágenes, "se puede ver a soldados israelíes vistiendo a detenidos palestinos con uniformes y chalecos antibalas, colocándoles cámaras y enviándolos a casas gravemente dañadas y a entradas de túneles con las manos atadas con bridas de plástico", añadió.
Un soldado que participó en el uso de palestinos como escudos humanos le dijo a Haaretz: "Cuando vi el informe de Al Jazeera, dije: 'Ah, sí, es verdad'".
También señaló que la respuesta del ejército israelí a las afirmaciones del diario no refleja la realidad. Y agregó: "Se hace con el conocimiento del comandante de la brigada, como mínimo".
Altos militares están al tanto
La investigación también revela que altos funcionarios militares israelíes, incluido el jefe del Estado Mayor Herzi Halevi y el general del Comando Sur Yaron Finkelman, tienen conocimiento de esta práctica.
A pesar de que está prohibida por el derecho internacional humanitario y por fallos anteriores de la Corte Suprema de Israel, el Ejército parece continuar con la aprobación tácita de sus líderes.
Haaretz destacó que el uso de civiles como escudos humanos no es un fenómeno nuevo y que se han reportado métodos similares durante ataques militares anteriores.
El ejército israelí ha enfrentado críticas y desafíos legales por estos hechos, pero la investigación sugiere que el uso de civiles palestinos como escudos humanos se ha convertido en una práctica sistemática durante la masacre actual que Israel está cometiendo en Gaza.
En respuesta a la investigación, el portavoz militar israelí Daniel Hagari dijo que la política oficial del Ejército de Israel prohíbe el uso de civiles como escudos humanos y que las acusaciones se investigarán.
Sin embargo, el informe sugiere que esta práctica peligrosa e ilegal sigue arraigada en los ataques militares en Gaza.
Israel utiliza a menores y ancianos
Haaretz desveló que con frecuencia los civiles palestinos detenidos y utilizados como escudo humano son menores o ancianos.
"Se ven obligados a realizar tareas peligrosas", como entrar en túneles o edificios delante de los soldados con una cámara colocada en la espalda.
"Hubo épocas en que obligaban a personas muy mayores a entrar en las casas", dijo un soldado.
A muchos palestinos utilizados les dijeron: "Hagan una misión en un túnel y serán libres", contó otro soldado.
"Aunque a algunos palestinos se les exige permanecer con una unidad sólo durante 24 horas, otros terminan quedándose dos días o incluso una semana", señaló el informe.
El genocidio continúa
Israel ha reducido la mayor parte de Gaza a ruinas, al tiempo que ha desatado una importante escasez de necesidades básicas, como agua, alimentos, medicinas y electricidad, todo lo cual contribuye a exacerbar la propagación de enfermedades.
Tel Aviv ha matado a más de 40.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y ha herido a más de 92.000 personas.
Miles de personas han muerto bajo los escombros de las casas bombardeadas, mientras que unos 10.000 palestinos fueron secuestrados por las tropas israelíes.
Sin embargo, unos 45 médicos, cirujanos y enfermeros estadounidenses, que trabajaron como voluntarios en Gaza desde octubre pasado, dicen que el número probable de muertos por la guerra genocida de Israel "ya es superior a 92.000".
Según un estudio publicado en la revista Lancet, los efectos acumulativos de la guerra de Israel en Gaza podrían significar que el verdadero número de muertos podría llegar a más de 186.000 personas.