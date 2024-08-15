El ejército israelí abusa sistemáticamente a civiles palestinos al utilizarlos como escudos humanos durante su invasión en Gaza, reveló una investigación del diario israelí Haaretz.

Esta práctica se realiza con el conocimiento de altos funcionarios militares, incluido el jefe del Estado Mayor del Ejército, Herzi Halevi, señaló el informe publicado el martes.

La investigación, que se basa en testimonios de soldados y comandantes israelíes, reveló que a los civiles palestinos los visten con uniformes militares de Israel, y que muchos de ellos tienen entre 20 y 30 años, indicó el diario.

"La mayoría de ellos no llevan botas militares sino zapatillas deportivas, tienen las manos esposadas a la espalda y sus rostros reflejan miedo", añadió el reporte.

El diario también realtó que “ palestinos escogidos al azar son utilizados por unidades del ejército israelí con un único propósito: servir como escudos humanos para los soldados" durante la ofensiva genocida del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en Gaza.

“Nuestras vidas son más importantes que sus vidas”

El informe describe la manera en que estos civiles son obligados a cubrir a los soldados israelíes durante las operaciones y cómo los ubican delante de ellos, justamente a la forma de escudo, para inspeccionar zonas potencialmente peligrosas.

Para justificar el uso de palestinos como escudos humanos, a los soldados se les dice que “nuestras vidas son más importantes que sus vidas”, según detalla el informe.

"Hay orgullo en ello", dijeron en el reporte algunos de los soldados que seleccionan a los palestinos para sus operaciones de ocupación y los llevan a las brigadas y los batallones.

El medio israelí Haaretz destacó que esta práctica viola el derecho internacional humanitario y los Convenios de Ginebra, que prohíben el uso de civiles como escudos humanos.

A pesar de ello, la práctica parece ser generalizada y sistemática dentro de la invasión militar israelí de Gaza.

"El ejército se muestra como inocente, a pesar de las imágenes que transmitió Al Jazeera hace unos dos meses", afirmó el periódico.

En las imágenes, "se puede ver a soldados israelíes vistiendo a detenidos palestinos con uniformes y chalecos antibalas, colocándoles cámaras y enviándolos a casas gravemente dañadas y a entradas de túneles con las manos atadas con bridas de plástico", añadió.

Un soldado que participó en el uso de palestinos como escudos humanos le dijo a Haaretz: "Cuando vi el informe de Al Jazeera, dije: 'Ah, sí, es verdad'".

También señaló que la respuesta del ejército israelí a las afirmaciones del diario no refleja la realidad. Y agregó: "Se hace con el conocimiento del comandante de la brigada, como mínimo".

Altos militares están al tanto

La investigación también revela que altos funcionarios militares israelíes, incluido el jefe del Estado Mayor Herzi Halevi y el general del Comando Sur Yaron Finkelman, tienen conocimiento de esta práctica.