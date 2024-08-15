La tensión continúa en Venezuela tras las elecciones en las que el Consejo Nacional Electoral declaró ganador al presidente Nicolás Maduro con el 52% y la oposición cuestiona. En medio de las protestas, México, Brasil y Colombia han buscado diálogos con el bloque opositor que sostiene que su candidato, Edmundo González, ganó. Sin embargo, este miércoles, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que su Gobierno esperará a que las autoridades venezolanas difundan las actas electorales y que la solución a la situación es un "asunto" de la propia Venezuela.
"Este es un asunto que corresponde a los venezolanos y lo que deseamos es que haya una solución pacífica a las controversias, lo que ha sido nuestra política exterior siempre", señaló el mandatario.
En esta línea, López Obrador enfatizó que la postura de su país es "actuar con prudencia y no dejarnos acarrear", en referencia a otras naciones y organismos internacionales que cuestionan la legitimidad del proceso y no reconocen la reelección de Maduro.
Asimismo, el presidente mexicano reiteró que su Gobierno esperará también a conocer el dictamen de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia.
En este sentido, López Obrador ya había adelantado el martes que de momento no tiene previsto un nuevo contacto con sus homólogos de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Colombia, Gustavo Petro, para abordar las posibilidades de negociaciones entre Maduro y la líder de la oposición, María Corina Machado, así como del candidato González.
Por su parte, los mandatarios de Brasil y Colombia dialogaron este miércoles y reiteraron su objetivo de intentar encontrar una "salida política" a la situación en Venezuela.
Lula da Silva aseguró que dialogó con Petro y que están “intentando ver si encontramos una salida política para el problema de Venezuela, para ver si restablecemos la tranquilidad democrática en aquel país".
Venezuela rechaza informe preliminar de la ONU sobre elecciones
Un informe preliminar de la ONU, publicado este miércoles, expresó dudas sobre la “transparencia e integridad” de las votaciones del 28 de julio.
Aunque el panel de expertos elogió la organización logística de la votación en Venezuela, indicó que "el proceso de gestión de resultados por parte del CNE no cumplió” con medidas “de transparencia e integridad” esenciales para los comicios.
"Venezuela rechaza de manera categórica" el reporte, aseguró el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, y agregó que “mina la confianza en los mecanismos diseñados para la cooperación y asistencia técnica".
Asimismo, Rodríguez destacó que el panel había firmado un acuerdo que establecía que el informe era “privado y que solamente lo conocería el poder electoral de Venezuela y el secretario general de Naciones Unidas (António Guterres)”, pero la organización hizo pública la versión preliminar.
Por su parte, la autoridad electoral venezolana aseguró que este documento intenta “deslegitimar el impecable y transparente proceso electoral realizado".
El Consejo Nacional Electoral declaró el pasado 28 de julio que Maduro ganó la reelección, pero la oposición dice tener pruebas de que triunfó sobre el actual gobierno.
Poco después, el presidente venezolano acudió al Tribunal Supremo de Justicia para pedir "certificar" la elección, mientras Estados Unidos, países de América Latina y la Unión Europea pidieron conocer el detalle del escrutinio.
Tras conocer el resultado de los comicios, se desataron una serie de protestas que han dejado al menos 25 muertos, 192 heridos y 2.400 detenidos, de acuerdo con balances oficiales. Según Maduro, en el marco de las manifestaciones se registraron “delitos de odio”, por lo que pidió a los poderes del Estado actuar con "mano de hierro".