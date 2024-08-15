La tensión continúa en Venezuela tras las elecciones en las que el Consejo Nacional Electoral declaró ganador al presidente Nicolás Maduro con el 52% y la oposición cuestiona. En medio de las protestas, México, Brasil y Colombia han buscado diálogos con el bloque opositor que sostiene que su candidato, Edmundo González, ganó. Sin embargo, este miércoles, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que su Gobierno esperará a que las autoridades venezolanas difundan las actas electorales y que la solución a la situación es un "asunto" de la propia Venezuela.

"Este es un asunto que corresponde a los venezolanos y lo que deseamos es que haya una solución pacífica a las controversias, lo que ha sido nuestra política exterior siempre", señaló el mandatario.

En esta línea, López Obrador enfatizó que la postura de su país es "actuar con prudencia y no dejarnos acarrear", en referencia a otras naciones y organismos internacionales que cuestionan la legitimidad del proceso y no reconocen la reelección de Maduro.

Asimismo, el presidente mexicano reiteró que su Gobierno esperará también a conocer el dictamen de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia.

En este sentido, López Obrador ya había adelantado el martes que de momento no tiene previsto un nuevo contacto con sus homólogos de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Colombia, Gustavo Petro, para abordar las posibilidades de negociaciones entre Maduro y la líder de la oposición, María Corina Machado, así como del candidato González.

Por su parte, los mandatarios de Brasil y Colombia dialogaron este miércoles y reiteraron su objetivo de intentar encontrar una "salida política" a la situación en Venezuela.

Lula da Silva aseguró que dialogó con Petro y que están “intentando ver si encontramos una salida política para el problema de Venezuela, para ver si restablecemos la tranquilidad democrática en aquel país".

