Más de 100 colonos israelíes ilegales, algunos usando máscaras, atacaron un pueblo palestino cerca de la ciudad de Qalqilya en la Cisjordania ocupada, dijeron las autoridades. Durante la incursión, los colonos quemaron automóviles y mataron al menos a una persona, añadieron funcionarios.

El Ministerio de Salud palestino señaló este jueves que una persona murió y otra resultó gravemente herida en el pueblo de Jit por colonos israelíes que estaban armados. Se trata del episodio más reciente en una serie de ataques de sionistas violentos en la Cisjordania ocupada por Israel.

Imágenes compartidas en las redes sociales además mostraron autos y casas en llamas después de la incursión.

Los atacantes abrieron fuego contra los residentes, arrojaron piedras a las casas e incendiaron hogares y vehículos, relataron varios testigos.

También detallaron que las fuerzas israelíes brindaron protección a los colonos ilegales e impidieron que vehículos de defensa civil palestinos ingresaran al pueblo.

Citando a una fuente de seguridad, la radio del Ejército de Israel informó que más de 100 colonos irrumpieron en la aldea.

Según la fuente, los colonos sionistas prendieron fuego a cuatro casas y seis vehículos propiedad de palestinos, mientras lanzaban piedras y cócteles molotov a los residentes y a sus propiedades.

“El incidente terminó sin arrestos, mientras que varios palestinos sufrieron la inhalación de gases lacrimógenos” que dispararon soldados israelíes, agregó.

Durante los últimos años, el ejército israelí ha realizado incursiones regulares en la Cisjordania ocupada, los cuales se han intensificado con el inicio de la brutal ofensiva de Tel Aviv contra Gaza el 7 de octubre de 2023.

El Ejército de Israel y los colonos ilegales ha matado al menos a 632 palestinos y herido a casi 5.400 más en el territorio ocupado, según el Ministerio de Salud.

En una opinión histórica emitida el 19 de julio, la Corte Internacional de Justicia declaró "ilegal" la ocupación israelí en tierras palestinas que se ha extendido por décadas y exigió la evacuación de todos los asentamientos existentes en las ocupadas Cisjordania y Jerusalén Este.

