En medio de la preocupación regional por la tensión que se ha desatado en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio, Colombia y Brasil sugirieron repetir las votaciones en ese país con nuevas condiciones. Sin embargo, esta alternativa no parece atraer al presidente Nicolás Maduro, a quien el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró ganador de los comicios con el 52%, ni a la oposición en cabeza de la líder María Corina Machado y el candidato Edmundo González, que han cuestionado los resultados oficiales y sostienen que ellos ganaron las elecciones.

Brasil y Colombia han liderado esfuerzos por mediar la situación que atraviesa Venezuela y buscar una salida al pulso entre Maduro y la oposición. En ese marco, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso en un mensaje en X “nuevas elecciones libres" con "garantías totales a la acción política" y el "levantamiento de todas las sanciones" de Estados Unidos contra Venezuela”.

Luego añadió: “Un acuerdo político interno de Venezuela es el mejor camino de paz. Depende sólo de los venezolanos. De nuestra parte las poblaciones fronterizas pueden sentirse tranquilas. Las fronteras seguirán abiertas para mejorar la prosperidad común de nuestros pueblos”.

Con un enfoque similar, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sugirió en una entrevista celebrar nuevas elecciones con "la participación de todos los candidatos (...) y dejar que observadores de todo el mundo vayan", para despejar las dudas sobre los resultados. Maduro "podría intentar hacer un llamado al pueblo de Venezuela, tal vez incluso convocar un programa electoral, establecer criterios para la participación de todos los candidatos (...) y dejar que observadores de todo el mundo vayan a ver las elecciones", afirmó Lula.

Pero la idea no pareció aterrizar bien en suelo venezolano. Sin referirse directamente a la propuesta de sus pares de Petro y Lula, Maduro insistió que Venezuela "es un país independiente" y “tiene soberanía”. "Los conflictos que hay en Venezuela (...) se resuelven entre los venezolanos, con sus instituciones, con su ley, con su Constitución", expresó.

En lo que pareció ser una sutil referencia a las declaraciones de Petro, el presidente venezolano agregó: “Nunca voy a decir 'Colombia, su gobierno debe hacer esto' y sacar en mis redes sociales un consejo, no. Cada presidente sabe, cada Estado, cada país sabe qué debe hacer con sus asuntos internos".

“Una falta de respeto”

La oposición venezolana tuvo una reacción similar y, aunque con argumentos diferentes a Maduro, también rechazó la posibilidad de repetir las elecciones. “Plantear desconocer lo ocurrido el 28 de julio para mí es una falta de respeto a los venezolanos que lo han dado todo", dijo la líder opositora María Corina Machado en una conferencia virtual con medios chilenos y argentinos. "La soberanía popular se respeta, las elecciones tuvieron lugar y la sociedad venezolana se expresó", añadió.

Por su parte, el candidato opositor Edmundo González dijo que él ganó “abrumadoramente” "las elecciones presidenciales en Venezuela. Justamente, la oposición sostiene que ellos ganaron la elección con un 67% de los votos. "Le hago un llamado a Nicolás Maduro: respete la voluntad del pueblo venezolano, usted está jugando con la vida de millones de compatriotas. Cada día que pasa sin una solución política, la economía del país se deteriora más y más", dijo posteriormente González en un video que divulgó en redes sociales.

Maduro acusa a González y Machado de intentar un "golpe de Estado" en Venezuela, y ha pedido el arresto de ambos. En la misma línea, el mandatario pidió al Tribunal Supremo de Venezuela "certificar" los comicios, después de que se cuestionara el hecho de que el Consejo Nacional Electoral no hubiera publicado las actas que lo declaraban ganador. La alta corte recibió los documentos el pasado viernes y se espera su pronunciamiento.