Para que las cosas lleguen a conocerse, primero se necesita que alguien les ponga voz. Si no permanecerán subterráneas, enterradas hasta que alguien las descubra y las coloque en boca del mundo. Desde hace años, Marisol San Román, licenciada en ciencias sociales, con maestría en management y diplomatura en comunicación en salud, se transformó en una de las primeras voces que visibilizó la, hasta entonces, silenciada realidad de los neurodivergentes en Latinoamérica. No fue tarea sencilla.

Pero, antes de continuar, ¿qué son los neurodivergentes? Son personas con procesos cognitivos diferentes, y singularidades a la hora de aprender, interactuar y desarrollarse en sociedad pero, sobre todo, son personas que luchan contra un mundo que no los comprende.

Hoy en día se estima que entre el 15% y 20% de la población mundial es neurodivergente. Muchos ni siquiera se reconocen como tales. Se estima que el 10% tiene dislexia, el 2% autismo, y el resto otras condiciones, la mayoría de hecho, tiene más de una alteración.

Marisol es argentina, tiene 29 años y ha sido de las primeras en difundir las necesidades, problemáticas y fortalezas de una población que crece cada día más. Y la que aún enfrenta estigmas de pertenecer a los “raros”, los “locos”, los “freaks”. “Quise aprovechar todo lo que sé de comunicación para contar este tema tabú”, dice Marisol.

Todo comenzó en el 2022, con una reunión de un puñado de amigos virtuales neurodivergentes que, en lugar de atravesar su condición desde el rol de víctimas, había dado un paso al frente y desplegado su condición en distintas actividades. Allí había una psicóloga. Emprendedores. Un director de una ONG. Una actriz. Y también Marisol, testigo de un movimiento que acaba de comenzar.

Ese día todos se juraron hacer, cada uno en lo suyo, lo posible para que el mundo supiera, al fin, quiénes son los neurodivergentes.

La voz de los sin voz

Marisol se tomó el compromiso en serio. En octubre del 2022, dio una charla TEDX en Buenos Aires para 200 personas. Luego emitió videos en las redes contando el día a día de los neurodivergentes –desde por qué necesitan un mordillo para calmar la ansiedad, hasta usar bloqueadores de sonido- que se vieron en todo el mundo.

Publicó entrevistas a neurodivergentes en los medios más importantes de Argentina. Entre ellos, una chica llamada Paloma, con dislexia, que se graduó de arquitecta y hoy tiene su propio proyecto inclusivo, Habitacle Design. También un joven autista que hoy es director de cine. Y un niño de 9 años, Ian Galo, que gracias a sus videos explicando qué es el autismo se volvió viral y fue declarado “joven promesa” por el concejo deliberante.

Marisol dio conferencias en barrios vulnerables de la Argentina, para enseñar a los neurodivergentes a no sentirse incomprendidos. Y en marzo del 2023, estrenó la primera muestra de arte neurodivergente de Sudamérica, en el Centro Cultural San Martín: 20 cuadros donde mostraba las distintas crisis que podía tener un neurodivergente. Desde entonces, el propio Centro cultural San Martín comenzó a incluir la neurodivergencia en sus actividades.

Y por último, junto a Paloma, la arquitecta, imprimieron los primeros cuadernos adaptados para neurodivergentes. “Allí no sólo explicamos qué es esto”, recuerda Marisol, “además, brindamos herramientas para que cada uno pueda regular sus emociones”.