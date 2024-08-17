ORIENTE MEDIO
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Sin avances para tregua: negociación no aborda acuerdo aceptado por Hamás
En las últimas conversaciones para un alto el fuego no se incluyó la posibilidad de implementar el plan del 2 de julio, respaldado por Biden, afirmó un alto funcionario del grupo palestino.
Sin avances para tregua: negociación no aborda acuerdo aceptado por Hamás
Palestinos viven en tiendas de campaña improvisadas en Jan Yunis, Gaza, mientras el humo se eleva desde el área de Hamad luego de un ataque israelí, el 16 de agosto de 2024. / Foto: AA. / AA
Por Redacción

Las conversaciones para un alto el fuego en Gaza no lograron avances significativos en la última ronda, ya que el diálogo no incluyó la propuesta que Hamás había aceptado previamente y que fue rechazada por Israel.

El grupo de resistencia palestino había solicitado que los mediadores presentaran un plan que permitiera implementar la propuesta respaldada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el pasado 2 de julio. Sin embargo, un alto funcionario de Hamás indicó este viernes que en las conversaciones de esta semana no se abordó la posibilidad de adhesión a ese acuerdo.

Biden indicó en mayo que Israel había presentado un acuerdo de tres fases que incluye un alto el fuego, un intercambio de rehenes por prisioneros y la reconstrucción de Gaza.

Durante meses, Estados Unidos, Qatar y Egipto han estado tratando de llegar a un acuerdo. Sin embargo, los esfuerzos de mediación se estancaron debido a la negativa del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a cumplir con las demandas de Hamás de detener la brutal ofensiva sobre el enclave.

RelacionadoHamás exige implementar el plan respaldado por Biden para tregua en Gaza

Debido a la postura de Tel Aviv de no negociar este plan, Hamás se había negado a participar en las conversaciones de la última semana.

Estados Unidos, Egipto y Qatar anunciaron en una declaración conjunta este viernes que habían presentado a Israel y Hamás una "propuesta de acercamiento" para reducir las "brechas restantes que permitan una rápida implementación del acuerdo (de alto el fuego en Gaza)". Sin embargo, esta no incluye demandas clave para Hamás, como el estado del cruce de Netzarim ni el corredor de Filadelfia.

En la última semana, Hamás exigió un "compromiso claro de Israel respecto a lo acordado el 2 de julio" y aseguró que si esto sucedía estaría “dispuesto a participar en los mecanismos de implementación del acuerdo".

Más conversaciones en El Cairo

Se espera que las negociaciones continúen esta semana en El Cairo.

Una declaración conjunta señalaba que los equipos técnicos de Egipto, Qatar y Estados Unidos “trabajarán en los próximos días en los detalles de la implementación, incluidos los acuerdos para implementar las amplias disposiciones humanitarias del acuerdo, así como los detalles relacionados con los rehenes y los detenidos”.

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ONU y Hamás piden tregua para vacunación contra poliovirus

Por otro lado, Hamás apoyó un llamamiento del secretario general de la ONU, António Guterres, para una tregua de siete días que permita una campaña de vacunación contra la polio en los niños de Gaza.

Guterres pidió que se proporcionen garantías inmediatas para una pausa humanitaria y advirtió que prevenir y contener la propagación de la polio en el enclave requeriría un esfuerzo masivo, coordinado y urgente.

Hamas también exigió la entrega de medicamentos y alimentos a más de dos millones de palestinos atrapados en Gaza, según afirmó Izzat al Rishq, miembro del Buró Político de Hamas, en un comunicado.

En las últimas semanas se detectó polio en las aguas residuales de las ciudades de Deir al Balah y Jan Yunis en Gaza, según informó el Dr. Hamid Jafari, un especialista en polio de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Guerra genocida de Israel mata más de 40.000 palestinos

Israel continúa con su brutal ofensiva contra Gaza desde el pasado 7 de octubre. Sus ataques han matado a más de 40.000 palestinos, según los últimos reportes del Ministerio de Salud del enclave.

Sin embargo, diversos reportes de organizaciones internacionales estiman que la cifra de muertos es mucho mayor.

Incluso la ONU aseguró este viernes que la cifra "es una aproximación" y puede ser "inferior a la real". "Dada la gran y alarmante cantidad de personas que siguen desaparecidas, que pueden estar atrapadas o muertas bajo los escombros, esta cifra puede, en todo caso, ser inferior a la real", indicó el alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Turk.

FUENTE:TRT Español y agencias
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