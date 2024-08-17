La candidata presidencial de Estados Unidos, Kamala Harris, habló a favor de un alto el fuego inmediato en Gaza el pasado 9 de agosto durante un mitin de campaña. Exactamente ese mismo día el Departamento de Estado de ese país aprobó la venta de armas a Israel por un total de 3.500 millones de dólares ante la posibilidad de posibles represalias de Irán y Hezbolá.

Esta cantidad forma parte de los 14.5 mil millones de dólares en ayuda militar para Israel aprobados por la Cámara de Representantes de EE. UU. en noviembre de 2023, pero es independiente de los 3.8 mil millones de dólares que el país ya recibe anualmente de Washington en asistencia militar.

Al día siguiente, el 10 de agosto, un ataque aéreo israelí contra una mezquita dentro de una escuela mató a más de cien palestinos en la Ciudad de Gaza. A través de un vídeo y un análisis de expertos, la CNN concluyó que en el ataque se utilizó "al menos una bomba guiada de precisión fabricada en Estados Unidos". La GBU-39 es una bomba de pequeño diámetro. La produce y vende la empresa Boeing como un “sistema de armas de ataque de precisión y bajo costo”.

En esta línea, Estados Unidos sigue siendo el mayor proveedor de armas de Israel, y empresas privadas como Boeing, AeroVironment y AM General se benefician del derramamiento de sangre.

Relacionado La población de Gaza se ha reducido casi un 9% en medio de muertes y éxodos

En diciembre, el Departamento de Estado de ese país aprobó la “venta de emergencia” de casi 14.000 municiones antitanque de alto poder explosivo a Israel, sin pasar por el Congreso. Ese mismo mes, el secretario de Estado, Antony Blinken, también aprobó la solicitud de Israel para comprar casi 5.000 rondas de munición de artillería M107 de 155 mm, más de 52.000 rondas de munición de artillería de 155 mm, y 30.000 cargas propulsoras M4, junto con apoyo técnico y logístico.

Además, entre octubre y junio, EE.UU. reportó la transferencia de “al menos 14.000 bombas MK-84 de 2.000 libras, 6.500 bombas de 500 libras, 3.000 misiles aire-tierra guiados con precisión Hellfire, 1.000 bombas antibúnkeres, 2.600 bombas de pequeño diámetro lanzadas desde el aire y otras municiones”.

Otras armas fabricadas en el país norteamericano que se utilizaron contra la población de Gaza durante los últimos diez meses de ofensiva israelí incluyen aviones F-35 y bombas antibúnkeres BLU-109. Los rompe-búnkeres perforan el suelo, penetran varios metros de profundidad y luego explotan, desatando ondas de choque que causan destrucción a lo largo y ancho. El impacto puede derribar edificios tan grandes como el Empire State Building de Nueva York.

Según reporta la filial estadounidense de Amnistía Internacional, estas ventas de armas violan el derecho internacional humanitario y deben detenerse de inmediato.

Por otro lado, informe de la BBC reportó en mayo que Departamento de Estado admitió que “Israel puede haber utilizado armas suministradas por Estados Unidos en violación del derecho internacional humanitario en algunos casos durante la guerra en Gaza”. Sin embargo, añadió “que Estados Unidos no tenía información completa en su evaluación y que los envíos podrían continuar”.

Masacres en Gaza con armas fabricadas en EE.UU.:

10 de octubre de 2023