Venta de armas a Israel: las masacres de Gaza se fabrican en Estados Unidos
A pesar de pedir un alto el fuego y condenar las muertes de civiles, Estados Unidos sigue armando a Israel para que continúe con sus brutales ataques contra los palestinos en Gaza.
Estados Unidos sigue siendo el mayor proveedor de armas de Israel. / Foto: AA. / Others
Por Redacción
17 de agosto de 2024

La candidata presidencial de Estados Unidos, Kamala Harris, habló a favor de un alto el fuego inmediato en Gaza el pasado 9 de agosto durante un mitin de campaña. Exactamente ese mismo día el Departamento de Estado de ese país aprobó la venta de armas a Israel por un total de 3.500 millones de dólares ante la posibilidad de posibles represalias de Irán y Hezbolá.

Esta cantidad forma parte de los 14.5 mil millones de dólares en ayuda militar para Israel aprobados por la Cámara de Representantes de EE. UU. en noviembre de 2023, pero es independiente de los 3.8 mil millones de dólares que el país ya recibe anualmente de Washington en asistencia militar.

Al día siguiente, el 10 de agosto, un ataque aéreo israelí contra una mezquita dentro de una escuela mató a más de cien palestinos en la Ciudad de Gaza. A través de un vídeo y un análisis de expertos, la CNN concluyó que en el ataque se utilizó "al menos una bomba guiada de precisión fabricada en Estados Unidos". La GBU-39 es una bomba de pequeño diámetro. La produce y vende la empresa Boeing como un “sistema de armas de ataque de precisión y bajo costo”.

En esta línea, Estados Unidos sigue siendo el mayor proveedor de armas de Israel, y empresas privadas como Boeing, AeroVironment y AM General se benefician del derramamiento de sangre.

En diciembre, el Departamento de Estado de ese país aprobó la “venta de emergencia” de casi 14.000 municiones antitanque de alto poder explosivo a Israel, sin pasar por el Congreso. Ese mismo mes, el secretario de Estado, Antony Blinken, también aprobó la solicitud de Israel para comprar casi 5.000 rondas de munición de artillería M107 de 155 mm, más de 52.000 rondas de munición de artillería de 155 mm, y 30.000 cargas propulsoras M4, junto con apoyo técnico y logístico.

Además, entre octubre y junio, EE.UU. reportó la transferencia de “al menos 14.000 bombas MK-84 de 2.000 libras, 6.500 bombas de 500 libras, 3.000 misiles aire-tierra guiados con precisión Hellfire, 1.000 bombas antibúnkeres, 2.600 bombas de pequeño diámetro lanzadas desde el aire y otras municiones”.

Otras armas fabricadas en el país norteamericano que se utilizaron contra la población de Gaza durante los últimos diez meses de ofensiva israelí incluyen aviones F-35 y bombas antibúnkeres BLU-109. Los rompe-búnkeres perforan el suelo, penetran varios metros de profundidad y luego explotan, desatando ondas de choque que causan destrucción a lo largo y ancho. El impacto puede derribar edificios tan grandes como el Empire State Building de Nueva York.

Según reporta la filial estadounidense de Amnistía Internacional, estas ventas de armas violan el derecho internacional humanitario y deben detenerse de inmediato.

Por otro lado, informe de la BBC reportó en mayo que Departamento de Estado admitió que “Israel puede haber utilizado armas suministradas por Estados Unidos en violación del derecho internacional humanitario en algunos casos durante la guerra en Gaza”. Sin embargo, añadió “que Estados Unidos no tenía información completa en su evaluación y que los envíos podrían continuar”.

Masacres en Gaza con armas fabricadas en EE.UU.:

10 de octubre de 2023

Un ataque aéreo israelí mató a 24 personas en una casa de Deir al Balah. Unos días después, el 22 de octubre, un segundo ataque mató a 19 personas en otra casa de la misma ciudad. Según un informe publicado por Amnistía, en ambos lugares se encontraron restos de kits JDAM fabricados en Estados Unidos.

“Los códigos encontrados en los fragmentos de los kits JDAM se vinculan con Boeing, que, según se informa, aceleró la entrega de JDAM a Israel en las últimas semanas”, informó la revista Time.

31 de octubre de 2023

Israel utilizó dos bombas de 2.000 libras en un ataque aéreo contra el campo de refugiados de Jabalia, según un análisis de imágenes satelitales y videos realizado por The New York Times. Las bombas mataron a más de 195 personas e hirieron a más de 777.

“Israel utilizó una de sus bombas más grandes y destructivas en áreas que designó seguras para los civiles”, afirmó la investigación.

26 de mayo de 2024

Al menos 45 personas murieron y más de 200 resultaron heridas en uno de los ataques más horribles que se registraron en Gaza durante la ofensiva israelí. Entre los muertos se encontraba Ahmad Al-Najjar, de 18 meses; las fotos de su cuerpo decapitado circularon por las redes sociales en todo el mundo.

En la masacre de Rafah, un campamento para desplazados internos fue atacado y las tiendas se incendiaron, lo que provocó que varias personas murieran quemadas vivas. Según varios expertos que examinaron imágenes de metralla, las muertes fueron causadas por municiones GBU-39 fabricadas también en EE.UU.

6 de junio de 2024

Al menos 40 personas murieron en un ataque aéreo contra una escuela dirigida por la agencia para los refugiados palestinos de Naciones Unidas (UNRWA) en el campamento para desplazados de Nuseirat. La CNN y el New York Times analizaron los videos de la escena y descubrieron que una vez más se trató de GBU-39S de fabricación estadounidense, como en la masacre de Rafah.

A diez meses del comienzo de la brutal ofensiva de Israel sobre Gaza, fuentes locales calculan que los ataques mataron al menos a 40.000 palestinos en el enclave asediado, que se encuentra en su mayoría en ruinas. Sin embargo, diversos informes y organizaciones reportan que el número de fallecimientos es mucho mayor.

FUENTE:TRT Español y agencias
