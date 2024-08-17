A lo largo de su historia, las Fuerzas Armadas han jugado un papel fundamental en la configuración de los procesos políticos y sociales en América Latina y el Caribe. Desde las guerras de independencia en el siglo XIX hasta las dictaduras militares del siglo XX, su influencia ha sido notable y, muchas veces, controversial.

Los ejércitos libertadores fueron quienes encabezaron los procesos independentistas de la región en las primeras décadas del siglo XIX, destacándose figuras como Simón Bolívar (1783-1830), José de San Martín (1778-1850), Gervasio Artigas (1764-1850) o Bernardo O'Higgins (1778-1842). Estos ejércitos no solo libraron batallas contra las fuerzas realistas españolas, sino que también fueron los vehículos de una nueva identidad nacional.

Las doctrinas sanmartinianas y bolivarianas de los ejércitos latinoamericanos tuvieron una clara perspectiva soberanista, industrialista y popular. La liberación del yugo colonial y el autogobierno eran, en dichas perspectivas, condiciones indispensables para el desarrollo nacional.

A su vez, el ejército sanmartiniano tuvo un fuerte componente popular, al incluir en sus filas a una importante cantidad de pobladores originarios, exesclavos, gauchos y mestizos, quienes batallaron en una causa común contra el ejército español.

Soberanía e industria

Entrado el siglo XXI, el general argentino Enrique Mosconi (1887-1957) fue quien lideró la creación y desarrollo de la industria petrolera argentina. En 1922, Mosconi fue designado director de la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), y a partir de ella promovió una visión nacionalista y desarrollista que incluía la industrialización del país y la independencia económica. Bajo su liderazgo, YPF se convirtió en una empresa clave para el desarrollo económico de Argentina, con un fuerte enfoque en la autosuficiencia energética.

En esta época también debemos mencionar al general Juan Domingo Perón (1895-1974), una de las figuras más influyentes en la historia política de Argentina. Durante sus presidencias, entre 1946-1955 y 1973-1974, Perón impulsó un proyecto político basado en la independencia económica, la soberanía política y la justicia social, conocidas como las “tres banderas” del justicialismo argentino, las cuales, junto con la integración latinoamericana, constituyeron las bases de una propuesta política que transformó este país.

Las Fuerzas Armadas como academias geopolíticas

Al enfocar su preocupación en la defensa de la integridad territorial y la soberanía nacional, las academias militares latinoamericanas se convirtieron en un espacio propicio para el desarrollo de la geopolítica, disciplina expulsada de las universidades luego de la década del ’50.

La geopolítica militar tomó muchos de los postulados de las teorías clásicas, con el énfasis puesto mayoritariamente en los factores geográficos para explicar el poder de los estados.

En este marco, el general Perón desarrolló una de las doctrinas geopolíticas más importantes del mundo, proponiendo en la década del ‘40 el concepto de “tercera posición” –precursora del movimiento de los “no alineados”–, el continentalismo como nuevo umbral de poder de los estados –es decir, que las unidades nacionales debían alcanzar una proporción continental para convertirse en un actor de relevancia internacional–, el ambientalismo, entre otros.

Previamente, el almirante argentino Segundo Storni (1876-1954) había desarrollado en 1916 la Doctrina del Atlántico Sur en la cual, retomando las visiones talasocráticas de Alfred Mahan, argumentaba que la soberanía marítima era crucial para el desarrollo económico y la seguridad nacional, por lo que era estratégico que el país defendiera sus intereses marítimos en el Atlántico Sur.

Respecto a Brasil no podemos dejar de mencionar al General Golbery do Couto e Silva (1911-1987), quien desde una perspectiva clásica sostuvo una visión estratégica del Brasil como una potencia regional con la misión de liderar y estabilizar América del Sur. También, el general Carlos de Meira Mattos (1913-2007), impulsor de la Teoría del Continente-Isla, la cual sostenía que América del Sur debería considerarse una especie de "continente-isla", con Brasil como su centro de poder natural, capaz de unificar y liderar la región en la defensa contra influencias externas.

Estos desarrollos teóricos retomaban la visión de los ejércitos independentistas sobre la necesidad de impulsar la producción industrial para la defensa como una necesidad de ampliar grados de soberanía, reducir la dependencia de proveedores extranjeros, generar empleo, impulsar el desarrollo económico y la innovación tecnológica, entre otros.

El impacto de la Doctrina de Seguridad Nacional de los Estados Unidos

El impulso de la Doctrina de Seguridad Nacional de los EE.UU. en la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial significó un cambio sustancial de las misiones y funciones de las Fuerzas Armadas en América Latina y el Caribe.

Promovida durante la llamada Guerra Fría, esta doctrina identificaba al comunismo como la principal amenaza a la seguridad hemisférica, y mediante ella, el país norteamericano justificó intervenciones directas e indirectas en países de todo el mundo, basándose en la premisa de que cualquier avance comunista –en general, se utilizaba el mote de “comunismo” para englobar a cualquier proceso de insubordinación– representaba una amenaza para la seguridad nacional.