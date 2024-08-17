Una fuerte controversia surgió poco antes de la celebración del Día de India, que se realizará en Nueva York. Una de las carrozas que circulará fue catalogada por grupos de derechos humanos como una “celebración del odio contra los musulmanes, la intolerancia y la supremacía religiosa”. Esta carroza representa un templo cuya construcción significó la destrucción de una mezquita y disturbios donde murieron más de 2.000 musulmanes.
La participación de esta carroza de carnaval en el famoso desfile fue organizada por grupos hindúes de extrema derecha.
Algunas organizaciones con sede en Estados Unidos han escrito una carta al alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, y a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, calificando la carroza de antimusulmana y diciendo que glorificaba el derribo de la mezquita ubicada en Ayodhya.
"La presencia de estas carrozas representa el deseo de estos grupos de mezclar la ideología nacionalista hindú con la identidad india", escribieron la organización y otras en una carta.
"Esto no es simplemente una exhibición cultural, sino una celebración vulgar del odio antimusulmán, la intolerancia y la supremacía religiosa".
Entre los grupos que firmaron la carta se encuentran el Consejo de Relaciones Islámico-Americanas, el Consejo Musulmán Indio-Americano y también Hindúes por los Derechos Humanos.
VHPA: la organización que presenta la carroza
La organización de extrema derecha Vishwa Hindu Parishad of America (VHPA), a cargo de la carroza, afirma que representa un lugar de culto hindú y que pretende glorificar a una deidad considerada importante para la identidad india e hindú.
La VHPA es una rama estadounidense de la Vishwa Hindu Parishad de India, designada como una "organización religiosa militante" por el World Factbook de la Agencia Central de Inteligencia durante años.
El VHP, uno de los principales impulsores de la campaña de demolición de la mezquita Babri, ha puesto desde 2019 la mira en otras mezquitas históricas de la India.
La respuesta del alcalde de Nueva York
Por su parte, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Adams, aseguró que "no hay lugar para el odio" en el desfile, y que “si hay una carroza o una persona en el desfile que promueve el odio, no deberían hacerlo".
Sin embargo, más tarde la oficina de Adams dijo a la agencia de noticias AP que el derecho a la libertad de expresión de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos impide que la ciudad niegue un permiso o exija que se cambie el mensaje de una carroza o desfile simplemente porque no concuerde con el contenido.
La destrucción de la mezquita Babri
La carroza representa un templo a la deidad hindú Ram, que fue consagrado a principios de este año en un lugar en Ayodhya, India. Pero el sitio del templo ha sido durante mucho tiempo disputado entre hindúes y musulmanes.
Los hindúes afirman que el lugar de Ayodhya era sagrado para ellos mucho antes de que los mogoles arrasaron allí un templo para construir la mezquita Babri de 1528.
A principios de los años 90, la mezquita de 500 años de antigüedad fue arrasada por un grupo hindú extremista.
La destrucción de la mezquita en 1992 fue seguida por disturbios en todo el país, que dejaron al menos 2.000 muertos, principalmente musulmanes.
Después, en 2019, el Tribunal Supremo de la India entregó el terreno a los hindúes, aunque no confirmó la hipótesis de que esta mezquita se construyó demoliendo un templo.
Dos arqueólogos indios, Supriya Varma y Jaya Menon, afirman que no hay evidencia arqueológica de que hubiera un templo debajo de la mezquita Babri y que los fragmentos arquitectónicos encontrados por el Servicio Arqueológico de la India del gobierno indio "son en realidad mezquitas más antiguas".
Los hindúes representan alrededor del 80% de la población de la India, pero el país también alberga a unos 200 millones de musulmanes que con frecuencia fueron objeto de ataques por parte de extremistas hindúes.