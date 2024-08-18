ORIENTE MEDIO
6 MIN DE LECTURA
Israel intensifica ataques en Líbano y Gaza en medio de esfuerzos de tregua
El ejército israelí mató a 69 palestinos en Gaza y 10 civiles en Líbano en las últimas 48 hs, mientras continúan los esfuerzos por una tregua y Hamás insta a Tel Aviv a aceptar la propuesta de Biden.
Israel intensifica ataques en Líbano y Gaza en medio de esfuerzos de tregua
Los palestinos viven en tiendas de campaña rodeados de montones de basura en las calles, en Deir Al Balah, Gaza, el 17 de agosto de 2024. / Foto: AA. / AA
Por Redacción
18 de agosto de 2024

Los esfuerzos por alcanzar un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás y reducir las tensiones en Oriente Medio parecen lejanos. Tel Aviv no da señales de detener sus letales ataques, que en las últimas 48 horas mataron a 69 palestinos en Gaza y 10 civiles en Líbano, a pesar de enviar representantes a las negociaciones que se realizaron esta semana en Doha y que continuarán en El Cairo esta semana en busca de una tregua.

En este marco, el ejército israelí lanzó un ataque que mató al menos a 10 ciudadanos sirios el sábado en Wadi al-Kfour, en el sur de Líbano, según confirmó el Ministerio de Salud local. El grupo libanés Hezbollah aseguró que las víctimas eran civiles.

Este ataque es uno de los más letales en el país desde que el grupo libanés y el ejército de Israel comenzaron a intercambiar fuego el 8 de octubre.

Mohammad Shoaib, un residente de la localidad donde ocurrió el bombardeo, indicó que el lugar atacado era una “zona industrial y civil” en la que había fábricas de ladrillos, metal y aluminio, además de una explotación láctea, informó la agencia de noticias AP.

Asimismo, el tío de tres de las personas fallecidas señaló que eran trabajadores de una fábrica y estaban en su casa cuando fueron alcanzados. Negó que en las instalaciones hubiese armas.

RelacionadoSin avances para tregua: negociación no aborda acuerdo aceptado por Hamás

La respuesta de Hezbollah

Horas después del ataque israelí, Hezbollah anunció que había lanzado cohetes Katyusha contra el asentamiento ilegal de Ayelet HaShahar, en el norte de Israel.

Por su parte, medios israelíes informaron que decenas de cohetes fueron lanzados desde el sur del Líbano hacia la zona de Safed y sus alrededores en la región de la Alta Galilea, según informó la agencia Anadolu.

Ataques en Líbano aumentan tensión en Oriente Medio

Desde el inicio de las tensiones entre Hezbollah e Israel, los ataques israelíes causaron la muerte de al menos 500 personas en el lado libanés. Mientras tanto, en el norte de Israel han perdido la vida 22 soldados y 24 civiles a causa de ataques provenientes de Líbano. Las hostilidades han desplazado a decenas de miles de personas a ambos lados de la frontera.

RECOMENDADOS

Varios gobiernos llevan semanas intentando poner fin a meses de enfrentamientos que mantienen a la región al límite desde julio, cuando un ataque de Tel Aviv en el sur de Beirut mató a un importante comandante de Hezbollah, a quien Israel acusó de dirigir un ataque con cohetes contra los Altos del Golán ocupados en el que murieron 12 jóvenes.

Horas después, un ataque israelí mató al líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, en la capital iraní.

Los esfuerzos diplomáticos buscan también reducir la tensión en la región, ya que tras estos asesinatos a manos de Israel, Teherán y Hezbollah han prometido tomar represalias. Sin embargo, todavía no han lanzado ataques

Relacionado¿Quién era Ismail Haniyeh, el líder de Hamás asesinado por Israel en Irán?

Israel intensifica ataques en Gaza

El ejército israelí mató a 69 palestinos en ataques en Gaza en las últimas 48 hs, lo que eleva el número total de muertos a 40.074 y 92.537 desde el pasado 7 de octubre, según comunicó el Ministerio de Salud del enclave.

En la madrugada de este domingo, el ejército israelí atacó varias zonas del enclave sitiado.

Por otro lado, la Defensa Civil local anunció que 15 miembros de la familia Ajlah, entre ellos nueve menores y tres mujeres, murieron cuando tres misiles alcanzaron su casa en la madrugada en Al Zawaida, en el centro del enclave. Los menores fallecidos tenían entre dos y 17 años.

Los bombardeos también mataron al menos a cuatro palestinos en el campo para desplazados de Jabalia, al bombardear dos apartamentos, y a otros cuatro palestinos que se encontraban en una casa en la ciudad de Deir el Balah. También otras siete personas, incluidos tres niños, murieron en un ataque contra un edificio residencial en el campamento de refugiados de Nuseirat.

Lejos de un alto el fuego: Hamás

Las conversaciones para un alto el fuego en Gaza no lograron avances significativos en la última ronda. Un miembro de Hamás, Sami Abu Zuhri, calificó el optimismo expresado por Estados Unidos como “una ilusión” y detalló que el diálogo no incluyó la propuesta que Hamás había aceptado previamente y que fue rechazada por Israel.

Mientras tanto, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, viajó este domingo a Oriente Medio para impulsar una tregua. Primero, el máximo diplomático estadounidense se reunirá con dirigentes israelíes en Tel Aviv.

Explora
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato
Un acuerdo sobre Ucrania está "muy cerca", señala Trump tras reunión con Zelenskyy, y Rusia coincide