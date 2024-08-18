Una innovadora iniciativa medioambiental en Colombia combina basura, larvas, criptomonedas y escarabajos que se exportan como mascotas a Japón. Su objetivo: poner fin a la complicada situación de la gestión de la basura en la región.

Fuentes oficiales calculan que en Colombia se producen al día por lo menos 32.000 toneladas de desechos, la mitad de ellos orgánicos. Según la ONU, en el mundo se producen 11.200 millones de toneladas cada año.

En esta línea, Germán Viasus encontró una solución para tratar los residuos sólidos en el departamento de Boyacá, en el centro de Colombia. Este ingeniero ambiental y sanitario aspira a que su iniciativa se convierta en un ejemplo para un mundo asediado por la contaminación.

En el centro de su estrategia aparecen las larvas de escarabajo, que se alimentan durante 16 horas al día con los desperdicios orgánicos de miles de habitantes de la región. A lo largo de sus primeros cuatro meses de vida, el ingeniero vierte sobre ellas toneladas de cáscaras de huevos, así como sobras de frutas y verduras en descomposición.

Estas larvas blancas, que pueden llegar a medir hasta 17 centímetros, se regocijan entre la basura comiendo. Luego, Viasus, de 53 años, vende sus heces como abono natural a los campesinos de la región con la intención de que abandonen los fertilizantes químicos.

"Los escarabajos tienen la respuesta" al manejo de la basura, cuenta Viasus desde Tunja, la capital de Boyacá y sede de su negocio, a la agencia de noticias AFP.

El sueño de Viasus no solo contribuye al medioambiente local, sino que también ha ganado proyección internacional. Tras su labor con la basura, los escarabajos se exportan a países como Japón gracias a una criptomoneda creada específicamente para facilitar su comercio.

Una alternativa a la contaminación

En Tunja, el vertedero central recibe residuos de 130 municipios, y las recientes disputas entre residentes y la empresa encargada del manejo de desechos destacan los riesgos asociados con el entierro de basura.

"Si no tenemos acciones prontas dentro de cada municipio, no vamos a poder seguir llevando (desechos) al relleno sanitario cuando este cumpla su vida útil", asegura Soraida Ruiz, secretaria de Ambiente de Boyacá.