Las fuerzas israelíes volvieron a atacar a periodistas de la Corporación Turca de Radio y Televisión (TRT) en Gaza, Palestina, desde donde trabajan para informar al mundo sobre las masacres incesantes que sufre el asediado enclave.
A Sami Barhoum, corresponsal de TRT Arabi, y al vehículo de su equipo les dispararon con armas de cañón largo este domingo, y cinco balas impactaron en el auto. No hubo víctimas, pero Barhoum sufrió algunas heridas leves.
"Mientras estábamos en una asignación de campo para la cadena TRT, las fuerzas israelíes nos dispararon directamente en el noroeste de Jan Yunis", relató Barhoum. El corresponsal añadió que las balas apuntaron directamente a su cara y pecho. "Estábamos en una asignación en terreno... (y) este coche es de prensa. Llevar el equipo de protección y el casco es lo único que indica que somos periodistas", dijo Barhum.
El director de Comunicaciones de Türkiye, Fahrettin Altun, condenó el ataque, que ocurrió cuando el equipo de TRT estaba "tratando de informar que ya no queda espacio ni siquiera en los cementerios de Gaza".
"Israel sin duda tendrá que rendir cuentas por sus crímenes genocidas, así como por sus ataques y masacres contra TRT y otros periodistas que abrieron un 'corredor de comunicación' desde Gaza al mundo", añadió. También envió sus buenos deseos a Berhum.
"Arriesgar la vida para transmitir la verdad"
"Nunca dejaremos de ser la voz de Gaza, a pesar de todos los obstáculos del estado terrorista de Israel, que no reconoce fronteras morales ni humanitarias", sostuvo el director general de TRT, Zahid Sobaci, en un comunicado en la red social X.
El subdirector general Omer Faruk Tanriverdi informó de que, a pesar del ataque del "Israel genocida", el equipo de TRT "se mantiene firme".
"Como siempre dicen nuestro hermano Sami y todo nuestro equipo: 'Pase lo que pase, seguiremos transmitiendo los hechos y los acontecimientos en Gaza'", añadió.
El portavoz y vicepresidente del Partido AK, Omer Celik, también condenó el ataque israelí y dijo: "Netanyahu y su círculo están tratando de impedir que se escuchen las masacres que cometen".
"Una vez más reconocemos a nuestros hermanos y hermanas que arriesgan la vida para transmitir la verdad en nombre de la conciencia de toda la humanidad en condiciones en las que ni siquiera un equipo médico puede entrar", añadió en un comunicado en sus redes sociales. Los equipos de TRT han sido atacados por las fuerzas israelíes varias veces antes en Gaza, así como en la Cisjordania ocupada y Jerusalén Este ocupada. El propio Barhoum sufrió un ataque a principios de este año mientras informaba desde el campo de refugiados de Nuseirat en el centro de Gaza en abril.
Su colega, el camarógrafo de TRT Arabi Sami Shehadeh, resultó gravemente herido y perdió una pierna después del ataque. Según los relatos de testigos, el Ejército de Israel atacó deliberadamente al grupo de periodistas.
Gaza, letal para los periodistas
Los periodistas que cubren la brutal ofensiva israelí contra Gaza, que ya cumple más 10 meses, mueren a un ritmo mucho más alto que el de otras profesiones. Lo que sugiere que están siendo atacados deliberadamente por el ejército israelí, según un reconocido grupo de periodistas.
"La tasa de mortalidad entre los periodistas es mucho, mucho, más alta que en otras profesiones civiles. De hecho, con más del 12% de los periodistas de Gaza muertos, es una tasa de mortalidad que sería inusualmente alta incluso para soldados de infantería", explicó a la agencia Anadolu Tim Dawson, secretario general adjunto de la Federación Internacional de Periodistas (FIP).
El 10 de agosto, dos periodistas —Tamim Ahmed Abu Muammer, de la Televisión Palestina, y Abdullah Mahir al-Susi, del canal Al-Aqsa— murieron en ataques israelíes, lo que se sumó al creciente número de víctimas de la prensa en Gaza, que según la Oficina de Medios del enclave ascendió a 168.
Dawson dijo que las acciones de Israel violan tanto el derecho internacional humanitario como las leyes de la guerra.