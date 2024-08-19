Las fuerzas israelíes volvieron a atacar a periodistas de la Corporación Turca de Radio y Televisión (TRT) en Gaza, Palestina, desde donde trabajan para informar al mundo sobre las masacres incesantes que sufre el asediado enclave.

A Sami Barhoum, corresponsal de TRT Arabi, y al vehículo de su equipo les dispararon con armas de cañón largo este domingo, y cinco balas impactaron en el auto. No hubo víctimas, pero Barhoum sufrió algunas heridas leves.

"Mientras estábamos en una asignación de campo para la cadena TRT, las fuerzas israelíes nos dispararon directamente en el noroeste de Jan Yunis", relató Barhoum. El corresponsal añadió que las balas apuntaron directamente a su cara y pecho. "Estábamos en una asignación en terreno... (y) este coche es de prensa. Llevar el equipo de protección y el casco es lo único que indica que somos periodistas", dijo Barhum.

El director de Comunicaciones de Türkiye, Fahrettin Altun, condenó el ataque, que ocurrió cuando el equipo de TRT estaba "tratando de informar que ya no queda espacio ni siquiera en los cementerios de Gaza".

"Israel sin duda tendrá que rendir cuentas por sus crímenes genocidas, así como por sus ataques y masacres contra TRT y otros periodistas que abrieron un 'corredor de comunicación' desde Gaza al mundo", añadió. También envió sus buenos deseos a Berhum.

"Arriesgar la vida para transmitir la verdad"

"Nunca dejaremos de ser la voz de Gaza, a pesar de todos los obstáculos del estado terrorista de Israel, que no reconoce fronteras morales ni humanitarias", sostuvo el director general de TRT, Zahid Sobaci, en un comunicado en la red social X.

El subdirector general Omer Faruk Tanriverdi informó de que, a pesar del ataque del "Israel genocida", el equipo de TRT "se mantiene firme".