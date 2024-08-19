El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha impedido avanzar con una propuesta para el alto el fuego en Gaza y el intercambio de prisioneros por rehenes al establecer nuevas condiciones durante las negociaciones del jueves y viernes en Doha, denunció el grupo de resistencia palestino Hamás.

"La nueva propuesta cumple con las condiciones de Netanyahu y se alinea con ellas, en especial con respecto a su negativa ante un alto el fuego permanente, una retirada completa de Gaza, y su insistencia en continuar con la ocupación del cruce de Netzarim (que separa el norte y el sur de Gaza), el cruce de Rafah y el corredor de Filadelfia (en el sur)", señaló Hamás en un comunicado.

"También estableció nuevas condiciones en el archivo de intercambio de rehenes y se retractó de otros términos, lo que obstruye la finalización del acuerdo", añadió.

Luego de la reciente ronda de negociaciones en Doha, Hamás confirmó "una vez más que Netanyahu sigue poniendo obstáculos para lograr un acuerdo, estableciendo nuevas condiciones y demandas para sabotear los esfuerzos de los mediadores y prolongar la ofensiva" en Gaza.

El movimiento enfatizó su compromiso con lo acordado el pasado 2 de julio, que se basó en la propuesta respaldada por el presidente de EE.UU., Joe Biden, y la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.

En esa línea, Hamás pidió a los mediadores "cumplir con sus responsabilidades y obligar a la ocupación (israelí) a implementar lo acordado".

Las conversaciones en Doha para una tregua en Gaza concluyeron el viernes pasado con la presentación de "una propuesta que reduce las diferencias" entre Israel y Hamás, la cual es coherente con los principios establecidos por Biden el 31 de mayo.

El presidente de EE.UU. dijo en mayo pasado que Israel había presentado un acuerdo en tres fases que pondría fin a las hostilidades en Gaza y garantizaría la liberación de los rehenes en el enclave. Esa propuesta inicial incluía un alto el fuego, un intercambio de prisioneros y rehenes y la reconstrucción de Gaza.

Blinken advierte que esta puede ser “la última” oportunidad de “recuperar los rehenes”

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, afirmó este lunes en Israel que las negociaciones que se realizan desde la semana pasada son "quizás la última oportunidad" de recuperar los rehenes.

"Este es un momento decisivo, probablemente el mejor, quizás la última oportunidad de recuperar los rehenes, lograr una tregua y poner a todos en un mejor camino hacia una paz y seguridad duraderas", declaró Blinken al reunirse con el presidente de Israel, Isaac Herzog.

El alto diplomático también mencionó que llegó a Israel por encargo del presidente Joe Biden "para llevar este acuerdo" a su conclusión.

Durante meses, Estados Unidos, Qatar y Egipto han estado tratando de llevar a buen puerto las negociaciones entre Israel y Hamás para garantizar un intercambio de prisioneros y una tregua en Gaza. También permitir la entrada de ayuda humanitaria al enclave.

"Es el momento de hacerlo. Es también el momento de asegurar que nadie tome acciones que puedan descarrilar este proceso", agregó. "Estamos trabajando para asegurar que no haya escalada, que no haya provocaciones, que no haya acciones que nos puedan alejar de llevar este acuerdo a su conclusión, o que haya una escalada en otros sitios", manifestó.

