La exportación de carbón de Colombia a Israel dejará de ser una realidad a partir de esta semana, en lo que representa un paso más del Gobierno de Gustavo Petro contra Tel Aviv por el “genocidio” en Gaza.
"Con el carbón colombiano hacen bombas para matar a los niños de Palestina", afirmó Petro este domingo en su cuenta de X tras la publicación del decreto que formaliza la medida anunciada en junio. En ese momento, el mandatario estableció que solo reanudaría las exportaciones hasta cuando Israel “detenga el genocidio”.
Colombia es el principal proveedor de carbón que tiene Tel Aviv, con unos 450 millones de dólares vendidos en 2023, confirmó la embajada israelí en Bogotá a la agencia de noticias AFP en junio. Sin embargo, para el país sudamericano estas exportaciones representan el 5,05% del total del carbón exportado por el último año, según se lee en el decreto de este domingo.
Asimismo, es el quinto productor de carbón del mundo: el año pasado envió 56,7 millones de toneladas métricas de este recurso al extranjero, incluidos 3 millones de toneladas a Israel, según datos oficiales publicados en junio pasado.
Previamente, el Gobierno colombiano había señalado que el carbón es un “recurso estratégico para la fabricación de armas, la movilización de tropas y la fabricación de provisiones para operaciones de uso militar" de Tel Aviv.
El decreto que oficializa la prohibición de vender “al estado de Israel de las Hullas térmicas (Carbón)" fue firmado por varios ministros, incluido el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, y publicado el miércoles 14 de agosto, aunque entrará en vigencia a partir del jueves 22 de agosto.
Ahora bien, el documento precisa que las ventas de carbón colombiano a ese país pactadas con antelación se mantendrán.
Además, indica que la prohibición tendrá vigencia "hasta que se cumplan a cabalidad las órdenes de medidas provisionales emitidas por la Corte Internacional de Justicia en el Proceso de la aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en Gaza". También destaca “la naturaleza de urgente ejecución” de las medidas que se adopten para “prevenir y detener los actos de genocidio en contra del pueblo palestino”.
La decisión de prohibir su exportación a Tel Aviv se suma a otras acciones tomadas por el Gobierno de Petro para protestar contra la ofensiva israelí que ya mató a más de 40.000 palestinos. Entre ellas, se destacan la ruptura de relaciones diplomáticas anunciada el 2 de mayo, la prohibición de la compra de armas a este país y la apertura de una embajada en territorio palestino, en la ciudad de Ramala, situada en la Cisjordania ocupada.