En un contundente mensaje, Osama Hamdan, alto funcionario de Hamás, refutó las declaraciones del secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, acerca que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, había aceptado una nueva propuesta de alto el fuego en Gaza, que ha sufrido el asedio de las bombas israelíes durante más de 10 meses.

Hamdan señaló que este nuevo acuerdo "plantea muchas ambigüedades" porque "no es lo que se nos presentó ni lo que acordamos" el pasado 2 de julio.

"Cuando Blinken dice que los israelíes están de acuerdo y luego los israelíes dicen que hay una propuesta actualizada, eso significa que los estadounidenses están sujetos a la presión de Israel y no al revés. Creemos que es una maniobra que da más tiempo a los israelíes", dijo Hamdan a la agencia de noticias Reuters este lunes.

Y añadió que el grupo de resistencia palestino ya les había informado a los mediadores que "no necesitamos nuevas negociaciones de cese del fuego en Gaza" sino que "necesitamos acordar un mecanismo de implementación".

En esa línea, Hamás sostiene que ya había aceptado la propuesta anterior del presidente de EE.UU., Joe Biden, para poner fin a la ofensiva en Gaza, así como la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU. Por eso, el grupo destaca que Netanyahu se niega a ceñirse al plan original de Biden y se ha dedicado a poner obstáculos para su implementación.

Hamás insiste en "un alto el fuego permanente y una retirada integral (de Israel) de Gaza", y subraya que en contraposición Netanyahu pretende mantener las fuerzas de Tel Aviv en varios lugares estratégicos dentro del enclave asediado.

El aliado de Occidente Jordania, familiares de los rehenes y partidarios del acuerdo de alto el fuego que protestaron en Tel Aviv durante la visita de Blinken, además de Hamás, han pedido que se presione a Netanyahu para que se logre un acuerdo.

Netanyahu estableció “nuevas condiciones”, dice Hamás

Las declaraciones del portavoz de Hamás reaccionaron al anuncio de Blinken acerca de que Tel Aviv había aceptado una nueva “propuesta de transición” para superar las diferencias que retrasan el alto el fuego y la liberación de los rehenes israelíes en Gaza. Blinken también le pidió a Hamás que hiciera su parte y aceptara el acuerdo, sin especificar si se habían abordado las preocupaciones planteadas por el grupo de resistencia.

En declaraciones a periodistas en Tel Aviv, Blinken dijo que el plan que Netanyahu aceptó "refleja lo que está en el acuerdo de alto el fuego que el presidente Biden presentó ante el mundo" el 31 de mayo. "Ahora le corresponde a Hamás hacer lo mismo, y luego las partes, con la ayuda de los mediadores”, añadió.

Netanyahu no ha comentado oficialmente si ha aceptado o no la propuesta que Blinken anunció.

Por su parte, Hamás dijo que Netanyahu se ha retractado de la propuesta original de Estados Unidos debido “especialmente a su negativa a un alto el fuego permanente, una retirada completa de Gaza y su insistencia en continuar la ocupación del cruce de Netzarim (que separa el norte y el sur de Gaza), el cruce de Rafah y el corredor de Filadelfia (en el sur)".

"También estableció nuevas condiciones en el archivo de intercambio de rehenes y se retractó de otros términos, lo que obstruye la finalización del acuerdo", detalló Hamás en un comunicado.