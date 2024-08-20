AMÉRICA LATINA
Derrame de petróleo en costas de Venezuela golpea el turismo y la pesca
Las playas de la costa occidental de Venezuela, en Puerto Cabello, se han llenado de charcos oscuros por cuenta del derrame de hidrocarburos, según denuncian pobladores y ambientalistas.
Un derrame de hidrocarburos afecta desde hace días la actividad pesquera y el turismo en la costa occidental de Venezuela, cuyas playas se han llenado de charcos oscuros, denuncian pobladores y ambientalistas. Foto: AFP / Others
Por Redacción
20 de agosto de 2024

Un derrame de petróleo se ha extendido desde hace días por la costa occidental de Venezuela y ha afectado el turismo y la actividad pesquera, según denuncian pobladores y ambientalistas. Las playas de Puerto Cabello, en el estado de Carabobo, en el noroeste del país, se han llenado de manchas oscuras, añadieron.

Muy cerca de esta zona se encuentra la refinería El Palito, una de las más importantes de Venezuela y perteneciente a la petrolera estatal PDVSA. La agencia de noticias AFP pudo constatar que en Puerto Cabello se vislumbran grandes porciones de arena con manchas oscuras, así como rocas salpicadas del mismo color. También reportó que a pocos metros se ven las desgastadas embarcaciones estacionadas, algunas también sucias con el mismo líquido denso.

El investigador medioambiental Eduardo Klein publicó en su perfil de X que se registró una "enorme mancha de petróleo" en la zona del Golfo Triste que equivale a "225 kilómetros cuadrados (37.000 canchas de fútbol)". Su mensaje incluyó imágenes satelitales que muestran cómo el área afectada contrasta con el resto del mar.

Hasta el momento, PDVSA no se ha pronunciado al respecto.

Pescadores y comerciantes locales han sido afectados por el derrame y enfrentan pérdidas económicas por la escasez de productos y la baja demanda.

"Llevamos ocho días prácticamente sin laborar. Pescadores que están fuera, que están sin trabajar, porque no podemos salir a faenar (...) todavía tenemos petróleo" en las costas de Puerto Cabello, contó este lunes uno de ellos, Antonio Giusti, a AFP.

"El pescador es pescador, no es recogedor de productos (...) ellos lo están haciendo, pero están afectados, tanto nosotros como ellos nos vemos afectados en todo esto", explicó por su parte el comerciante Neri Sánchez.

Neri no recibe visitantes por "el derrame que hubo" desde las últimas dos semanas. "No tenemos venta", lamenta.

Por su parte, el Observatorio de Ecología Política de Venezuela mostró su preocupación sobre los efectos de los vertidos sobre los pescados que consume la población local.

“Son particularmente preocupantes los efectos que pueda tener sobre la salud de los pescadores locales y sobre las personas que puedan estar consumiendo pescado que puede estar contaminado con sustancias tóxicas presentes en el hidrocarburo derramado.”

A finales de 2023, se registró otro derrame en El Palito por "el rebose" de "un vertido de hidrocarburos, aguas residuales que se dirigieron al medio marino", dijo entonces PDVSA.

Venezuela, con una de las mayores reservas de petróleo del mundo, redujo su producción de 3 millones de barriles por día hace más de una década a 400.000 en 2020. En la actualidad extrae tan solo 850.000 barriles diarios.

FUENTE:TRT Español
