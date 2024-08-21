Una “luz verde” para que Israel siga masacrando a personas indefensas en Gaza: así definió el grupo de resistencia palestino Hamás las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acerca de que esta organización se distanciaba de un acuerdo de alto el fuego, el cual supuestamente Tel Aviv ya había aceptado.

Las "afirmaciones engañosas... no reflejan la verdadera posición del movimiento, que está ansioso por alcanzar un acuerdo de cese del fuego" en Gaza, sostuvo Hamás en un comunicado este martes. Y luego añadió que las declaraciones de Biden son una "luz verde estadounidense para que el gobierno extremista sionista cometa más crímenes contra civiles indefensos".

El presidente de EE.UU., al responder preguntas sobre un posible acuerdo de tregua este lunes, aseguró que “Israel dice que puede manejarlo, que está preparado. Pero me dijeron que Hamás ahora está dando marcha atrás". Mientras subía a un avión después de su discurso en la Convención Nacional Demócrata en Chicago, añadió: "Falta ver qué ocurre. Vamos a seguir presionando".

Hamás refutó esta afirmación, y subrayó que ha pedido reiteradamente que los mediadores Qatar, Egipto y Estados Unidos presenten un plan de implementación sobre lo pactado el mes pasado.

"La propuesta que nos presentaron recientemente va en contra de lo que las partes habían acordado el 2 de julio, esto se considera una respuesta estadounidense y una aquiescencia a las nuevas condiciones del terrorista (Benjamín) Netanyahu y sus planes criminales hacia Gaza", añadió Hamás, refiriéndose al primer ministro de Israel.

El nuevo plan de tregua se consolidó después de que, la semana pasada, diplomáticos qataríes, egipcios y estadounidenses reanudaran las negociaciones para un alto el fuego en Gaza, sin la presencia de Hamás, que reiteró su posición de implementar lo ya acordado.

Esta semana, los esfuerzos diplomáticos tuvieron un impulso con el viaje del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a Israel, Egipto y Qatar para asegurar el acuerdo. Tras reunirse con funcionarios israelíes el lunes expresó optimismo.

El martes, Blinken estuvo en El Cairo presionando por áreas de posible progreso en un acuerdo que garantice la liberación de rehenes y el alto el fuego. Estados Unidos había presentado propuestas de tregua que junto a los otros mediadores creen que cerrarían las brechas entre Israel y Hamás, y pondrían fin a la brutal ofensiva de Tel Aviv.

Y este miércoles, antes de abordar el avión a Washington desde Doha, el funcionario sostuvo que no hay tiempo que perder con respecto al acuerdo pues es “esencial”. También añadió que Estados Unidos rechaza una ocupación israelí "a largo plazo" en Gaza.