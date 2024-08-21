Los nombres de dos corredores clave en Gaza, el Filadelfia y el Netzarim, han saltado a los titulares de prensa por cuenta de una exigencia que Israel se había guardado hasta hace poco: mantener el control duradero de ambos. Lo que se opone de raíz a la condición de larga data de Hamás sobre el retiro completo de las fuerzas de Tel Aviv de territorios palestinos. Pero, ¿qué son exactamente estos corredores y cuál es su importancia?

El corredor de Filadelfia

Este corredor está ubicado a lo largo de la frontera entre Gaza y Egipto. Consiste en una estrecha franja —de unos 100 metros de ancho en algunos tramos— que recorre los 14 kilómetros de la frontera con Egipto, en el lado de Gaza.

Además, en este paso se encuentra el cruce de Rafah, la única salida del enclave al mundo exterior y la única frontera de Gaza que no es con Israel. Pero en mayo pasado las fuerzas de Tel Aviv invadieron la ciudad, donde para ese momento cerca de 1,5 millones de palestinos de todo el territorio se habían refugiado huyendo de la brutal ofensiva de Tel Aviv.

Israel justificó su ocupación de la ciudad diciendo que Hamás utilizó una vasta red de túneles bajo la frontera para importar armas, lo que le permitió reforzar sus capacidades militares en el ataque del 7 de octubre de 2023. El grupo de resistencia palestino ha negado estas acusaciones.

En la misma línea, Egipto ha negado esos señalamientos y sostiene que destruyó cientos de túneles de su lado de la frontera hace años y estableció su propia zona neutral militar para impedir el contrabando.

El corredor Netzarim

El corredor Netzarim, de aproximadamente 6 kilómetros de longitud, se extiende desde la frontera israelí hasta la costa mediterránea, justo al sur de la Ciudad de Gaza, separando así el área metropolitana más grande del territorio junto a la parte norte de todo el sur del enclave.