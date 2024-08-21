ORIENTE MEDIO
Qué son los corredores de Filadelfia y Netzarim y por qué Israel los quiere
Tel Aviv puso la mira sobre dos corredores clave en Gaza, Filadelfia y Netzarim, en medio de su despiadada ofensiva que lleva más de 10 meses. Te explicamos qué hace tan importantes a estos pasos.
Palestinos desplazados caminan a lo largo del corredor de Netzarim. / Foto: Getty Images. / Getty Images
Por Redacción
21 de agosto de 2024

Los nombres de dos corredores clave en Gaza, el Filadelfia y el Netzarim, han saltado a los titulares de prensa por cuenta de una exigencia que Israel se había guardado hasta hace poco: mantener el control duradero de ambos. Lo que se opone de raíz a la condición de larga data de Hamás sobre el retiro completo de las fuerzas de Tel Aviv de territorios palestinos. Pero, ¿qué son exactamente estos corredores y cuál es su importancia?

El corredor de Filadelfia

Este corredor está ubicado a lo largo de la frontera entre Gaza y Egipto. Consiste en una estrecha franja —de unos 100 metros de ancho en algunos tramos— que recorre los 14 kilómetros de la frontera con Egipto, en el lado de Gaza.

Además, en este paso se encuentra el cruce de Rafah, la única salida del enclave al mundo exterior y la única frontera de Gaza que no es con Israel. Pero en mayo pasado las fuerzas de Tel Aviv invadieron la ciudad, donde para ese momento cerca de 1,5 millones de palestinos de todo el territorio se habían refugiado huyendo de la brutal ofensiva de Tel Aviv.

Israel justificó su ocupación de la ciudad diciendo que Hamás utilizó una vasta red de túneles bajo la frontera para importar armas, lo que le permitió reforzar sus capacidades militares en el ataque del 7 de octubre de 2023. El grupo de resistencia palestino ha negado estas acusaciones.

En la misma línea, Egipto ha negado esos señalamientos y sostiene que destruyó cientos de túneles de su lado de la frontera hace años y estableció su propia zona neutral militar para impedir el contrabando.

RelacionadoProtestas propalestinas y genocidio en Gaza marcan la Convención Demócrata

El corredor Netzarim

El corredor Netzarim, de aproximadamente 6 kilómetros de longitud, se extiende desde la frontera israelí hasta la costa mediterránea, justo al sur de la Ciudad de Gaza, separando así el área metropolitana más grande del territorio junto a la parte norte de todo el sur del enclave.

Hamás ha exigido que se permita a cientos de miles de palestinos que huyeron del norte regresar a sus hogares allí, algo que Israel aceptó, pero que, dice, debe asegurarse de que no estén armados.

También ha dicho que cualquier presencia israelí duradera en Gaza equivaldría a una ocupación militar.

¿Cuál es el interés de Israel sobre los corredores?

El control israelí sobre cualquiera de los dos corredores incluiría el cierre de carreteras, vallas, torres de vigilancia y otras instalaciones militares.

Los puestos de control son uno de los elementos más visibles del régimen militar indefinido que Israel ejerce sobre la Cisjordania ocupada y que implementó en Gaza hasta su retirada en 2005.

Israel sostiene que esos puestos de control son necesarios por razones de seguridad, pero los palestinos los consideran una humillante violación de su vida cotidiana.

Muchos palestinos también los consideran un preludio de una ocupación militar duradera y del retorno de los asentamientos israelíes, algo que los aliados de la coalición de extrema derecha de Netanyahu han pedido abiertamente.

Hamás ha exigido la retirada total de Israel y acusa a Netanyahu de sabotear las negociaciones en curso de alto al fuego.

FUENTE:TRT Español y agencias
