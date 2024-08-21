Siempre hay tiempo para volver. Nunca es tarde para barajar y empezar de nuevo. En especial si uno descubre que donde estaba metido era, de pies a cabeza, una farsa. Y lo que es aún peor: si uno era el mismo promotor de esa farsa.

Palabras más palabras menos, esa fue la conclusión a la que llegó Elad Abraham, cineasta, tras pasar un año y medio alistado en el Ejército de Israel. Al camino sobre cómo terminó por concluir eso y la tormenta que vino después les dedicó una película autobiográfica. La llamó “Bajar, subir, bajar”, la estrenó en el 2015 y ganó el premio en el Concurso Federal Raymundo Gleyzer.

Preguntas que mueven el piso

“Hay preguntas que nos mueven el piso”, medita Elad al inicio de su película. “Y otras que nos mueven a nosotros mismos sobre esos terrenos que creíamos firmes”.

“La idea de la película surgió de mi propia experiencia y de la necesidad de contar una verdad que sentí que estaba siendo silenciada”, cuenta Abraham. “Tras dejar el Ejército israelí, me encontré buscando dar sentido a todo lo que había vivido. El film es mi forma de exorcizar esos demonios y compartir una perspectiva que a menudo se oculta bajo capas de propaganda”, añade.

En su película, Elad no se anda con medias tintas. Entrevista, entre otros, a Ilan Pappé, autor del libro clave “La limpieza étnica de Palestina”. “Estoy de acuerdo con Pappé en que lo que estamos viendo es una forma de limpieza étnica”, reconoce Elad. “La escalada de violencia es un reflejo de décadas de opresión. Es imposible mantener tanta gente en el infierno y pretender que no reaccione”, completa.

Su película dividió las aguas de la comunidad judía en Latinoamérica. Algunos elogiaron su valentía de criticar al Ejército israelí desde adentro. Otros lo acusaron de traidor. “Me llegaron a decir que mi película ponía en peligro la seguridad de Israel”, cuenta. “He recibido amenazas, pero eso solo confirma que estamos tocando una herida que necesita ser curada, y que es algo de lo que hay necesidad de hablar. Cada vez más judíos del mundo dejan de apoyar a Israel para no ser cómplices del genocidio palestino”, sostiene.

El sueño que terminó en pesadilla

De padres argentinos, Elad nació en Israel en tiempos de la guerra del Líbano. Cuando volvió la democracia a la Argentina en 1983, los padres de Elad regresaron con él. Tenían una fundición de hierro que daba trabajo a 60 familias. Pero en la década de 1990, cuando se liberó la importación, la fundición se quebró. Para el 2001, con la Argentina en medio de una crisis económica sin precedentes, al igual que hicieron sus padres décadas atrás, Elad decidió partir a Israel.

Por ese entonces, a la comunidad judía de los países en crisis le resultaba atractivo el sueño de radicarse en Israel. Ofrecían residencia. Casa. Y boletos aéreos gratis. El único trámite que debían superar antes de acceder a esos privilegios era pasar por el ejército.

Elad sabía bien de qué se trataba todo, pues él mismo, durante un año, había trabajado en la oficina de migración a cargo de los trámites para dar residencias a argentinos en Israel. Conocía el discurso mejor que nadie.

“Yo me dedicaba a hacer la visa a la gente para hacer irse a vivir allá. Entrar al ejército era lo que debías pagar para acceder a vivir en Israel. Y yo les decía que el ejército no era desagradable”, cuenta hoy.

“Era un espacio de contención. Era un precio que se pagaba con gusto. En ese entonces creía que el sionismo era un proyecto moral de emancipación del pueblo judío e incitaba a la gente a emigrar para defender esa ideología”.

Acusado de loco por contar la verdad

Con el tiempo, tras atravesar el revés del sueño en carne propia, Elad descubrió que detrás de ese “precio a pagar” se ocultaba algo mucho más costoso que un simple trámite. Y mucho más peligroso.

En el 2004, Elad ingresó al ejército. Lo que vio allí en un año y medio fue suficiente para decidir dejarlo todo sin mirar atrás. Incluso aunque lo tildaran de loco.