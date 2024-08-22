Las negociaciones para un alto el fuego entre Hamás e Israel, que buscan poner fin a la brutal ofensiva en Gaza, siguen estancadas. Aunque el grupo de resistencia palestino dejó claras sus condiciones, Israel se niega a ceder. Lejos de acercar a las partes, las recientes declaraciones del secretario de Estado, Antony Blinken, fueron calificadas por algunos como un sabotaje a las conversaciones.

Este miércoles, Hamás y el movimiento Yihad Islámica reafirmaron sus condiciones para alcanzar un acuerdo con Israel. Un comunicado emitido tras una reunión entre altos miembros de ambos grupos detalló las condiciones para alcanzar un alto el fuego: un cese total de la ofensiva, la retirada completa del ejército israelí del enclave, el inicio de su reconstrucción, el fin del bloqueo y un acuerdo serio sobre el intercambio de prisioneros. Estas condiciones están alineadas con el plan que presentó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a finales de mayo.

Durante la última ronda de negociaciones, que concluyó el 16 de agosto en Doha, Estados Unidos presentó a las partes lo que la Casa Blanca describió como una "propuesta de transición final" consistente con la presentada por Biden. Sin embargo, Hamás aseguró que no incluye sus demandas y solo se alinea con las nuevas condiciones del primer ministro, Benjamín Netanyahu.

"La propuesta cumple con las condiciones de Netanyahu y se alinea con ellas, particularmente su negativa a un alto el fuego permanente, la retirada completa de Gaza y su insistencia en continuar la ocupación del cruce de Netzarim y el corredor de Filadelfia”, declaró el grupo en el comunicado.

Mientras tanto, Blinken concluyó este martes una gira por Oriente Medio que realizó con el fin de impulsar un acuerdo de alto el fuego. Según Blinken, sus esfuerzos dieron frutos y Netanyahu le "confirmó" que su gobierno "acepta el plan de acuerdo" presentado por Washington e instó a Hamás a "hacer lo mismo".

Aunque el jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que la decisión ahora quedaba en manos de Hamás, Netanyahu reiteró tras la visita de Blinken que no aceptará retirar al ejército de los corredores de Netzarim y de Filadelfia.

Fuentes israelíes acusan a Blinken de sabotear las negociaciones

Fuentes israelíes acusaron al secretario de Estado de sabotear las negociaciones para un alto el fuego en Gaza.

Según un informe del periódico israelí Yedioth Ahronoth publicado este miércoles, fuentes anónimas afirmaron que "Blinken cometió un grave error al afirmar que Netanyahu aceptó la propuesta de Estados Unidos, poniendo la pelota en la cancha de Hamás".

Las fuentes argumentaron que se esperaba que el jefe de la diplomacia de EE.UU. alentara tanto a Israel como a Hamás a mostrar flexibilidad, pero en lugar de eso, “abrazó a Netanyahu y se distanció de Hamás”, lo que generó importantes dudas sobre la viabilidad de llegar a un acuerdo.