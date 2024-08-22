La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova, ha declarado que la incursión de Ucrania en la región rusa de Kursk "anula la posibilidad de cualquier negociación de paz".

En una conferencia de prensa celebrada el miércoles en Moscú, Zajárova calificó el ataque de Kiev como una "incursión terrorista" y afirmó que después de semejante "atrocidad, nadie va a negociar con ellos (las autoridades ucranianas)".

"Este intento de las Fuerzas Armadas de Ucrania de invadir nuestro territorio –una vez más enfatizo lo dicho por los líderes rusos– cancela a priori cualquier posibilidad de negociación con la junta de bandidos", subrayó.

En esta línea, Zajárova afirmó que con el lanzamiento de la incursión el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, espera fortalecer su posición, mejorar su imagen a los ojos de los ciudadanos de su país y obtener más financiación de Occidente.

Además, calificó como "mentiras" las declaraciones de políticos occidentales que aseguran que Kiev habría elaborado y ejecutado el plan sin su apoyo.

"Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países de la OTAN, en primer lugar el dúo anglosajón, no sólo son inspiradores y patrocinadores ideológicos, sino literalmente artilleros que dirigen al régimen de Kiev hacia objetivos en el territorio de la Federación Rusa. Por eso sus declaraciones de que esto ha ocurrido sin el apoyo de Occidente son mentira", indicó Zajárova.

El objetivo de la incursión

Mientras tanto, continúan los enfrentamientos entre las fuerzas rusas y ucranianas en la región de Kursk, donde Kiev lanzó una incursión entre el 5 y el 6 de agosto. Además, el espacio aéreo sobre dos ciudades de Rusia, Múrmansk y Apatity, fue cerrado debido a la amenaza de ataques con drones.

Las autoridades rusas afirman que 17 personas han muerto, 140 han resultado heridas y más de 121.000 han sido evacuadas desde el inicio de la incursión de Ucrania.

Zelenskyy afirmó que las fuerzas ucranianas habían capturado 92 asentamientos rusos, describiendo el objetivo de la operación como el "establecimiento de una zona de amortiguación".