Decenas de indígenas se manifestaron en Quito, Ecuador, para exigir que se suspenda la extracción de petróleo en un sector de la Amazonia donde viven pueblos indígenas en aislamiento. Esta suspensión fue determinada hace un año mediante una consulta popular, pero aún no se implementó.
El grupo, formado en su mayoría por indígenas waorani, pide que se tomen medidas para cumplir con el resultado de la votación y que las empresas petroleras se retiren del bloque 43 del Parque Nacional Yasuní.
Los waorani afirman que solo de esta forma se podrá proteger el ecosistema y respetar a las dos comunidades indígenas que viven allí en aislamiento voluntario, los tagaeri y los taromenane.
Durante la manifestación, el líder de la comunidad, Juan Bay, llamó a "salvar la Tierra, salvar ese pulmón del mundo que es (el Parque Nacional) Yasuní".
"Todo el Ecuador dijo: ya no más al extractivismo en este bloque 43", afirmó por su parte Zenaida Yasacama, vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie). También solicitó que un representante de su grupo sea incluido en una comisión encargada de planificar el cierre de las actividades petroleras en el parque nacional.
El Gobierno reafirma su “compromiso de honrar” la decisión popular
Tras la consulta popular, realizada el 20 de agosto de 2023, en la cual un 58,99% de los ecuatorianos votó por detener la extracción de petróleo. La Corte Constitucional de ese país otorgó al Gobierno un plazo de un año para retirar la infraestructura petrolera de este sector de la Amazonía.
En esta línea y tras la protesta de esta semana, el Ejecutivo señaló en un comunicado que el presidente Daniel Noboa, en el cargo desde hace nueve meses, mantiene firme “su compromiso de honrar esta decisión".
Asimismo, añadió que un comité gubernamental "está dedicado" a cumplir la decisión popular, asegurando que el proceso se llevará a cabo "sin afectar el medioambiente, dado que el cierre anticipado de un bloque petrolero es una situación inédita en la industria"".
Por su parte, el ministro de Energía, Antonio Goncalves, indicó que están trabajando con la empresa estatal Petroecuador en un “plan de salida” y “desmantelamiento” de sus instalaciones. El Gobierno señaló previamente que esta tarea podría demorar entre tres y cinco años debido a la complejidad de la tarea.
Ecuador obtiene de la actividad petrolífera alrededor del 30% de sus ingresos. El bloque 43 es el principal de todos los que producen dentro del Yasuní y aporta un 10% del total nacional. Desde hace 10 años se extraen allí aproximadamente de 57.000 barriles de crudo diarios que, según cifras oficiales, generan ingresos por 1.200 millones de dólares anuales al país.
El Yasuní, declarado en 1989 Reserva de la Biosfera por la UNESCO, es el área protegida más grande del Ecuador continental y alberga una impresionante biodiversidad en el corazón del bosque húmedo tropical amazónico.