Decenas de indígenas se manifestaron en Quito, Ecuador, para exigir que se suspenda la extracción de petróleo en un sector de la Amazonia donde viven pueblos indígenas en aislamiento. Esta suspensión fue determinada hace un año mediante una consulta popular, pero aún no se implementó.

El grupo, formado en su mayoría por indígenas waorani, pide que se tomen medidas para cumplir con el resultado de la votación y que las empresas petroleras se retiren del bloque 43 del Parque Nacional Yasuní.

Los waorani afirman que solo de esta forma se podrá proteger el ecosistema y respetar a las dos comunidades indígenas que viven allí en aislamiento voluntario, los tagaeri y los taromenane.

Durante la manifestación, el líder de la comunidad, Juan Bay, llamó a "salvar la Tierra, salvar ese pulmón del mundo que es (el Parque Nacional) Yasuní".

"Todo el Ecuador dijo: ya no más al extractivismo en este bloque 43", afirmó por su parte Zenaida Yasacama, vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie). También solicitó que un representante de su grupo sea incluido en una comisión encargada de planificar el cierre de las actividades petroleras en el parque nacional.

El Gobierno reafirma su “compromiso de honrar” la decisión popular