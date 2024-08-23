Las masivas órdenes de evacuación que el Ejército de Israel emite sin parar en Gaza han desatado una tragedia que pone en peligro la vida de miles de personas, en lugar de protegerlas como es el propósito de este tipo de medidas.

Así lo advirtió la ONU este jueves en un duro pronunciamiento que resaltó cómo las continuas órdenes obligan “a las familias a huir de nuevo --a menudo bajo fuego y con las pocas pertenencias que pueden llevar consigo-- hacia una zona cada vez más pequeña, superpoblada, contaminada, con servicios limitados y, como el resto de Gaza, insegura”.

El portavoz de las Naciones Unidas, Stephane Dujarric, informó en una rueda de prensa que “el coordinador humanitario para el Territorio Palestino Ocupado, Muhannad Hadi, advirtió que las sucesivas órdenes de evacuación masiva emitidas por las fuerzas israelíes están exponiendo a la gente de Gaza a daños y privándola de los elementos esenciales que necesitan para sobrevivir”.

En esa línea, la organización reportó que “ha habido un promedio de una orden de evacuación cada dos días este mes, obligando a un cuarto de millón de palestinos a desarraigarse de nuevo”. Y en esa línea, continuó Dujarric citando a Hadi, “si estas órdenes de evacuación tienen como objetivo proteger a los civiles, en realidad están haciendo exactamente lo contrario”.

Destacando el impacto de las órdenes de evacuación en la asistencia humanitaria, Dujarric añadió: "Muchos de nuestros colegas humanitarios se han visto obligados a mudarse debido a estas directivas, que afectan a sus locales, almacenes y otras instalaciones".

“¡Esto no es vida!"

Datos de la ONU revelan que 9 de cada 10 personas en Gaza se han visto obligadas a huir debido a los ataques israelíes y las órdenes de evacuación. De hecho, el mismo día que el coordinador humanitario encendió las alarmas sobre el riesgo que estas medidas representan, el Ejército de Israel ordenó a las personas en el este de la ciudad de Jan Yunis a salir de grandes zonas.

“A todos en las áreas de Bani Suheila y los barrios Sheikh Nasser, Barbakh, Al-Satar, Ma'an, el centro de la ciudad, al-Mahattah y al-Kateebah, por su seguridad, evacúen inmediatamente y muévanse a la zona humanitaria”, publicó Avichay Adraee, portavoz del ejército, en X.

Después de que se emitiera la orden, miles de palestinos en Jan Yunis, en el sur de Gaza, se vieron obligados a emprender un nuevo viaje de desplazamiento, caminando a pie, llevando pequeñas bolsas en sus espaldas y algunos artículos esenciales como mantas, colchones y un poco de comida, según un corresponsal de la agencia Anadolu. Testigos dijeron a Anadolu que los palestinos desplazados se enfrentan a importantes dificultades para transportar a los enfermos y ancianos.

"Cada vez que llegamos a algún lugar, dos días después hay una nueva orden de evacuación. ¡Esto no es vida!", exclama en conversación con la agencia AFP Haizam Abdelaal, padre de familia que ha perdido la cuenta de las veces que lo han obligado a desplazarse.

Amneh Abu Daka está harta de desplazarse y ha decidido no hacerlo más. "¿Para ir a dónde?", dice esta palestina de 45 años, actualmente en el sur del enclavecon sus cinco hijos. "Estoy en la calle, literalmente. No tengo 500 séqueles (unos 135 dólares) para alquilar un carro tirado de un asno. Y ni siquiera sé adónde iría", afirma en lágrimas.

A su alrededor, otras familias como la suya intentan encontrar un hueco donde instalarse bajo una tienda, en el asfalto o en la arena a orillas del mar.

"No hay ningún lugar seguro, hay bombardeos en todos lados", continúa la mujer, que solo carga con sus niños, las ropas que llevan a la espalda y una enorme tristeza que le surca el rostro.

En numerosas ocasiones, estas órdenes de evacuación han sido contradictorias o han presentado como seguras zonas que en realidad eran peligrosas. A lo que se suma que las llamadas "zonas humanitarias seguras" carecen de infraestructura y no tienen acceso a agua o instalaciones de servicios, pues estas áreas están deshabitadas, lo que las convierte en terreno fértil para la propagación de enfermedades y epidemias.

Las órdenes de evacuación suelen preceder a ataques violentos del Ejército de Israel o incursiones terrestres.