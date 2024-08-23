Las masivas órdenes de evacuación que el Ejército de Israel emite sin parar en Gaza han desatado una tragedia que pone en peligro la vida de miles de personas, en lugar de protegerlas como es el propósito de este tipo de medidas.
Así lo advirtió la ONU este jueves en un duro pronunciamiento que resaltó cómo las continuas órdenes obligan “a las familias a huir de nuevo --a menudo bajo fuego y con las pocas pertenencias que pueden llevar consigo-- hacia una zona cada vez más pequeña, superpoblada, contaminada, con servicios limitados y, como el resto de Gaza, insegura”.
El portavoz de las Naciones Unidas, Stephane Dujarric, informó en una rueda de prensa que “el coordinador humanitario para el Territorio Palestino Ocupado, Muhannad Hadi, advirtió que las sucesivas órdenes de evacuación masiva emitidas por las fuerzas israelíes están exponiendo a la gente de Gaza a daños y privándola de los elementos esenciales que necesitan para sobrevivir”.
En esa línea, la organización reportó que “ha habido un promedio de una orden de evacuación cada dos días este mes, obligando a un cuarto de millón de palestinos a desarraigarse de nuevo”. Y en esa línea, continuó Dujarric citando a Hadi, “si estas órdenes de evacuación tienen como objetivo proteger a los civiles, en realidad están haciendo exactamente lo contrario”.
Destacando el impacto de las órdenes de evacuación en la asistencia humanitaria, Dujarric añadió: "Muchos de nuestros colegas humanitarios se han visto obligados a mudarse debido a estas directivas, que afectan a sus locales, almacenes y otras instalaciones".
“¡Esto no es vida!"
Datos de la ONU revelan que 9 de cada 10 personas en Gaza se han visto obligadas a huir debido a los ataques israelíes y las órdenes de evacuación. De hecho, el mismo día que el coordinador humanitario encendió las alarmas sobre el riesgo que estas medidas representan, el Ejército de Israel ordenó a las personas en el este de la ciudad de Jan Yunis a salir de grandes zonas.
“A todos en las áreas de Bani Suheila y los barrios Sheikh Nasser, Barbakh, Al-Satar, Ma'an, el centro de la ciudad, al-Mahattah y al-Kateebah, por su seguridad, evacúen inmediatamente y muévanse a la zona humanitaria”, publicó Avichay Adraee, portavoz del ejército, en X.
Después de que se emitiera la orden, miles de palestinos en Jan Yunis, en el sur de Gaza, se vieron obligados a emprender un nuevo viaje de desplazamiento, caminando a pie, llevando pequeñas bolsas en sus espaldas y algunos artículos esenciales como mantas, colchones y un poco de comida, según un corresponsal de la agencia Anadolu. Testigos dijeron a Anadolu que los palestinos desplazados se enfrentan a importantes dificultades para transportar a los enfermos y ancianos.
"Cada vez que llegamos a algún lugar, dos días después hay una nueva orden de evacuación. ¡Esto no es vida!", exclama en conversación con la agencia AFP Haizam Abdelaal, padre de familia que ha perdido la cuenta de las veces que lo han obligado a desplazarse.
Amneh Abu Daka está harta de desplazarse y ha decidido no hacerlo más. "¿Para ir a dónde?", dice esta palestina de 45 años, actualmente en el sur del enclavecon sus cinco hijos. "Estoy en la calle, literalmente. No tengo 500 séqueles (unos 135 dólares) para alquilar un carro tirado de un asno. Y ni siquiera sé adónde iría", afirma en lágrimas.
A su alrededor, otras familias como la suya intentan encontrar un hueco donde instalarse bajo una tienda, en el asfalto o en la arena a orillas del mar.
"No hay ningún lugar seguro, hay bombardeos en todos lados", continúa la mujer, que solo carga con sus niños, las ropas que llevan a la espalda y una enorme tristeza que le surca el rostro.
En numerosas ocasiones, estas órdenes de evacuación han sido contradictorias o han presentado como seguras zonas que en realidad eran peligrosas. A lo que se suma que las llamadas "zonas humanitarias seguras" carecen de infraestructura y no tienen acceso a agua o instalaciones de servicios, pues estas áreas están deshabitadas, lo que las convierte en terreno fértil para la propagación de enfermedades y epidemias.
Las órdenes de evacuación suelen preceder a ataques violentos del Ejército de Israel o incursiones terrestres.
El miércoles, la oficina de medios de Gaza anunció que las fuerzas israelíes están hacinando a unos 1,7 millones de palestinos desplazados en un área que no es más que una décima parte del tamaño del enclave.
Las órdenes de evacuación impactan trabajos humanitarios
También este miércoles, el Ejército israelí emitió órdenes de evacuación que afectaron a "80 campos improvisados y cuatro centros de infraestructura de acogida, entre ellos dos de la UNRWA (la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos)", además de "oficinas y hangares de almacenamiento de la ONU y ONG", alertó la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
Si se cumplen estas órdenes, continúa la OCHA, privarán a los desplazados de "tres pozos, que garantizan cada día dos millones de litros de agua a decenas de miles de personas" en este territorio donde, según la ONG Oxfam, la cantidad disponible de este vital recurso ha caído en un 94%.
Además, estas órdenes bloquearán el paso de los convoyes de ayuda enviados para la población de 2,4 millones de habitantes de Gaza, que en su mayoría está desplazada. Varias secciones de la carretera de Saladino, una inmensa arteria que cruza Gaza de norte a sur, están incluidas en estas órdenes porque el ejército israelí tiene previstos bombardeos y operaciones terrestres.
La ruta costera, que permite realizar el mismo trayecto pero más al oeste, "no es una alternativa viable" porque está "repleta de campos improvisados de desplazados", afirma la agencia de la ONU.
Grupo de ONG alerta sobre impacto en la salud y vacunas contra la polio
Las recientes órdenes de evacuación israelíes vuelven a desplazar a miles de civiles en Gaza, denunció una declaración conjunta de más de dos docenas de grupos humanitarios. “Se está produciendo otro movimiento masivo de familias y trabajadores humanitarios desde las zonas de Deir al-Balah, una de las únicas zonas que quedan en la Gaza ocupada con infraestructura esencial y depósitos que almacenan suministros de ayuda”, dijeron en la declaración 27 grupos humanitarios, entre ellos Save the Children, Oxfam, Médicos Sin Fronteras (MSF), Mercy Corps, Islamic Relief y el Consejo Danés para los Refugiados.
Los civiles palestinos que se han visto obligados a desplazarse muchas veces desde octubre de 2023, y los trabajadores de al menos 24 organizaciones no gubernamentales están de nuevo en movimiento, subrayó.
“Los almacenes que guardan suministros se encuentran dentro de los bloques que han recibido órdenes que están provocando desplazamientos forzosos”, decía el comunicado conjunto. Y agregaron que las “llamadas órdenes de ‘evacuación’” del 13, 15, 16 y 21 de agosto obstaculizaron las operaciones de ayuda.
“Las interrupciones también amenazarán la capacidad de administrar las vacunas contra la polio, que se necesitan de forma crítica, una vez que lleguen a Gaza”, advirtieron las ONG. Jeremy Stoner, director regional de Save the Children para Oriente Medio, dijo en la declaración que se ha vuelto imposible “llevar a cabo una campaña eficaz y llegar a los niños que necesitan urgentemente” la vacunación.
Sally Abi Khalil, directora regional de Oxfam para Oriente Medio y el Norte de África, también dijo en la declaración que “Deir al-Balah, una vez declarada zona humanitaria, ahora está siendo atacada con bombardeos a nuestras puertas”, y denunció un desarraigo “implacable” de los palestinos en Gaza.
Desacatando una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige un alto el fuego inmediato, Israel ha continuado su brutal ofensiva contra Gaza desde el 7 de octubre.
La embestida israelí ha causado casi 40.300 muertos palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y más de 93.100 heridos, según las autoridades locales de salud. El bloqueo sobre Gaza ha desatado una grave escasez de alimentos, agua potable y medicinas, dejando gran parte de la región en ruinas.
Israel se enfrenta a acusaciones de genocidio en la Corte Internacional de Justicia, que ha ordenado el cese de las operaciones militares en la ciudad sureña de Rafah, donde más de un millón de palestinos habían buscado refugio antes de que la zona fuera invadida el 6 de mayo.