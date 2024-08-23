El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ratificó este jueves la victoria del presidente Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio, lo que sella el respaldo institucional a los resultados de las disputadas votaciones que estuvieron marcadas por protestas y acusaciones de fraude por parte de la oposición.

La alta corte revisó el material del Consejo Nacional Electoral (CNE) y lo validó, según informó la presidenta del tribunal, Caryslia Rodríguez. La funcionaria agregó que la decisión no puede ser apelada.

Rodríguez leyó la sentencia que "certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida" los "resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024, emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro" para "el período constitucional 2025-2031".

Luego, Rodríguez citó un informe que concluyó que "los boletines emitidos" por la autoridad electoral "están respaldados por las actas de escrutinio emitidas por cada una de las máquinas de votación" y "mantienen plena coincidencia con los registros de las bases de datos de los centros nacionales de totalización".

Maduro había pedido al tribunal "certificar" el resultado de las elecciones en las que el CNE lo proclamó vencedor con el 52% de los votos, aunque no había publicado la totalidad del escrutinio ni las actas que respaldan esta cifra.

Asimismo, Rodríguez indicó que el fiscal general compartirá una copia de la sentencia del tribunal para que pueda incuirse en las investigaciones que se realizan sobre los resultados electorales en línea.

La ratificación de los resultados le otorga a Maduro, quien asumió el cargo en 2013, otro mandato de seis años, que comenzará en enero.