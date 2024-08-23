En el caso de Colombia, donde existen más de 4,7 millones de afrodescendientes, la solidaridad del pueblo negro con la lucha palestina está conectada a través de la memoria con los miles de nuestros muertos y muertas que ha dejado el neocolonialismo en el país.

Esta solidaridad también es un acto de memoria y resistencia frente al rol protagónico que han tenido los Gobiernos de Israel y Estados Unidos en nuestras tragedias colectivas, especialmente en la década de los 1980 con la llegada de fuerzas paramilitares a Colombia.

Este paramilitarismo fue justificado bajo un contexto internacional auspiciado por los Gobiernos de extrema derecha y su objetivo de derrotar a la izquierda progresista y toda práctica de oposición política e ideología comunista.

Los vínculos entre Israel y Colombia quedaron demostrados en el entrenamiento que brindaron mercenarios y exmilitares de las fuerzas de seguridad israelíes a militares y paramilitares colombianos. Esta relación también facilitó el genocidio del partido político Unión Patriótica, el destierro y desplazamiento forzoso de comunidades afrodescendientes, y la relación directa con empresas de seguridad israelíes.

Según informes del Centro de Esclarecimiento para la Verdad, se le atribuye al paramilitarismo más del 51% de los asesinatos ocurridos durante el conflicto armado bajo órdenes estatales contra la insurgencia y figuras que representaban a la oposición, entre ellos, líderes sociales, profesores, estudiantes, sindicalistas.

La investigación “The Colombia-Israel Nexus: Toward Historical and Analytic Contexts”, de L. W. Field y publicada en 2017, menciona que el expresidente Álvaro Uribe (2002) elaboró la política de "seguridad democrática" bajo el apoyo de Israel, replicando la misma ideología de seguridad estatal y paraestatal que ha mantenido en subyugación a las poblaciones indígenas palestinas.

Además, Field plantea que en regiones donde reside una gran cantidad de afrodescendientes –como Urabá, Chocó, y algunas zonas de la región del Caribe– la acción paramilitar, respaldada por Israel y por Gobiernos de derecha en Colombia, también resultó en la expropiación de tierras para el desarrollo de monocultivos de palmas africanas y proyectos de extractivismo por parte de empresas nacionales y multinacionales en beneficio de la oligarquía.

Un caso similar ocurre con las producciones agrícolas de las comunidades campesinas palestinas en el Valle del Jordán por parte de los colonos israelíes, que buscan cultivar y exportarlos, como palmas datileras.

Tanto las comunidades afrodescendendientes en Colombia como las indígenas en Palestina son testigos del funcionamiento de un sistema de represión colonial e imperial.

La temporalidad del duelo se entrecruza entre una tragedia y otra. Por esto, cuando las lágrimas y la opresión pasan las fronteras, las resistencias frente a la dominación también lo hacen.

El pueblo afrocolombiano debería continuar denunciando el crimen que está viviendo Palestina, y seguir exigiendo actos de reparación y la no repetición frente al genocidio que Israel apoyó en la propia Colombia.