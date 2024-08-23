La rebelión que un grupo de hombres y mujeres esclavos lanzó en la madrugada del 23 de agosto de 1791 contra el sistema en Saint-Domingue, hoy Haití, fue la inspiración para que dos siglos después la Unesco declarara esa fecha como el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición.
Estas personas, que llegaron a América arrancadas de África y fueron vendidas como esclavos, reclamaban su libertad e independencia. Su levantamiento resultó clave porque “desencadenó acontecimientos que finalmente condujeron a la abolición de la trata de esclavos”, explica la ONU en su sitio web.
“El éxito de esta rebelión, dirigida por los propios esclavos, es una profunda fuente de inspiración hoy para la lucha contra todas las formas de servidumbre, el racismo, el prejuicio, la discriminación racial y la injusticia social que son un legado de la esclavitud”, añade la página.
La Unesco estableció el día conmemorativo en 1997 para “rendir homenaje a todos los que lucharon por la libertad para continuar la enseñanza acerca de su historia y sus valores”. En esa línea, la fecha busca “inscribir la tragedia del comercio de esclavos en la memoria de todos los pueblos”, dice la UNESCO.
"Es hora de abolir la explotación humana de una vez por todas, y de reconocer la dignidad igual e incondicional de todos y cada uno de los individuos. Recordemos hoy a las víctimas y a los defensores de la libertad del pasado para que inspiren a las generaciones futuras a construir sociedades justas", dijo la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, este viernes.
Según cifras de la ONU, durante más de 400 años, 15 millones de hombres, mujeres y niños fueron víctimas del abominable comercio transatlántico de esclavos, lo que representa “uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad”.