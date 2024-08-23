La rebelión que un grupo de hombres y mujeres esclavos lanzó en la madrugada del 23 de agosto de 1791 contra el sistema en Saint-Domingue, hoy Haití, fue la inspiración para que dos siglos después la Unesco declarara esa fecha como el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición.

Estas personas, que llegaron a América arrancadas de África y fueron vendidas como esclavos, reclamaban su libertad e independencia. Su levantamiento resultó clave porque “desencadenó acontecimientos que finalmente condujeron a la abolición de la trata de esclavos”, explica la ONU en su sitio web.

Relacionado Productores afrodescendientes de café buscan reparación histórica en Brasil

“El éxito de esta rebelión, dirigida por los propios esclavos, es una profunda fuente de inspiración hoy para la lucha contra todas las formas de servidumbre, el racismo, el prejuicio, la discriminación racial y la injusticia social que son un legado de la esclavitud”, añade la página.