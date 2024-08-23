Desde que estalló la letal ofensiva de Israel en Gaza, varios medios de comunicación occidentales que mantienen una postura crítica para con el Estado israelí centraron su atención en el primer ministro, Benjamín Netanyahu, y su gobierno de extrema derecha.

Sus narrativas han presentado constantemente a Netanyahu como la figura central de las brutales políticas de Israel.

En esta línea, existieron varios intentos de situar a Benny Gantz como la principal figura de la oposición. Medios como The Guardian y The New York Times, entre otros, presentaban al líder de la coalición de Unidad Nacional como una alternativa legítima al liderazgo de Netanyahu.

Sin embargo, este posicionamiento está cargado de hipocresía. Es importante recordar que el propio Gantz fue hasta hace poco exjefe de personal del ejército israelí y miembro del gabinete de guerra.

Durante su campaña electoral de 2019, Gantz alardeó de haber enviado partes de Gaza "de regreso a la Edad de Piedra" en la ofensiva del ejército israelí de 2014 en el enclave, que se llevó a cabo bajo su mando y dejó miles de palestinos muertos.

Sus declaraciones ocuparon un lugar destacado en una serie de vídeos de campaña destinados a reforzar sus credenciales militares.

A menudo se presenta como voces clave de la oposición a figuras como Gantz, que actualmente aparecen en los medios occidentales e incluso en los israelíes como parte del bando anti-Netanyahu.

Sin embargo, su propio pasado está profundamente enredado con las mismas políticas y acciones agresivas a las que hoy dicen oponerse, ya que cada uno de ellos ha ejercido un rol en las atrocidades cometidas en Gaza y otras partes de Palestina.

En el liderazgo israelí, no hay una división clara entre la derecha y la izquierda o entre moderados y radicales, ya que ambos lados fueron cómplices de estos crímenes contra la humanidad.

Si bien estas figuras pueden criticar a Netanyahu y sus asociados por sus acciones, o hacer referencia a tratos que realizó anteriormente con palestinos, esto no los hace más pacíficos: simplemente refleja su oportunismo.

Su compromiso con los palestinos ha estado motivado por razones políticas y no por un compromiso genuino con la paz.

De generales a “pacificadores”

Una de las figuras más destacadas de esta categoría es Ehud Olmert, que ocupó el cargo de primer ministro de Israel entre 2006 y 2009.

Olmert es conocido por sus duras críticas a Netanyahu; aparece regularmente en los principales medios de comunicación israelíes e internacionales. Tiene allí una amplia plataforma para expresar sus críticas.

A pesar de su imagen de “campeón de la democracia”, es fundamental recordar que Olmert proviene de Kadima, un partido de centroderecha fundado por Ariel Sharon, el cerebro detrás de las masacres de Sabra y Chatila. Aunque Kadima se distanció del Likud por la retirada de Gaza, mantuvo las mismas políticas de ocupación.

De hecho, fue Olmert quien inició la ofensiva contra Gaza en 2008 tras abandonar las conversaciones de paz mediadas por Türkiye. También fue responsable de implementar el bloqueo que se instauró después.

Asimismo, la guerra del Líbano de 2006, durante la cual se aplicó por primera vez la infame Doctrina Dahiya, también tuvo lugar bajo el liderazgo de Olmert.

La negativa de Israel a reconocer sus fracasos en este conflicto provocó la muerte de numerosos civiles. Y Olmert tiene una gran responsabilidad en este resultado.

También podemos tomar el caso de Ehud Barak, el hombre que ahora se manifiesta en contra del extremismo de Netanyahu.

Es el mismo Barak que orquestó algunas de las operaciones militares más brutales durante su mandato, con políticas que afianzaron la ocupación e infligieron un inmenso sufrimiento a los palestinos.

Sin embargo, de alguna manera logró posicionarse como la voz de la razón.