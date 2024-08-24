En el hospital público más grande del Líbano, las enfermeras perfeccionan sus habilidades para salvar vidas mientras el fantasma de una guerra total se acerca tras 10 meses desde que se intensificaron los enfrentamientos entre Hezbollah e Israel por la brutal agresión de Gaza.

"Estamos en un estado de preparación para la guerra", dijo la enfermera Basima Khashfi mientras impartía una capacitación de emergencia al equipo sanitario en el hospital de Beirut.

“Actualmente estamos formando a los empleados del hospital, no sólo a las enfermeras, sino también al personal administrativo y de seguridad.

"Con nuestras capacidades actuales, estamos casi preparados" en caso de una guerra más amplia, dijo Basima a la agencia AFP.

El Líbano ha estado poniendo en marcha planes de emergencia de salud pública desde que comenzaron las hostilidades, apoyándose principalmente en fondos de donantes después de cinco años de una asfixiante crisis económica.

La amenaza de una guerra en toda regla creció después de que Irán y el movimiento Hezbollah del Líbano prometieron vengar los asesinatos del mes pasado del líder político de Hamás Ismail Haniyeh en Teherán y del principal comandante de Hezbollah Fuad Shukr en el sur de Beirut, que Israel cometió.

"Nos estamos entrenando para manejar incidentes con muchas víctimas y para prepararnos para desastres o guerras", dijo Lamis Dayekh, una enfermera de 37 años que está recibiendo capacitación. "Si estalla una guerra, daremos todo lo que tenemos" añadió.

“Zona roja”

La violencia transfronteriza ha matado a casi 600 personas en Líbano, en su mayoría combatientes de Hezbollah, pero incluidos al menos 131 civiles, según un recuento de la agencia AFP.

Del lado israelí, incluidos los Altos del Golán anexionados por Israel han muerto 23 soldados y 26 civiles, según datos del ejército.

En un edificio contiguo al hospital, donde se encuentra el centro de operaciones de emergencia, funcionarios del Ministerio de Salud escriben, hacen llamadas y siguen las noticias de la guerra en Gaza y el sur del Líbano a través de grandes pantallas de televisión.

"Esta no es nuestra primera guerra y hemos estado preparados cada vez", dijo Wahida Ghalayini, quien dirige el centro, activo desde que comenzaron las hostilidades en octubre.

Citó la enorme explosión del puerto de Beirut en 2020, el conflicto de Hezbollah e Israel en 2006 y la guerra civil del Líbano de 1975-1990.