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Hospitales libaneses se preparan ante escalada entre Israel y Hezbollah
Ante el fantasma de una guerra total entre Israel y Hezbollah, apoyado por Irán, el Ministerio de Salud libanés prepara sus hospitales para la posible futura catástrofe humanitaria.
Hospitales libaneses se preparan ante escalada entre Israel y Hezbollah
Foto: El plan del Ministerio de Salud incluye una línea telefónica de ayuda para quienes ya se han visto desplazados por la guerra, una evaluación de las necesidades hospitalarias, capacitación para el personal en caso de desastres y un módulo de salud mental. / Foto: Reuters / Reuters
Por Redacción

En el hospital público más grande del Líbano, las enfermeras perfeccionan sus habilidades para salvar vidas mientras el fantasma de una guerra total se acerca tras 10 meses desde que se intensificaron los enfrentamientos entre Hezbollah e Israel por la brutal agresión de Gaza.

"Estamos en un estado de preparación para la guerra", dijo la enfermera Basima Khashfi mientras impartía una capacitación de emergencia al equipo sanitario en el hospital de Beirut.

“Actualmente estamos formando a los empleados del hospital, no sólo a las enfermeras, sino también al personal administrativo y de seguridad.

"Con nuestras capacidades actuales, estamos casi preparados" en caso de una guerra más amplia, dijo Basima a la agencia AFP.

El Líbano ha estado poniendo en marcha planes de emergencia de salud pública desde que comenzaron las hostilidades, apoyándose principalmente en fondos de donantes después de cinco años de una asfixiante crisis económica.

La amenaza de una guerra en toda regla creció después de que Irán y el movimiento Hezbollah del Líbano prometieron vengar los asesinatos del mes pasado del líder político de Hamás Ismail Haniyeh en Teherán y del principal comandante de Hezbollah Fuad Shukr en el sur de Beirut, que Israel cometió.

"Nos estamos entrenando para manejar incidentes con muchas víctimas y para prepararnos para desastres o guerras", dijo Lamis Dayekh, una enfermera de 37 años que está recibiendo capacitación. "Si estalla una guerra, daremos todo lo que tenemos" añadió.

“Zona roja”

La violencia transfronteriza ha matado a casi 600 personas en Líbano, en su mayoría combatientes de Hezbollah, pero incluidos al menos 131 civiles, según un recuento de la agencia AFP.

Del lado israelí, incluidos los Altos del Golán anexionados por Israel han muerto 23 soldados y 26 civiles, según datos del ejército.

En un edificio contiguo al hospital, donde se encuentra el centro de operaciones de emergencia, funcionarios del Ministerio de Salud escriben, hacen llamadas y siguen las noticias de la guerra en Gaza y el sur del Líbano a través de grandes pantallas de televisión.

"Esta no es nuestra primera guerra y hemos estado preparados cada vez", dijo Wahida Ghalayini, quien dirige el centro, activo desde que comenzaron las hostilidades en octubre.

Citó la enorme explosión del puerto de Beirut en 2020, el conflicto de Hezbollah e Israel en 2006 y la guerra civil del Líbano de 1975-1990.

RECOMENDADOS

El plan del Ministerio de Salud incluye una línea de ayuda para aquellos ya desplazados por la guerra, una evaluación de las necesidades hospitalarias, capacitación sobre desastres para el personal y un módulo de salud mental.

La sala de emergencias se coordina con los equipos de rescate y los hospitales del sur del Líbano.

El plan prioriza los hospitales en función de su ubicación. La "zona roja", de alto riesgo de ataques israelíes, comprende los bastiones de Hezbollah en el sur y el este del país y los suburbios del sur de Beirut.

“Aprendamos” de Gaza

"Necesitamos muchos suministros médicos, combustible, oxígeno... El Estado libanés tiene un gran problema financiero y económico", explicó Ghalayini.

La mayoría de las instalaciones médicas dependen de la energía solar durante el día, dijo, señalando los paneles situados en el techo y el estacionamiento del hospital adyacente.

El ministro de Salud libanés, Firass Abiad, dijo que el país tenía suficientes medicamentos y suministros para durar al menos cuatro meses en caso de una guerra más amplia.

"Los esfuerzos para aumentar la preparación siguen la amenaza de la entidad enemiga (israelí) de expandir su agresión", dijo Abiad en un comunicado.

El ataque del mes pasado que mató a un alto comandante de Hezbollah tuvo como objetivo una zona residencial densamente poblada, matando a cinco civiles e hiriendo a decenas más.

Esto puso a prueba la preparación de los hospitales de Beirut en el bastión de alto riesgo del Hezbollah, dijo Ghalayini a la agencia AFP.

Mientras Israel amenaza con una guerra a gran escala, el Líbano también está recurriendo a los trabajadores sanitarios de Gaza para elaborar estrategias de planificación de emergencia, dijo.

"Estamos observando el centro de emergencia de Gaza... para aprender de ellos", dijo, señalando imágenes de televisión de pacientes ensangrentados en un hospital de Gaza, donde el número de muertos ha generado crecientes preocupaciones.

Para Mohamed Hakla, un enfermero de 25 años, la perspectiva de una guerra es aterradora, pero "nuestro trabajo es ayudar a los demás. No voy a privar a la gente de esta (ayuda) por miedo".

FUENTE:TRT Español y agencias
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