TÜRKİYE
2 MIN DE LECTURA
Türkiye registra un récord de 7,3 millones de turistas en julio
Las llegadas de turistas alcanzan un máximo histórico para un solo mes y Türkiye espera romper el récord total del año pasado de 49,2 millones.
Türkiye registra un récord de 7,3 millones de turistas en julio
De enero a julio, las llegadas de extranjeros a Türkiye crecieron un 8,3 por ciento anual hasta alcanzar casi 29 millones. / Foto: Archivo AA / AA
Por Redacción

Las llegadas de turistas extranjeros a Türkiye aumentaron un 2,6% interanual hasta los 7,3 millones en julio, según datos oficiales del Ministerio de Cultura y Turismo.

Los datos publicados el viernes revelaron que entre enero y julio, el número total de visitantes extranjeros aumentó un 8,27% en comparación con el año anterior, alcanzando los 28,98 millones.

Incluyendo los 4,49 millones de ciudadanos turcos que regresaron del extranjero, la cifra total alcanzó los 33,47 millones, según el ministerio.

La famosa ciudad turística de Antalya, en la Riviera turca, atrajo el mayor número de visitantes extranjeros, con 2,6 millones.

Estambul, la ciudad más grande de Türkiye por población, ocupó el segundo lugar al recibir 1,9 millones de visitantes el mes pasado.

RECOMENDADOS

Le sigue la provincia noroccidental de Edirne, fronteriza con Bulgaria y Grecia, con 803.351 turistas extranjeros en julio.

Los alemanes constituyeron el grupo más grande de visitantes extranjeros a Türkiye, con más de un millón de visitantes, lo que representa un aumento del 10% en comparación con el año anterior.

Los rusos ocuparon el segundo lugar en términos de nacionalidades, con 922.294 visitantes en julio, lo que supone un aumento anual del 4,2%.

Les siguieron los británicos con 660.906 visitantes y los polacos con 319.552 visitantes.

FUENTE:TRT World
Explora
El secretario general de la OTAN agradece a Erdogan la organización de la cumbre en Ankara
Gaza inicia la transición hacia un gobierno de tecnócratas mientras persisten los ataques israelíes
La vida del médico palestino Abu Safiya corre peligro en prisión israelí, alertan organizaciones
Líderes de la OTAN se reúnen en Ankara en una cumbre decisiva para el futuro de la alianza
¿Por qué el delicado equilibrio que mantiene Türkiye es clave para la OTAN?
Por Murat Sofuoglu
Irán vive una jornada de oraciones por el líder Alí Jamenei, en el segundo día de su funeral público
Erdogan advierte que Israel, un "adicto a la guerra", busca “dinamitar” acuerdo entre EE.UU. e Irán
Estados Unidos cumple 250 años, y para millones que cruzaron océanos y tierras no hay certezas
Por Sadiq S Bhat
Mientras multitudes despiden a Alí Jamenei en Irán, Trump dice que pausó diálogos por el funeral
Türkiye refuerza sus medidas de seguridad y de tráfico aéreo para Cumbre de Líderes de la OTAN 2026
Comienza en Teherán el funeral de Alí Jamenei con amplia presencia internacional
El apoyo a Palestina deja huella en el Mundial: cinco momentos donde la solidaridad estuvo presente
De Ucrania a Irán: ¿qué está en juego en la Cumbre de la OTAN en Türkiye?
Por Abhishek G Bhaya
El Vaticano excomulga a obispos lefebvrianos: quiénes son y qué hay detrás del conflicto
Un atentado con bomba golpea un café en el centro de la capital siria, Damasco