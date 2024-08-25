Hezbollah anunció que lanzó 320 ataques con drones y misiles hacia el interior de Israel en respuesta al asesinato de su comandante militar, Fuad Shukr.

El anuncio se hizo el domingo, poco después de que el ejército israelí lanzara docenas de bombardeos en el sur del Líbano en respuesta a los preparativos de Hezbollah.

El comunicado inicial de Hezbollah decía: "Hemos lanzado un ataque aéreo a gran escala con numerosos drones hacia objetivos militares significativos en lo profundo de Israel, que será revelado más adelante".

El grupo también afirmó que el ataque con aviones no tripulados coincidió con ataques a varias instalaciones militares israelíes, cuarteles y sistemas de defensa antimisiles “Domo de hierro” en el norte de Palestina ocupada con una gran cantidad de cohetes.

La declaración añadió: "La resistencia en el Líbano está ahora en su máximo estado de preparación y responderá con fuerza a cualquier agresión israelí, especialmente si hiere a civiles, con consecuencias severas y duras".

“Ataques preventivos”

El ejército israelí declaró: "Recientemente hemos detectado preparativos por parte de Hezbollah para lanzar cohetes y misiles hacia Israel. Como resultado, estamos atacando para eliminar la amenaza".

Debido a ello, las autoridades israelíes suspendieron el domingo todos los vuelos hacia y desde el Aeropuerto Internacional Ben Gurion, cerca de Tel Aviv.

Según un corresponsal de la Agencia Anadolu, aviones de combate israelíes lanzaron simultáneamente más de 40 ataques aéreos contra 17 zonas y ciudades del sur del Líbano.

Los ataques, dejaron al menos tres personas y otras dos resultaron heridas después de una serie de intensos ataques aéreos israelíes contra diversas zonas del sur del Líbano, según informaron funcionarios sanitarios.

Los aviones no tripulados israelíes atacaron un automóvil en la ciudad de Khiam y aviones de guerra realizaron un ataque en la ciudad de al-Tyri y dos ataques aéreos en las afueras de Zibkin, informó la Agencia Nacional de Noticias estatal, citando fuentes.