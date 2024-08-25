ORIENTE MEDIO
Hezbollah ataca bases israelíes en la "primera fase de represalia"
El grupo libanés lanzó un ataque que señaló era la "respuesta inicial" al asesinato de su comandante Fuad Shukr a manos de Israel el pasado 30 de julio.
Hezbollah describió el ataque como la "respuesta inicial al asesinato de Shukr" el 30 de julio. / Foto: Reuters / Reuters
Por Redacción
25 de agosto de 2024

Hezbollah anunció que lanzó 320 ataques con drones y misiles hacia el interior de Israel en respuesta al asesinato de su comandante militar, Fuad Shukr.

El anuncio se hizo el domingo, poco después de que el ejército israelí lanzara docenas de bombardeos en el sur del Líbano en respuesta a los preparativos de Hezbollah.

El comunicado inicial de Hezbollah decía: "Hemos lanzado un ataque aéreo a gran escala con numerosos drones hacia objetivos militares significativos en lo profundo de Israel, que será revelado más adelante".

El grupo también afirmó que el ataque con aviones no tripulados coincidió con ataques a varias instalaciones militares israelíes, cuarteles y sistemas de defensa antimisiles “Domo de hierro” en el norte de Palestina ocupada con una gran cantidad de cohetes.

La declaración añadió: "La resistencia en el Líbano está ahora en su máximo estado de preparación y responderá con fuerza a cualquier agresión israelí, especialmente si hiere a civiles, con consecuencias severas y duras".

“Ataques preventivos”

El ejército israelí declaró: "Recientemente hemos detectado preparativos por parte de Hezbollah para lanzar cohetes y misiles hacia Israel. Como resultado, estamos atacando para eliminar la amenaza".

Debido a ello, las autoridades israelíes suspendieron el domingo todos los vuelos hacia y desde el Aeropuerto Internacional Ben Gurion, cerca de Tel Aviv.

Según un corresponsal de la Agencia Anadolu, aviones de combate israelíes lanzaron simultáneamente más de 40 ataques aéreos contra 17 zonas y ciudades del sur del Líbano.

Los ataques, dejaron al menos tres personas y otras dos resultaron heridas después de una serie de intensos ataques aéreos israelíes contra diversas zonas del sur del Líbano, según informaron funcionarios sanitarios.

Los aviones no tripulados israelíes atacaron un automóvil en la ciudad de Khiam y aviones de guerra realizaron un ataque en la ciudad de al-Tyri y dos ataques aéreos en las afueras de Zibkin, informó la Agencia Nacional de Noticias estatal, citando fuentes.

Por otro lado, medios de comunicación israelíes, incluido el Canal 12, informaron que las sirenas de ataque aéreo estaban sonando en varias ciudades del norte de Israel, luego de que el ministro de Defensa, Yoav Gallant, anunció un estado de emergencia a nivel nacional de 48 horas a partir de las 06:00 am (0300 GMT) del domingo.

La ONU llama al "cese inmediato de hostilidades"

La Oficina del Coordinador Especial de las Naciones Unidas para el Líbano (UNSCO) y la misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) pidieron a Israel y a Hezbollah un alto el fuego en medio de un intercambio de ataques transfronterizos entre ambas partes.

En una declaración, la FPNUL y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNSCOL) expresaron su profunda preocupación por los recientes acontecimientos a lo largo de la Línea Azul (frontera entre Líbano e Israel) y pidieron el cese inmediato de las hostilidades y "abstenerse de nuevas acciones de escalada".

"El retorno al cese de las hostilidades, seguido de la aplicación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es el único camino sostenible hacia adelante", afirma la declaración.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores egipcio, quien actúa como mediador del conflicto, Badr Abdelatty, ha pedido que se reduzca la tensión entre ambas partes.

Hamás apoya a Hezbollah, y EE.UU. dice que Israel "tiene derecho a defenderse"

El grupo de resistencia palestino Hamás ha dicho que los recientes ataques de Hezbollah contra Israel son “una bofetada a Tel Aviv”.

Mientras, Estados Unidos dijo que "seguirá apoyando el derecho de Israel a defenderse".

Por orden del presidente Joe Biden, "altos funcionarios estadounidenses se han estado comunicando continuamente con sus homólogos israelíes", dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Sean Savett, en un comunicado.

"Seguiremos apoyando el derecho de Israel a defenderse y seguiremos trabajando por la estabilidad regional" afirmó.

FUENTE:TRT Español y agencias
