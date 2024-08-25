EUROPA
3 MIN DE LECTURA
Francia detiene al fundador y CEO de Telegram
La investigación contra el fundador  Pavel Dúrov, se centra en la falta de moderadores en Telegram, lo que permite el descontrol de actividades delictivas, según informaron cadenas de TV francesas.
Francia detiene al fundador y CEO de Telegram
Durov dice que algunos gobiernos han intentado presionarlo, pero la aplicación debería seguir siendo una "plataforma neutral" y no un "actor en la geopolítica". / Foto: Archivo Reuters / Photo: Reuters Archive / Reuters Archive
Por Redacción
25 de agosto de 2024

El multimillonario fundador y director ejecutivo de la aplicación de mensajería Telegram, Pavel Durov, fue arrestado en el aeropuerto de Bourget, en las afueras de París, según anunciaron los canales de TV francesa TF1 y BFM, citando fuentes anónimas.

Durov viajaba a bordo de su jet privado, afirmó TF1 en su sitio web el sábado, agregando que había sido objeto de una orden de arresto en Francia como parte de una investigación policial preliminar.

Tanto TF1 como BFM dijeron que la investigación se centró en la falta de moderadores en Telegram y que la policía consideró que esta situación permite que la actividad delictiva se extienda sin control en la aplicación de mensajería.

Por su parte, Telegram no respondió a una solicitud de entrevista para la agencia de noticias Reuters, y de la misma forma, ni el Ministerio del Interior francés ni la policía hicieron comentarios.

TF1 dijo que Durov había viajado a Francia desde Azerbaiyán y fue arrestado alrededor de las 20:00h locales.

Según la agencia de noticias rusa TASS, la embajada rusa en Francia está tomando "medidas inmediatas" para aclarar la situación en torno a Durov tras los informes de su arresto.

RECOMENDADOS

'No es un actor en la geopolítica'

La red social Telegram, con sede en Dubai, fue fundada por Pavel Durov tras abandonar Rusia en 2014 después de negarse a cumplir con las demandas de cerrar comunidades opositoras en su plataforma de redes sociales VK, la cual vendió.

Durov, cuya fortuna según Forbes asciende a 15.500 millones de dólares, dijo que algunos gobiernos habían intentado presionarlo, pero que la aplicación debería seguir siendo una "plataforma neutral" y no un "actor en la geopolítica".

Telegram se lanzó originalmente en 2013 para iOS y poco después se lanzó en Android.

La aplicación se lanzó con el foco puesto en la seguridad y la velocidad, y ha conseguido alrededor de 900 millones de usuarios.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato
Un acuerdo sobre Ucrania está "muy cerca", señala Trump tras reunión con Zelenskyy, y Rusia coincide