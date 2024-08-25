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Francia detiene al fundador y CEO de Telegram
La investigación contra el fundador  Pavel Dúrov, se centra en la falta de moderadores en Telegram, lo que permite el descontrol de actividades delictivas, según informaron cadenas de TV francesas.
Francia detiene al fundador y CEO de Telegram
Durov dice que algunos gobiernos han intentado presionarlo, pero la aplicación debería seguir siendo una "plataforma neutral" y no un "actor en la geopolítica". / Foto: Archivo Reuters / Photo: Reuters Archive / Reuters Archive
Por Redacción

El multimillonario fundador y director ejecutivo de la aplicación de mensajería Telegram, Pavel Durov, fue arrestado en el aeropuerto de Bourget, en las afueras de París, según anunciaron los canales de TV francesa TF1 y BFM, citando fuentes anónimas.

Durov viajaba a bordo de su jet privado, afirmó TF1 en su sitio web el sábado, agregando que había sido objeto de una orden de arresto en Francia como parte de una investigación policial preliminar.

Tanto TF1 como BFM dijeron que la investigación se centró en la falta de moderadores en Telegram y que la policía consideró que esta situación permite que la actividad delictiva se extienda sin control en la aplicación de mensajería.

Por su parte, Telegram no respondió a una solicitud de entrevista para la agencia de noticias Reuters, y de la misma forma, ni el Ministerio del Interior francés ni la policía hicieron comentarios.

TF1 dijo que Durov había viajado a Francia desde Azerbaiyán y fue arrestado alrededor de las 20:00h locales.

Según la agencia de noticias rusa TASS, la embajada rusa en Francia está tomando "medidas inmediatas" para aclarar la situación en torno a Durov tras los informes de su arresto.

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'No es un actor en la geopolítica'

La red social Telegram, con sede en Dubai, fue fundada por Pavel Durov tras abandonar Rusia en 2014 después de negarse a cumplir con las demandas de cerrar comunidades opositoras en su plataforma de redes sociales VK, la cual vendió.

Durov, cuya fortuna según Forbes asciende a 15.500 millones de dólares, dijo que algunos gobiernos habían intentado presionarlo, pero que la aplicación debería seguir siendo una "plataforma neutral" y no un "actor en la geopolítica".

Telegram se lanzó originalmente en 2013 para iOS y poco después se lanzó en Android.

La aplicación se lanzó con el foco puesto en la seguridad y la velocidad, y ha conseguido alrededor de 900 millones de usuarios.

FUENTE:TRT Español y agencias
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