El joven médico conocido en su comunidad como el “pintor de sonrisas” por su capacidad de hacer que las personas rebosen de alegría al dibujarles retratos, ha presentado otra iniciativa para ayudar a su gente.

Izzeddin Lulu, de 22 años, ha creado una herramienta de enseñanza gratuita para ayudar a sus compañeros estudiantes de medicina a continuar su educación, en medio de la guerra genocida en curso en su tierra natal.

Desde el 7 de octubre, los ataques israelíes han matado al menos a 500 profesionales de la salud en el enclave palestino, según el Ministerio de Salud de Gaza, y otros 300 siguen presos en los oscuros centros de detención de Israel, envueltos en escándalos de tortura y abusos.

Izzeddin cree que ahora es más importante que nunca tener "un sistema de salud integral en Gaza" que responda funcionalmente a la urgencia de los casos comunes resultantes de los ataques israelíes, con trabajadores de la salud capacitados no solo como médicos, sino como líderes que puedan "responder eficazmente en tiempos de crisis".

La guerra acaba con los estudios

Lulu fue impulsado por sus propias experiencias: su educación médica en el aula se vio interrumpida con el estallido de la brutal guerra. Como consecuencia, comenzó a tratar de salvar a las víctimas de los trágicos ataques en las salas del hospital.

Fue en noviembre, un mes después del inicio de la guerra, cuando Lulu asistió a su primera cirugía bajo la dirección del difunto Dr. Adnan Al Bursh, el jefe del departamento de cirugía ortopédica de Al Shifa. Vestido con un uniforme médico, Lulu presenció heridas que hasta entonces nunca habían sido vistas en Gaza ni siquiera por los cirujanos más experimentados.

Mientras intentaba tratar a un joven cuyo pie casi fue amputado por un ataque israelí, afuera los tanques israelíes comenzaron a rodear el hospital. El hospital Al Shifa, luchaba por funcionar sin combustible, agua potable y suministros médicos limitados, debido a la represión de las fuerzas israelíes para impedir el ingreso de suministros básicos a Gaza.

El estudiante de medicina de quinto año rápidamente se volvió experto en tratar de tratar a los 700 pacientes en Al-Shifa.

Para ese momento, los concentradores de oxígeno habían comenzado a apagarse, lo que causó la muerte de ocho pacientes en la UCI, contó Lulu a TRT World, recordando el inicio del asedio israelí.

Lulu comparte videos en su perfil de Instagram desde el comienzo del asedio, documentando las condiciones catastróficas dentro del hospital que ahora ha sido reducido a cenizas por Israel.

“Los francotiradores disparaban contra la gente en los pasillos del hospital. Los médicos no podían acercarse a ellos para salvarlos”, recuerda el joven. “Nos vimos obligados a ver a la gente desangrándose ante nuestros ojos”, añade, relatando solo el comienzo de lo que describió como un giro de 180 grados en su vida.

“Ese día, todo el mundo pensó que algo malo me iba a pasar porque el ejército israelí iba a invadir Al Shifa”, dijo Lulu. “Pero no fue así. Yo estaba en Al Shifa, sin saber nada del mundo exterior, ya que no nos comunicamos hasta las nueve de la noche”.

Sueños bajo los escombros

Lo que sucedió después cambiaría la vida de Lulu para siempre, impulsándolo a crear su propio programa de aprendizaje médico.

El 13 de noviembre, recibió una llamada informándole sobre el asesinato de 20 miembros de su familia, incluidos su padre y su hermano, en un ataque israelí selectivo a la casa de su familia en las afueras de la ciudad de Gaza.

“En ese momento se me cayó el mundo encima. No podía creer lo que me decían”, dijo Lulu al recordar la que fue “la mayor tragedia” de su vida.