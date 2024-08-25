La guerra en Gaza que estalló en octubre ha captado la atención mundial debido a su importante costo humanitario, los cuantiosos daños a la infraestructura y el elevado número de víctimas. Según UNICEF, decenas de miles de personas han muerto en los últimos diez meses, incluidos más de 15.000 niños.

Muchos más han resultado gravemente heridos o siguen desaparecidos bajo los escombros, y cientos de miles han sido desplazados, buscando refugio en lugares abarrotados y antihigiénicos.También, el costo económico incluye pérdidas que alcanzan miles de millones de dólares, lo que ha paralizado aún más la ya de por sí debilitada economía de Gaza.

¿Cómo ha reaccionado el mundo? Analicemos más de cerca la cobertura mediática internacional de la guerra, comparando los principales medios occidentales con lo que se comparte en las plataformas de redes sociales.

Restricciones problemáticas

La cobertura de la guerra de Gaza en los principales medios de comunicación occidentales ha sido problemática por varias razones.

Según una reseña realizada por el Instituto Al Jazeera en enero, muchos factores como las rutinas de los medios, las políticas organizacionales y los sistemas sociales han influido en la cobertura periodística de esta guerra, afectando la profundidad y la riqueza de las narrativas.

Las rutinas de los medios, que incluyen prácticas y flujos de trabajo estándar dentro de las organizaciones de noticias, a menudo priorizan la velocidad y la eficiencia sobre la cobertura en profundidad. Además, las políticas organizacionales, como las pautas editoriales y la asignación de recursos, limitan aún más a los periodistas, lo que puede llevar a una cobertura más superficial.

Esta convergencia de influencias da como resultado informaciones que pueden carecer de la profundidad y la riqueza necesarias para transmitir de forma plena las complejidades del conflicto, lo que afecta su comprensión y al discurso público que se tiene sobre él.

En general, los principales medios de comunicación han enfrentado obstáculos con respecto a su información sobre Gaza, incluidas barreras políticas, desafíos ideológicos y limitaciones logísticas.

Los principales medios de comunicación occidentales han sido criticados por no informar sobre la crisis de Gaza de manera precisa, justa y exhaustiva.

Una de las principales críticas es la cobertura sesgada que a menudo prioriza la narrativa israelí sobre la narrativa palestina, apoyándose en gran medida en informes oficiales del lado israelí sin una verificación adecuada de los hechos.

Además, falta una contextualización histórica y humanización suficiente de las víctimas palestinas, y a menudo se minimiza su sufrimiento cotidiano.

El acceso limitado de los periodistas internacionales a Gaza debido a restricciones políticas del lado israelí y a preocupaciones de seguridad limita aún más la cobertura exhaustiva de los hechos. Esto lleva a muchos medios de comunicación internacionales a depender de declaraciones gubernamentales oficiales, lo que limita la diversidad de perspectivas y la profundidad de la cobertura informativa.

Las complejidades de la crisis de Gaza a menudo se reducen a un "conflicto entre Israel y Hamás", lo que exacerba el reduccionismo y la descontextualización de la cobertura mediática de la guerra.

Según un análisis realizado por The Intercept en enero, CNN, MSNBC y FOX News proporcionaron informaciones sesgadas durante los primeros meses de la guerra de Gaza.

Los principales periódicos, como el New York Times, el Washington Post y Los Angeles Times, favorecieron al bando israelí y exhibieron un sesgo constante contra los palestinos prestando muy poca atención a su sufrimiento diario.

La cobertura de los medios occidentales, especialmente los estadounidenses, reveló varias lagunas. Entre ellas, la falta de información sobre las víctimas civiles palestinas, la falta de relatos detallados sobre las historias personales de pérdida y sufrimiento y una representación inadecuada de las perspectivas palestinas.

Las redes sociales brillan