Las alarmas en Gaza por el alto riesgo de propagación de la poliomielitis, una enfermedad viral altamente infecciosa, siguen encendidas a pesar de que este domingo el Ministerio de Salud local anunció que recibió 1,26 millones de vacunas para la población. Pero, ahora, el gran reto está justamente en lograr que estas vacunas lleguen a los palestinos que las necesitan en el enclave, asediados y hacinados bajo los incesantes bombardeos israelíes.

"Han llegado un total de 1,26 millones de dosis de la vacuna antipoliomielítica OPV2, junto con 500 refrigeradores de vacunas", informó el Ministerio de Salud de Gaza en un comunicado. Y añadió: "Se están realizando preparativos para lanzar la campaña (de vacunación) en coordinación con los colaboradores", agregó el ministerio, sin dar más detalles.

Sin embargo, autoridades y organizaciones internacionales ya habían advertido sobre la dificultad de ejecutar un plan de vacunación entre una población sometida a condiciones extremas, con su infraestructura de saneamiento destruida por los ataques incesantes y los desplazamientos repetidos y cada vez más frecuentes a los que obligan las fuerzas de Israel con sus órdenes de evacuación.

“No basta con llevar las vacunas a Gaza y proteger la cadena de frío. Para que tengan un impacto, las vacunas deben llegar a la boca de todos los niños menores de 10 años”, advirtió desde la semana pasada Philippe Lazzarini, comisionado General de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestino (UNRWA). "Retrasar una pausa humanitaria aumentará el riesgo de propagación entre los niños”, continuó.

“Los equipos médicos de UNRWA distribuirán las vacunas en nuestras clínicas y a través de nuestros equipos de salud móviles”, dijo Lazzarini, señalando que “desde que comenzó la ofensiva y gracias a estos esfuerzos, el 80% de los niños de Gaza han recibido vacunas contra diferentes enfermedades infantiles”.

Órdenes de evacuación

Los esfuerzos sin embargo se enfrentan a las continuas órdenes de evacuación que el Ejército de Israel emite, poniendo en riesgo a la población. La ONU advirtió el jueves pasado que estas medidas ponen en riesgo a las personas, en lugar de protegerlas como es su propósito.

Y añadió que las continuas órdenes obligan “a las familias a huir de nuevo --a menudo bajo fuego y con las pocas pertenencias que pueden llevar consigo-- hacia una zona cada vez más pequeña, superpoblada, contaminada, con servicios limitados y, como el resto de Gaza, insegura”.

El portavoz de las Naciones Unidas, Stephane Dujarric, informó en una rueda de prensa en ese momento que “el coordinador humanitario para el Territorio Palestino Ocupado, Muhannad Hadi, advirtió que las sucesivas órdenes de evacuación masiva emitidas por las fuerzas israelíes están exponiendo a la gente de Gaza a daños y privándola de los elementos esenciales que necesitan para sobrevivir”.

En esa línea, la organización reportó que “ha habido un promedio de una orden de evacuación cada dos días este mes, obligando a un cuarto de millón de palestinos a desarraigarse de nuevo”.

Y continuó Dujarric citando a Hadi, “si estas órdenes de evacuación tienen como objetivo proteger a los civiles, en realidad están haciendo exactamente lo contrario”.

El llamado de la OMS a “pausas humanitarias”

En la misma línea, la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió “pausas humanitarias” para poder realizar los planes de vacunación contra la polio que anunció el pasado 16 de agosto.

“Se espera que se lancen dos rondas de una campaña de vacunación contra la polio a finales de agosto y en septiembre en toda Gaza para prevenir la propagación de la variante del virus circulante”, declaró el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus en X.