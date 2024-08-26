Las alarmas en Gaza por el alto riesgo de propagación de la poliomielitis, una enfermedad viral altamente infecciosa, siguen encendidas a pesar de que este domingo el Ministerio de Salud local anunció que recibió 1,26 millones de vacunas para la población. Pero, ahora, el gran reto está justamente en lograr que estas vacunas lleguen a los palestinos que las necesitan en el enclave, asediados y hacinados bajo los incesantes bombardeos israelíes.
"Han llegado un total de 1,26 millones de dosis de la vacuna antipoliomielítica OPV2, junto con 500 refrigeradores de vacunas", informó el Ministerio de Salud de Gaza en un comunicado. Y añadió: "Se están realizando preparativos para lanzar la campaña (de vacunación) en coordinación con los colaboradores", agregó el ministerio, sin dar más detalles.
Sin embargo, autoridades y organizaciones internacionales ya habían advertido sobre la dificultad de ejecutar un plan de vacunación entre una población sometida a condiciones extremas, con su infraestructura de saneamiento destruida por los ataques incesantes y los desplazamientos repetidos y cada vez más frecuentes a los que obligan las fuerzas de Israel con sus órdenes de evacuación.
“No basta con llevar las vacunas a Gaza y proteger la cadena de frío. Para que tengan un impacto, las vacunas deben llegar a la boca de todos los niños menores de 10 años”, advirtió desde la semana pasada Philippe Lazzarini, comisionado General de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestino (UNRWA). "Retrasar una pausa humanitaria aumentará el riesgo de propagación entre los niños”, continuó.
“Los equipos médicos de UNRWA distribuirán las vacunas en nuestras clínicas y a través de nuestros equipos de salud móviles”, dijo Lazzarini, señalando que “desde que comenzó la ofensiva y gracias a estos esfuerzos, el 80% de los niños de Gaza han recibido vacunas contra diferentes enfermedades infantiles”.
Órdenes de evacuación
Los esfuerzos sin embargo se enfrentan a las continuas órdenes de evacuación que el Ejército de Israel emite, poniendo en riesgo a la población. La ONU advirtió el jueves pasado que estas medidas ponen en riesgo a las personas, en lugar de protegerlas como es su propósito.
Y añadió que las continuas órdenes obligan “a las familias a huir de nuevo --a menudo bajo fuego y con las pocas pertenencias que pueden llevar consigo-- hacia una zona cada vez más pequeña, superpoblada, contaminada, con servicios limitados y, como el resto de Gaza, insegura”.
El portavoz de las Naciones Unidas, Stephane Dujarric, informó en una rueda de prensa en ese momento que “el coordinador humanitario para el Territorio Palestino Ocupado, Muhannad Hadi, advirtió que las sucesivas órdenes de evacuación masiva emitidas por las fuerzas israelíes están exponiendo a la gente de Gaza a daños y privándola de los elementos esenciales que necesitan para sobrevivir”.
En esa línea, la organización reportó que “ha habido un promedio de una orden de evacuación cada dos días este mes, obligando a un cuarto de millón de palestinos a desarraigarse de nuevo”.
Y continuó Dujarric citando a Hadi, “si estas órdenes de evacuación tienen como objetivo proteger a los civiles, en realidad están haciendo exactamente lo contrario”.
El llamado de la OMS a “pausas humanitarias”
En la misma línea, la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió “pausas humanitarias” para poder realizar los planes de vacunación contra la polio que anunció el pasado 16 de agosto.
“Se espera que se lancen dos rondas de una campaña de vacunación contra la polio a finales de agosto y en septiembre en toda Gaza para prevenir la propagación de la variante del virus circulante”, declaró el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus en X.
Y añadió: “Las pausas humanitarias son vitales para que las vacunas que salvan vidas lleguen a todos los niños que las necesitan”. Por lo que pidió a “todas las partes que implementen pausas humanitarias de siete días durante cada ronda de la campaña”.
“En última instancia, la mejor vacuna para todos los niños de Gaza es la paz”, subrayó.
En un mensaje anterior, Tedros había explicado que "la persistencia del conflicto obstaculiza los esfuerzos para identificar y responder a amenazas prevenibles como la polio".
Según la OMS, la polio es ahora endémica sólo en Pakistán y Afganistán, pero más de 30 países siguen estando en la lista de países con brotes, incluidos los vecinos de Gaza, Egipto e Israel.
Cualquier país corre el riesgo de que vuelva la polio si los brotes no se contienen con vacunaciones masivas.
La confirmación del primer caso
El 16 de agosto, el Ministerio de Salud de Gaza anunció el primer caso confirmado de polio en el enclave en 25 años, en la ciudad de Deir al-Balah. Se trataba de un bebé de 10 meses que no había recibido ninguna dosis de la vacuna contra la enfermedad.
La polio afecta principalmente a niños menores de cinco años, y una de cada 200 infecciones provoca parálisis irreversible. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre el 5% y el 10% de los paralizados mueren debido a la incapacidad de sus músculos respiratorios para funcionar.
El resurgimiento de la polio en Gaza se atribuye a la destrucción de la infraestructura de agua y saneamiento, junto con las restricciones de Israel a la entrega de suministros.
Israel ha continuado su brutal ofensiva en Gaza tras un ataque de Hamás el pasado 7 de octubre, a pesar de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto el fuego inmediato.
La agresión incesante ha matado a más de 40.400 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y herido a más de 93.000, según las autoridades de salud locales.
El bloqueo permanente de Gaza ha desatado una grave escasez de alimentos, agua potable y medicinas, dejando gran parte de la región en ruinas.
Tel Aviv se enfrenta a acusaciones de genocidio en la Corte Internacional de Justicia, que ha ordenado el cese de las operaciones militares en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, donde más de un millón de palestinos habían buscado refugio antes de que la zona fuera invadida el 6 de mayo.