Las negociaciones para asegurar un alto el fuego en Gaza, en medio de las masacres israelíes y la devastación del enclave, continúan estancadas. Mientras las bombas de Tel Aviv siguen cayendo sobre el territorio palestino, donde han matado a más de 40.400 personas, un esfuerzo diplomático de Estados Unidos, Qatar y Egipto busca asegurar el tan pedido cese de hostilidades.
Pero las demandas de Israel no han hecho el camino fácil, a pesar de que Hamás insiste en implementar lo pactado el pasado 2 de julio, que se basa en la propuesta respaldada por el presidente Joe Biden. Un acuerdo que fue previo a los asesinatos que a manos de Tel Aviv de Ismail Haniyeh, líder de Hamás, en Irán, y de Fuad Shukur, alto comandante de Hezbollah, en el Líbano.
Así las cosas, la última ronda de conversaciones de alto nivel en El Cairo que buscan, una vez más, lograr una tregua y la liberación de rehenes, concluyó el domingo sin un acuerdo que permita avanzar. El equipo negociador de Hamás salió de la ciudad, luego de revisar los resultados de las más recientes negociaciones.
Izzat al Rishq, líder del grupo de resistencia, dijo en Telegram que "la delegación exigió que la ocupación se adhiera a lo acordado” y que Hamás tiene disposición a implementarlos “para lograr los intereses superiores de su pueblo y detener la agresión contra ellos".
A lo largo de los últimos meses, las negociaciones han pasado por múltiples rondas en capitales clave –París, El Cairo, Doha y Roma–, dando como resultado varias propuestas para un posible acuerdo. Pero hasta ahora nada que permita salir del estancamiento. Este es el cronograma compilado por la agencia Anadolu.
24 de noviembre de 2023: primera pausa humanitaria
Desde el inicio de la ofensiva israelí sobre Gaza el 7 de octubre de 2023, sólo ha habido una pausa humanitaria. Empezó el 24 de noviembre y tuvo una duración de cuatro días. Luego se prorrogó dos días más.
En la tregua se liberaron 109 rehenes israelíes y 240 prisioneros palestinos. También se permitió la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. El 1 de diciembre, Tel Aviv reanudó los ataques.
28 de enero de 2024: primeras conversaciones de París y primera propuesta
Las negociaciones en París, a finales de enero, resultaron en una propuesta de alto el fuego en tres fases. Sin embargo, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, descarriló el proceso al afirmar que había "vacíos significativos".
13 de febrero de 2024: primeras conversaciones en El Cairo 1
A principios de febrero, en El Cairo, las conversaciones discutieron un borrador para un alto el fuego de seis semanas, pero Netanyahu lo desestimó. En ese momento, volvió a afirmar que las demandas de Hamás de liberar prisioneros palestinos son "poco realistas".
23 de febrero de 2024: segundas conversaciones de París
Estas negociaciones terminaron sin ningún progreso.
18 de marzo de 2024: conversaciones en Doha
El 18 de marzo hubo una nueva negociación en la capital de Qatar. En ella, Hamás presentó otra vez una propuesta de alto el fuego, que Israel respondió negativamente afirmando que las demandas eran "imaginarias".
7 de abril de 2024: segundas conversaciones en El Cairo
La segunda ronda de conversaciones en El Cairo concluyó, de nuevo, sin un avance, a pesar de los repetidos informes de "progreso" y de planes para continuar los diálogos. Netanyahu volvió a rechazar un alto al fuego.
Principios de mayo: propuesta de Egipto
A inicios de mayo surgieron informes sobre una "propuesta de Egipto" apoyada por Qatar y EE.UU. El plan consistía en tres fases, cada una de las cuales duraba entre 40 y 42 días, y finalmente conducía a un alto el fuego permanente y al regreso de los palestinos desplazados a sus hogares.
A pesar de que Hamás aceptó esta propuesta, Netanyahu respondió anunciando una invasión planeada de Rafah, en el sur de Gaza, que comenzó el 6 de mayo y rechazó la propuesta, afirmando que “no cumplía con sus demandas”
A esta negativa le siguió una intensificación de la ofensiva terrestre de Israel sobre Rafah, que según Doha “llevó las negociaciones a un callejón sin salida”.
31 de mayo: propuesta respaldada por Biden
El 31 de mayo, el presidente Biden anunció un plan para un alto el fuego completo y total, afirmando que se basaba en una propuesta de Israel.
El plan incluía tres fases: la primera implicaba un alto el fuego de seis semanas y la retirada de las fuerzas israelíes de las zonas pobladas de Gaza, junto con un intercambio de rehenes y prisioneros entre las dos partes.
La segunda fase buscaba la retirada total de Israel de Gaza y la liberación de todos los rehenes que seguían vivos en poder de Hamás, con miras a un cese permanente de las hostilidades.
La tercera fase incluyó un plan de reconstrucción para Gaza.
La propuesta fue acogida por Hamás con agrardo. Sin embargo, Netanyahu insistió en continuar la brutal ofensiva.
10 de junio de 2024: Resolución 2735 de la ONU
El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la Resolución 2735, en la que acogió la propuesta de Biden y pidió su implementación. Hamás también aceptó la resolución.
Acuerdo marco del 2 de julio y conversaciones en Roma
El acuerdo marco, presentado por los mediadores el 2 de julio, basado en la propuesta de Joe Biden y la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU fue aceptado por Hamás.
Sin embargo, Netanyahu dijo que cualquier "acuerdo debe permitir a Israel continuar luchando, evitar el tráfico de armas a Hamás a través de la frontera entre Gaza y Egipto y evitar que miles de hombres armados regresen al norte de Gaza".
Según declaraciones de Hamás, “Israel impuso nuevas condiciones que no se habían propuesto durante todo el proceso de negociación".
10 y 11 de julio: conversaciones de Doha y El Cairo
Según filtraciones a los medios, que Hamás no desmintió, el movimiento habría acordado iniciar las negociaciones con base en la propuesta del 2 de julio, sin insistir en un alto al fuego permanente en la primera fase de implementación.
27 de julio: conversación en Roma
Sin una posición clara sobre el acuerdo marco del 2 de julio, la oficina de Netanyahu anunció que el jefe del Mossad, David Barnea, entregó una propuesta israelí con nuevas condiciones a los mediadores.
El comunicado no reveló las nuevas condiciones incluidas, pero el Canal 12 israelí informó que incluían un mecanismo para impedir que los combatientes se muevan del sur de Gaza al norte, mantener fuerzas militares israelíes a lo largo del corredor Filadelfia y a lo largo de la frontera con Egipto y recibir una lista de los rehenes vivos por adelantado. Agosto: nuevas conversaciones
El 12 de agosto se inició una nueva ronda de negociaciones en Doha, tras los asesinatos de Haniyeh en Irán y del comandante Shukr en el Líbano. Hamás exigió que los mediadores presentaran un plan para implementar el acuerdo del 2 de julio, y para obligar a Israel a adherirse a él en lugar de buscar nuevas rondas o propuestas.
El 13 de agosto, The New York Times reveló documentos que mostraban que Netanyahu estaba prácticamente obstruyendo el acuerdo de alto el fuego, estableciendo nuevas condiciones, entre las que se incluye el control del corredor de Filadelfia, algo que la oficina de Netanyahu desmintió.
16 de agosto: mediadores y nueva propuesta estadounidense
Tras la ronda de negociaciones en Doha, los mediadores anunciaron que Washington había presentado una nueva propuesta, apoyada por Egipto y Qatar, destinada a cerrar las brechas.
En ese mismo día, la oficina de Netanyahu reiteró su compromiso con lo que llama los “principios” del 27 de mayo, que según fuentes egipcias se refieren a un borrador israelí presentada a los mediadores que incluiría disposiciones para mantener la presencia militar en ciertas zonas de Gaza, extender la duración del conflicto sin un plazo fijo e insistir en continuar el conflicto.
El desacuerdo
En la última ronda de negociaciones en El Cairo, este fin de semana, Hamás y otras facciones palestinas exigieron que Israel se adhiera a los términos acordados el 2 de julio.
Sin embargo, Israel insiste en mantener fuerzas en dos corredores estratégicos en Gaza, lo cual representa un gran obstáculo para los diálogos.
Netanyahu quiere el control israelí del corredor Filadelfia a lo largo de la frontera de Gaza con Egipto y el corredor Netzarim este-oeste a lo largo del territorio para “prevenir el contrabando y atrapar a los militantes”.
Según informaron fuentes familiarizadas con la mediación a la agencia Anadolu: “Los países mediadores (Egipto, Qatar y Estados Unidos) se sienten frustrados, ya que el plan israelí es la línea roja de Hamás, y el plan de Hamás es la línea roja de Israel”.
El genocidio continúa
Mientras las negociaciones siguen estancadas, Israel ha continuado su brutal ofensiva contra Gaza.
Desde el 7 de octubre, el ataque israelí ha matado a más de 40.400 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y ha herido a más de 92.740, según las autoridades sanitarias locales.
Además, vastas extensiones de Gaza yacen en ruinas en medio de un bloqueo paralizante de alimentos, agua potable y medicinas e Israel está acusado de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia.