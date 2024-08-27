Las recientes órdenes de evacuación del Ejército de Israel en Gaza, cada vez más frecuentes, han llegado al punto de impedir que la ONU continúe con sus operaciones de ayuda humanitaria. Esta es una de las consecuencias de las nuevas órdenes emitidas para Deir al Balah, una zona que antes había sido designada como “segura” y donde se refugiaban más de 250.000 palestinos.

"No estamos operando hoy. A partir de esta mañana, no estamos operando en Gaza", aseguró este lunes un alto funcionario de la ONU, añadiendo que desde el comienzo de la ofensiva israelí ya se habían visto obligados a "retrasar o hacer una pausa" en algunas ocasiones.

"No es una decisión que, digamos, vamos a dejar de operar, pero prácticamente no podemos operar", indicó el funcionario.

En mayo pasado, cuando se emitieron órdenes de evacuar Rafah, en el sur del enclave sitiado, la ONU había reubicado a la mayoría de su personal en Deir al Balah, una “zona humanitaria” donde se refugiaba la mitad de la población de Gaza. Sin embargo, este domingo el ejército israelí ordenó la evacuación inmediata de la ciudad.

"Necesitamos encontrar soluciones. Y si eso significa que tenemos que permanecer anclados durante 24 o 48 horas y reiniciar (nuestras operaciones), lo haremos. Pero no nos vamos", subrayó el funcionario de Naciones Unidas.

"En este momento, el desafío es encontrar un lugar donde podamos reiniciarnos y operar de manera efectiva", añadió.

250.000 palestinos forzados a desplazarse nuevamente

Aproximadamente 250.000 civiles palestinos se vieron obligados a evacuar Deir al Balah, indicaron las autoridades locales este lunes. A lo que se suma que las órdenes de evacuación y los incesantes bombardeos han dejado fuera de servicio 25 refugios.

“Las nuevas órdenes de evacuación han creado una nueva tragedia y han profundizado el sufrimiento de la gente”, señaló la oficina de Deir al Balah en un comunicado.