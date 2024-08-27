Las recientes órdenes de evacuación del Ejército de Israel en Gaza, cada vez más frecuentes, han llegado al punto de impedir que la ONU continúe con sus operaciones de ayuda humanitaria. Esta es una de las consecuencias de las nuevas órdenes emitidas para Deir al Balah, una zona que antes había sido designada como “segura” y donde se refugiaban más de 250.000 palestinos.
"No estamos operando hoy. A partir de esta mañana, no estamos operando en Gaza", aseguró este lunes un alto funcionario de la ONU, añadiendo que desde el comienzo de la ofensiva israelí ya se habían visto obligados a "retrasar o hacer una pausa" en algunas ocasiones.
"No es una decisión que, digamos, vamos a dejar de operar, pero prácticamente no podemos operar", indicó el funcionario.
En mayo pasado, cuando se emitieron órdenes de evacuar Rafah, en el sur del enclave sitiado, la ONU había reubicado a la mayoría de su personal en Deir al Balah, una “zona humanitaria” donde se refugiaba la mitad de la población de Gaza. Sin embargo, este domingo el ejército israelí ordenó la evacuación inmediata de la ciudad.
"Necesitamos encontrar soluciones. Y si eso significa que tenemos que permanecer anclados durante 24 o 48 horas y reiniciar (nuestras operaciones), lo haremos. Pero no nos vamos", subrayó el funcionario de Naciones Unidas.
"En este momento, el desafío es encontrar un lugar donde podamos reiniciarnos y operar de manera efectiva", añadió.
250.000 palestinos forzados a desplazarse nuevamente
Aproximadamente 250.000 civiles palestinos se vieron obligados a evacuar Deir al Balah, indicaron las autoridades locales este lunes. A lo que se suma que las órdenes de evacuación y los incesantes bombardeos han dejado fuera de servicio 25 refugios.
“Las nuevas órdenes de evacuación han creado una nueva tragedia y han profundizado el sufrimiento de la gente”, señaló la oficina de Deir al Balah en un comunicado.
Asimismo, los recientes ataques en esta ciudad también dejaron fuera de funcionamiento la mayoría de los pozos de agua, lo que ha provocado un déficit del 85% de este recurso, informó el lunes la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA).
La oficina municipal advirtió que las órdenes de evacuación israelíes también “amenazan un depósito de agua principal en la ciudad, que es el único depósito restante después de que otros dos dejaran de funcionar debido a los ataques israelíes”.
Mientras tanto, el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa, en Deir al Balah, uno de los últimos hospitales en funcionamiento del enclave empezó a desocuparse paulatinamente en los últimos días. Aunque el ejército israelí no ordenó específicamente su evacuación, los pacientes y las personas que se refugian allí temen que pueda ser objetivo de combates o de un ataque.
Israel continúa sus brutales ataques
Más allá de las órdenes de evacuación, Israel continúa con sus incesantes bombardeos en toda Gaza. Una serie de ataques israelíes en diferentes puntos del enclave mató este lunes al menos a 40 palestinos, incluidos niños, y muchos otros han resultado heridos.
Un comunicado de Defensa Civil confirmó la muerte de cuatro niños en un ataque a la casa de una familia en Al Daraj, así como de 15 palestinos en ataques contra viviendas y contra una escuela que albergaba a civiles desplazados, según fuentes médicas.
Los brutales ataques del ejército israelí han matado al menos a 40.476 palestinos en Gaza, según el Ministerio de Salud del enclave, aunque se estima que la cifra es mucho mayor. La mayoría de las víctimas son mujeres y niños, de acuerdo con información de la oficina de derechos humanos de la ONU. Además, 93.500 personas resultaron heridas.
Asimismo, según datos de la ONU, 9 de cada 10 personas que viven en Gaza se han visto obligadas a huir debido a los ataques israelíes.
La oficina de medios del gobierno de Gaza informó la semana pasada que el ejército israelí estaba confinando a aproximadamente 1,7 millones de palestinos desplazados en un espacio reducido que no supera una décima parte de la superficie total del enclave. El continuo bloqueo de Gaza ha provocado una grave escasez de alimentos, agua potable y medicinas, y los bombardeos han dejado gran parte de la región en ruinas.